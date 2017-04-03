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На сколько в России увеличились страховые и социальные пенсии в апреле?

, ИА "Амител"
Пенсионный фонд уже приступил к перерасчету


Социальные и страховые пенсии проиндексированы в России с 1 апреля. Сколько составит прибавка, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
На сколько увеличатся пенсии?

Согласно постановлению правительства, социальные пенсии увеличатся на 1,5%. В денежном выражении эта прибавка составит 127 рублей. После повышения средний размер социальной пенсии стал чуть больше 8700 рублей, по государственному обеспечению – 9000 рублей.

Одновременно будут увеличены другие выплаты, размер которых рассчитывается исходя из роста социальных пенсий.

В этот же период, согласно закону, страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы еще на 0,38%. Стоимость пенсионного балла выросла до 78 рублей 58 копеек.

Напомним, это уже второе повышение пенсий в 2017 году. Первое состоялось 1 февраля, оно составило 5,4% – на размер реальной инфляции.

2
Индексация касается только неработающих пенсионеров?

Нет. Апрельская индексация социальных и других пенсий, назначенных по закону "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", коснется как пенсионеров, которые уже находятся на заслуженном отдыхе, так и тех, кто еще продолжает свой трудовой путь. Но работающие пенсионеры – получатели страховых пенсий – будут получать пенсию с учетом индексации уже после завершения трудовой деятельности, пояснили в группе по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Алтайскому краю.

3
Когда будет следующая индексация?
Следующее повышение пенсий произойдет 1 августа. На эту дату запланирован перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

 

 

Читайте также в сюжете: Законы-2017

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    Партнёры

    Комментарии

    3.04.2017 11:50
    - гость -

    индексация пенсии меня чем на один МРОТ наказывается штрафом в 1000 МРОТ.статья 385 ГПКРФ

    0  0
    3.04.2017 11:55
    - гость -

    ух ты, ну теперь пенсионеры заживут! Голосуйте за гаранта!

    0  0
    3.04.2017 11:58
    - гость -

    "В денежном выражении эта прибавка составит 127 рублей." Какая щедрая у нас власть. А вот на Украине фашисты, бандеровцы и тд...

    0  0
    3.04.2017 11:58
    - гость -

    Мне нравится ответ по индексации пенсий работающих пенсионеров, следует понимать так - пенсию им проиндексировали, но получать прибавку они будут тогда, когда УМРУТ.... Спасибо я "им" скажу тогда, когда они умрут. Но они никогда не умрут, пока их не убьют....

    0  0
    3.04.2017 12:05
    - гость -

    имейте совесть просить большую надбавку в то время пока идёт война в Сирии. вайнааааааааа.

    0  0
    3.04.2017 12:11
    - гость -

    ЗАЖИВЕМ!!!

    0  0
    3.04.2017 12:15
    гость

    Роттенбергам только не говорите про 127 рублей, а то они помрут со смеху.

    0  0
    3.04.2017 12:26
    гость

    Очередное издевательство над живучестью пенсионеров

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