А что изменилось?

Самой главной поправкой, пожалуй, можно назвать возможность поменять водительские права не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы". Если человек обратится в МФЦ с медицинской справкой установленного образца (форма 083/у-89), срок действия нового водительского удостоверения составит 10 лет. До этого "обновленные" права выдавались только в ГИБДД, и первоначально установленный срок их действия не подлежал изменению.

Также уточнена процедура обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское национальное водительское удостоверение. Все записи и отметки, содержащиеся в удостоверении другой страны, будут перенесены в новые права отечественного образца. Таким образом, если у человека есть ограничения по здоровью, они появятся и в российском удостоверении, равно как и сведения о категориях машин, к управлению которыми он допущен.