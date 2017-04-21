Правительство России одобрило инициативу по введению курортного сбора в таких регионах, как Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и на полуострове Крым, сообщает РБК. Пока эту идею опробуют в виде эксперимента. Кто будет должен платить этот сбор, каков будет его размер и когда это заработает, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Предполагается, что эксперимент по введению курортного сбора продлится пять лет — с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.
Оплачивать курортный сбор должны будут приезжие старше 18 лет, находящиеся в гостиницах, арендуемых квартирах и частных домах. Стоит отметить, что это коснется не только туристов, но и всех, кто приезжает на курорты по делам, например в командировку.
В подтверждение уплаты сбора приезжий должен будет получить специальный документ от оператора сбора.
От курортного сбора освобождаются льготные категории граждан. К их числу относятся:
- дети;
- студенты;
- герои СССР и России;
- полные кавалеры ордена Славы;
- участники Великой Отечественной войны;
- чернобыльцы;
- инвалиды I и II групп;
- граждане, постоянно проживающие на территории региона.
Доказывать наличие льготы приезжие должны будут, предоставив оригиналы соответствующих документов.
Статус "операторов курортного сбора" дадут:
- гостиницам;
- индивидуальным предпринимателям;
- зарегистрированным в налоговой службе физлицам, оказывающим гостиничные услуги;
- зарегистрированным в налоговой службе физлицам, оказывающим услуги по временному размещению приезжих, в том числе в частных домах, квартирах;
Власти в регионах сформируют специальный реестр, в который войдут "операторы курортного сбора". Они должны будут осуществлять сбор, регулярно отчитываться о полученных и перечисленных в бюджет сборах.
Комментарии
Да ну этот отдых в раисе.
наконец-то дождались налога на воздух