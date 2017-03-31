Пятница, 31 Март, 19:19

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,96
€ 59,81
Brent
$ 51,5
4°
Обь
38см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шторм на Алтае Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017
Вопрос дня



За что теперь будут штрафовать водителей-новичков?

, ИА "Амител"
Для начинающих водителей предлагается ввести ряд ограничений


Российским водителям со стажем менее двух лет грозят новые штрафы. Дело в том, что правительство ввело ограничения для новичков. Что изменилось и когда поправки вступят в силу, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
О каких изменениях речь?
Эти изменения в ПДД направлены на то, чтобы оградить начинающих водителей от проблем, связанных со сложными видами перевозок.
Начинающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа теперь запрещается перевозить пассажиров, а также управлять автомобилями с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами.

Кроме этого, гражданам, которые получили водительское удостоверение менее двух лет назад, нельзя буксировать другие транспортные средства. Соответствующие правила прописаны в постановлении правительства РФ 333, которое вступит в силу уже 5 апреля.
2
"Старичков" это не коснется?
На авто обязательно следует установить знак "Начинающий водитель". Сейчас наклейка обязательна, но за ее отсутствие не штрафуют.  Все эти правила прописаны в постановлении правительства РФ 333.

Кстати, есть в документе и поправки, которые коснутся абсолютно всех водителей. Если вы ездите зимой на шипованной резине, следует обязательно установить знак "шипы". В противном случае эксплуатация машины запрещается.
3
Каков размер штрафа за эти нарушения?
За каждое из указанных правонарушений предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Специально выявлять начинающих водителей на дорогах, конечно, никто не будет, но если автомобилиста остановят за нарушение ПДД, то к первому штрафу может добавиться второй. 
 

 

Читайте также в сюжете: Законы-2017

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    19:08
    Коротко о главном: ураган на Алтае, отчет Сергея Дугина и начало паводка
    Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 31 марта
    18:50
    Дмитрий Медведев и члены кабмина отчитались о доходах за 2016 год 0
    18:36
    Дело возбуждено после ДТП с участием пожарной машины у аэропорта Домодедово 0
    18:16
    Ряд стран хотят отказаться от участия в "Евровидении" при недопуске России 0
    18:04
    Попробуй докажи: отучить соседа курить на балконе сложно, но можно 0
    17:50
    За что теперь будут штрафовать водителей-новичков? 0
    17:31
    Девушка попала под колеса машины в центре Барнаула 2
    17:22
    Знаменитый спортсмен Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры 0
    17:18
    Депутаты Госдумы и АКЗС помогут единороссам в избирательных кампаниях 0
    17:15
    Губернатор назвал произволом увеличение арендной платы в ДК "Сибэнергомаш" 8
    17:06
    Единый билет в Крым можно купить за 60 дней 1
    16:52
    Барнаулец застрелил 43-летнюю женщину рядом с шоссе Ленточный бор – СК 0
    16:40
    Как провести выходные и куда сходить барнаульцам 1 и 2 апреля? 0
    16:36
    Расписание барнаульских электричек изменится с 1 апреля 0
    16:24
    Барнаульца наказали за полеты его квадрокоптера 14
    16:14
    Алтайские строители предложили создать рейтинг экспертных организаций 2
    16:09
    Полковника СБУ Александра Хараберюша подорвали в Мариуполе 5
    15:55
    Путешествие в весну: рассказываем о лучших местах отдыха для барнаульцев 0
    15:51
    Паводок подтопил дороги в трех районах Алтайского края 0
    15:41
    Хип-хоп-музыкант Лок Дог выступит в Барнауле в начале апреля 12
    15:35
    Четверть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот 22
    15:27
    Красноярец через бийчан вывел за рубеж 280 миллионов рублей 0
    15:16
    Полиция Таиланда поймала россиянина, разыскиваемого несколько лет 1
    15:07
    Карлин указал Дугину на проблемы Барнаула и призвал не жалеть подчиненных 10
    14:56
    Чеченский парламент разрешил школьницам носить хиджабы 11
    14:32
    Глава Хакасии окрестил Новосибирск "колхозом и деревней" – СМИ 12
    14:25
    Тайную комнату нашли археологи у Китайгородской стены в Москве 11
    14:14
    Весенний призыв: около 2300 человек уйдут в армию из Алтайского края 5
    14:04
    Двое неизвестных напали в Киеве на замдиректора "Укрспирта" 3
    13:51
    Бийчанин-рецидивист ударил продавца бутылкой по голове и украл водку 0
    13:33
    Дороги затопило в двух районах Алтайского края 0
    13:22
    Алтайский край и Татарстан наторговали на 3 миллиарда рублей 0
    13:16
    Вакансия директора открыта в первом барнаульском отделе Zara 6
    13:02
    Инфляция в Алтайском крае составила 0,7% – Алтайкрайстат 12
    12:58
    "Администрация с задачей справилась": Дугин отчитался о работе за 2016 год 9
    12:47
    Сколько дней будет действовать штормовой прогноз в Алтайском крае? 1
    12:36
    Пентагон прокомментировал военные ролевые игры с участием русскоговорящих 20
    12:27
    Ночную продажу парфюмерии и чистящих средств могут запретить в России 2
    12:13
    Ночной Барнаул во власти весеннего дождя. Фоторепортаж 8
    12:04
    Опрос ВЦИОМ показал, что россияне хотят видеть своих детей врачами 23
    11:50
    Смотрим промо-ролик седьмого сезона "Игры престолов". Видео 0
    11:37
    Рособрнадзор запретил трем вузам принимать студентов 1
    11:23
    Ответственный за ЖКХ и дороги Бийска вице-мэр подал в отставку 6
    11:12
    Ураганный ветер оставляет жителей Алтайского края без электричества 1
    11:06
    Более 30 тысяч жителей Новосибирска остались без света из-за сильного ветра 3
    11:01
    Ветер срывал крыши со зданий в Камне-на-Оби и валил деревья 4
    10:50
    Торговая сеть "О'кей" в 2016 году впервые за девять лет сработала в убыток 3
    10:38
    Поваленные заборы, павильоны и деревья: фотохроника барнаульского урагана 11
    10:30
    Региональная олимпиада по робототехнике пройдет в АлтГТУ 2
    10:25
    Представители Telegram анонсировали запуск аудиовызовов 0
    10:17
    Хакеры от имени Олланда разместили приглашение на вечеринку 1
    10:08
    Автор Washington Times считает, что Украине грозит авария, как в Чернобыле 26
    09:57
    Платить за свет барнаульцы смогут при помощи sms-сообщений 6
    09:52
    Малые реки в Алтайском крае вскрылись и начали резко подниматься 0
    09:41
    Советник президента предложил заморозить курс рубля 52
    09:34
    Песков прокомментировал повторный вопрос Сокурова о режиссере Сенцове 35
    09:30
    Абоненты Tele2 смогут пользоваться Viber бесплатно 0
    09:23
    Семья депутата Милонова усыновила еще одного ребенка 12
    09:16
    Дерево рухнуло на припаркованную "Ладу" в Барнауле. Фото 14
    09:11
    Жителям барнаульского Затона посоветовали не ждать "паводковых" выплат 20
    09:06
    Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 15
    09:00
    Конкурс IT-проектов "Click’нем Таланты – 2017" стартует в Барнауле 0
    08:52
    Путин рассказал, что он думает об антикоррупционных митингах 207
    08:43
    ГИБДД предупреждает водителей Алтайского края об опасности вождения в шторм 0
    08:31
    Волонтеры разыскивают пропавшего в Алтайском крае 36-летнего мужчину 0
    08:14
    Восемь пожарных тушили полыхающий склад в Заринске 0
    07:34
    Депутаты АКЗС призвали власти городов и районов лучше контролировать траты 7
    07:03
    Кино на выходные: "Ледокол", "Голодные игры" и "Ужастики" 0
    06:32
    Коттедж с видом на Обь продают в Барнауле за 15 млн рублей. Фото 11
    06:01
    Стихия наступает: МЧС предупреждает жителей Алтая о возможных подтоплениях 3
    05:06
    Последний день марта в Алтайском крае пройдет под знаком шторма 0
    03:13
    Ученые: деревья помогают охлаждать Землю 2
    02:09
    Жуткий клоун пугает детей в новом трейлере "Оно" 2
    01:03
    Сибирские ученые создали уникальный способ борьбы с раком 6
    00:12
    Пауки могли бы съесть человечество за один год 5

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.