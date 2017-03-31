Российским водителям со стажем менее двух лет грозят новые штрафы. Дело в том, что правительство ввело ограничения для новичков. Что изменилось и когда поправки вступят в силу, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 О каких изменениях речь? Замена водительских прав в России: что изменилось? Появилась возможность поменять права до того, как истек срок их действия 11380 2



Кроме этого, гражданам, которые получили водительское удостоверение менее двух лет назад, нельзя буксировать другие транспортные средства. Соответствующие правила прописаны в постановлении правительства РФ 333, которое вступит в силу уже 5 апреля. Эти изменения в ПДД направлены на то, чтобы оградить начинающих водителей от проблем, связанных со сложными видами перевозок.Начинающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа теперь запрещается перевозить пассажиров, а также управлять автомобилями с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами.Кроме этого, гражданам, которые получили водительское удостоверение менее двух лет назад, нельзя буксировать другие транспортные средства. Соответствующие правила прописаны в постановлении правительства РФ 333, которое вступит в силу уже 5 апреля.

2 "Старичков" это не коснется? На авто обязательно следует установить знак "Начинающий водитель". Сейчас наклейка обязательна, но за ее отсутствие не штрафуют. Все эти правила прописаны в постановлении правительства РФ 333.



Кстати, есть в документе и поправки, которые коснутся абсолютно всех водителей. Если вы ездите зимой на шипованной резине, следует обязательно установить знак "шипы". В противном случае эксплуатация машины запрещается.