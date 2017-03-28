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Замена водительских прав в России: что изменилось?

, ИА "Амител"
Появилась возможность поменять права до того, как истек срок их действия


Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое внесло существенные коррективы в порядок выдачи и замены водительских удостоверений. О каких изменениях идет речь, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
А что изменилось?

Самой главной поправкой, пожалуй, можно назвать возможность поменять водительские права не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы". Если человек обратится в МФЦ с медицинской справкой установленного образца (форма 083/у-89), срок действия нового водительского удостоверения составит 10 лет. До этого "обновленные" права выдавались только в ГИБДД, и первоначально установленный срок их действия не подлежал изменению.

Также уточнена процедура обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское национальное водительское удостоверение. Все записи и отметки, содержащиеся в удостоверении другой страны, будут перенесены в новые права отечественного образца. Таким образом, если у человека есть ограничения по здоровью, они появятся и в российском удостоверении, равно как и сведения о категориях машин, к управлению которыми он допущен.

2
В каких случаях теперь права можно обменять в МФЦ?

Вы можете обратиться в МФЦ, если:

- сменили имя / фамилию / отчество;

- потеряли ваши права или они пришли в негодность;

- заканчивается срок действия водительского удостоверения;

- решили поменять права досрочно;

- иностранцам, переехавшим на постоянное место жительства в РФ.

3
Сколько дней нужно будет ждать новые права?

Для того чтобы получить новое водительское удостоверение, вам нужно будет обратиться в МФЦ дважды. С собой не забудьте взять:

- паспорт;

- водительское удостоверение (в случае замены);

- документ-подтверждение места вашего проживания (если оно не совпадает с адресом, указанным в прописке);

- медицинскую справку (она нужна во всех случаях, кроме утраты водительского удостоверения, его износа или при получении международного водительского удостоверения).

В день обращения специалист МФЦ примет у вас все необходимые документы. Далее они попадут в ГИБДД, где изготовят новые права. За ними вам нужно прийти в МФЦ еще раз через пять дней.

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