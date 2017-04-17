Госдума РФ изменила закон об обязательном медицинском страховании. Так, через несколько месяцев в России появятся электронные больничные листы. Рассказываем, зачем это нужно и как воспользоваться новшеством.
По бумажным больничным все останется, как раньше. Заболеваешь — открываешь и сразу получаешь его на руки, выздоравливаешь — лично с больничным на руках его закрываешь и отдаешь работодателю.
С электронным должно быть проще:
- врач открывает электронный больничный, данные сразу поступают в систему соцстраха и работодателю,
- работодатель заполняет свою часть документа (доступ к информации получает через "личный кабинет" на сайте фонда),
- врач закрывает больничный в электронном варианте,
- данные снова видит и работодатель, и страхователь,
- происходит процесс расчета выплаты.
Сам больничный на руки уже не выдают, так что нет опасности его потерять, помять. Все данные сразу оказываются в системе, куда есть доступ Фонду социального страхования. Так что относить электронный больничный работодателю тоже уже не надо.
Кстати, работник тоже имеет право видеть больничный через "личный кабинет" на сайте ФСС, попасть туда можно через сайт госуслуг.
Основная задача — перевод листка временной нетрудоспособности в электронный вид с отменой его бумажной формы. Повторимся, когда именно будет отменен бумажный вариант, в законе не прописано.
Кроме того, таким образом пытаются отработать технологию электронного взаимодействия медицинских организаций и территориальных органов Фонда социального страхования.
Комментарии
Так у нас вроде с июля пилотный проект, работодатель будет только три дня оплачивать, дальше дело ФСС. Так будет удобнее, и работодателю никакие реестры им не отсылать.