Российским водителям со стажем менее двух лет грозят новые штрафы. Дело в том, что правительство ввело ограничения для новичков. Что изменилось и когда поправки вступят в силу, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
О каких изменениях речь?
Эти изменения в ПДД направлены на то, чтобы оградить начинающих водителей от проблем, связанных со сложными видами перевозок.
Начинающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа теперь запрещается перевозить пассажиров, а также управлять автомобилями с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами.
Кроме этого, гражданам, которые получили водительское удостоверение менее двух лет назад, нельзя буксировать другие транспортные средства. Соответствующие правила прописаны в постановлении правительства РФ 333, которое вступит в силу уже 5 апреля.
"Старичков" это не коснется?
На авто обязательно следует установить знак "Начинающий водитель". Сейчас наклейка обязательна, но за ее отсутствие не штрафуют. Все эти правила прописаны в постановлении правительства РФ 333.
Кстати, есть в документе и поправки, которые коснутся абсолютно всех водителей. Если вы ездите зимой на шипованной резине, следует обязательно установить знак "шипы". В противном случае эксплуатация машины запрещается.
Каков размер штрафа за эти нарушения?
За каждое из указанных правонарушений предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Специально выявлять начинающих водителей на дорогах, конечно, никто не будет, но если автомобилиста остановят за нарушение ПДД, то к первому штрафу может добавиться второй.
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