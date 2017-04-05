Законодательное собрание Ленинградской области разработало законопроект, который, по задумке, должен снизить негативное влияние социальных сетей на детей и подростков. Для этого планируется ввести ряд ограничений и штрафы. Подробнее об этом законопроекте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Этот законопроект предусматривает полный запрет на социальные сети для детей до 14 лет. Контролировать этот аспект планируется благодаря регистрации, которая будет невозможна без паспортных данных. Кроме этого, никаких Малышек, Ольчиков и Котиков в сети быть не должно.
Пользователей обяжут создавать страницы только с реальными именами и фамилиями, сообщает газета "Известия". В одной социальной сети может быть только одна страница.
Если при регистрации будет указана недостоверная информация, пользователю грозит штраф до трех тысяч рублей. Социальным сетям за нарушение требования о сборе паспортных данных придется заплатить 100-300 тысяч рублей.
Если закон заработает, то дети до 14 лет будут защищены от влияния этих групп, так как они в принципе не смогут зарегистрироваться в соцсетях. Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет также запретят вступать в сообщества. Если выяснится, что ваши дочь или сын числятся в одной из таких групп, вам придется заплатить штраф до двух тысяч рублей.
Читайте также: Что за игра "Беги или умри" и чем она опасна для подростков?
Кроме этого, продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети тоже будет караться законом. Документ предполагает запрет на рекламу "оккультно-магического характера и курительных смесей".
В законе прописано, что в социальных сетях будет запрещено информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах. Нельзя будет также распространять информацию о несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия.
Кроме этого, будет отслеживаться пропаганда национальной и иной нетерпимости, употребление алкоголя и табака, нетрадиционные сексуальные отношения. Отслеживаться будет фото- и видеоконтент, а также текст.
Еще одна инициатива – полный запрет на использование соцсетей в рабочее время для бюджетников.
5 апреля законопроект будет внесен в Госдуму. По мнению разработчиков, он должен заработать с 1 января 2018 года.
Ряд экспертов назвали законопроект сырым. В их числе советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. Он отметил, что его стоит сначала обсудить с индустрией, чтобы не повторить историю с "законом Яровой".
Комментарии
И кто будет контролировать, ходит ли работник бюджетной сферы в соцсети в рабочее время, скажем, со своего личного телефона? К каждому сотруднику приставят проверяющего?
Может и в школу запретить ходить? Вдруг там на митинг пригласят.