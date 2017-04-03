На сколько увеличатся пенсии?

Согласно постановлению правительства, социальные пенсии увеличатся на 1,5%. В денежном выражении эта прибавка составит 127 рублей. После повышения средний размер социальной пенсии стал чуть больше 8700 рублей, по государственному обеспечению – 9000 рублей.

Одновременно будут увеличены другие выплаты, размер которых рассчитывается исходя из роста социальных пенсий.

В этот же период, согласно закону, страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы еще на 0,38%. Стоимость пенсионного балла выросла до 78 рублей 58 копеек.

Напомним, это уже второе повышение пенсий в 2017 году. Первое состоялось 1 февраля, оно составило 5,4% – на размер реальной инфляции.