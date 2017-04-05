В чем смысл этого законопроекта?

Этот законопроект предусматривает полный запрет на социальные сети для детей до 14 лет. Контролировать этот аспект планируется благодаря регистрации, которая будет невозможна без паспортных данных. Кроме этого, никаких Малышек, Ольчиков и Котиков в сети быть не должно.

Пользователей обяжут создавать страницы только с реальными именами и фамилиями, сообщает газета "Известия". В одной социальной сети может быть только одна страница.

Если при регистрации будет указана недостоверная информация, пользователю грозит штраф до трех тысяч рублей. Социальным сетям за нарушение требования о сборе паспортных данных придется заплатить 100-300 тысяч рублей.