Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который подразумевает получение дополнительной финансовой поддержки за счет букмекерских контор. Как это будет работать и о каких цифрах идет речь, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Новый закон обязал букмекеров в каждом квартале направлять 5% от своих доходов на развитие детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта. Под доходом таких контор подразумевается разница между принятыми ставками и выплаченными выигрышами.
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Но финансирование получат только те федерации, ставки на которые принимает оператор.
Общий объем целевых отчислений по всем заключенным организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 млн рублей за квартал.
По прогнозам вице-премьера РФ Виталия Мутко, суммарно они ожидают поступление в размере 250 миллионов рублей в квартал, сообщает ТАСС. В год суммарные инвестиции должны составить один миллиард рублей.
Также закон разрешает рекламу букмекеров во время телетрансляций спортивных матчей, на стадионах, форме команд и в спортивных средствах массовой информации.
Закон предполагает, что 80% отчислений букмекеров направят на профессиональный спорт. Оставшиеся 20% пойдут на детско-юношеский спорт. Замминистра спорта Наталья Паршикова отметила, что максимальное количество ставок люди делают на хоккейные и футбольные матчи. Следовательно, именно эти федерации могут рассчитывать на самые значительные средства.
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Комментарии
Нужно бы ещё с нелегальных публичных домов и казино под крышей прокуратуры взносы на детский спорт брать.
Когда у нас будет что-то развиваться с уплаченных народом налогов? Может, после смены власти?
Все эти сборы налогов напоминают сцену из мультфильма "Золотая антилопа", где ражда забирает деньги у своего сподручного, кидает в сундук и на возмущения слуги говорит: "Как же я отличу свои монеты от твоих?". Так и здесь: благие намерения создают еще одну кормушку для жулья всех чинов, а что дойдет до детского спорта - вопрос риторический.
То есть тот же платон, но под другим названием?