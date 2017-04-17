Как именно теперь все будет работать?

По бумажным больничным все останется, как раньше. Заболеваешь — открываешь и сразу получаешь его на руки, выздоравливаешь — лично с больничным на руках его закрываешь и отдаешь работодателю.

С электронным должно быть проще:

врач открывает электронный больничный, данные сразу поступают в систему соцстраха и работодателю,

работодатель заполняет свою часть документа (доступ к информации получает через "личный кабинет" на сайте фонда),

врач закрывает больничный в электронном варианте,

данные снова видит и работодатель, и страхователь,

происходит процесс расчета выплаты.

Сам больничный на руки уже не выдают, так что нет опасности его потерять, помять. Все данные сразу оказываются в системе, куда есть доступ Фонду социального страхования. Так что относить электронный больничный работодателю тоже уже не надо.

Кстати, работник тоже имеет право видеть больничный через "личный кабинет" на сайте ФСС, попасть туда можно через сайт госуслуг.