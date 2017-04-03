В чем суть этого закона?

Новый закон обязал букмекеров в каждом квартале направлять 5% от своих доходов на развитие детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта. Под доходом таких контор подразумевается разница между принятыми ставками и выплаченными выигрышами.



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Но финансирование получат только те федерации, ставки на которые принимает оператор.