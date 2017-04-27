Где запрещено курить в Алтайском крае?

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В Алтайском крае приняли закон, который расширил список мест, где нельзя находиться с зажженной сигаретой. Рассказываем, где теперь запрещено курить и что за это будет.
Рассказываем, какие места прописаны в законе (где курить запрещено):
- на территории парков, скверов и набережных (кроме специально отведенных мест на открытом воздухе);
- на остановках общественного транспорта;
- в подземных и надземных пешеходных переходах;
- в местах публичных мероприятий (культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических) на открытом воздухе, если есть обозначение, что это место проведения мероприятия;
- на летних верандах (площадках, шатрах, балконах и иных конструкциях, имеющих вид ограждения, включая декоративное и предназначенное для оказания услуг общественного питания) кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания;
- у входа (на крыльце) в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания и на расстоянии менее 10 метров от него.
Гражданам-нарушителям, если их, конечно, поймают, грозит административный штраф в размере от 500 рублей до 1500 рублей.
- в спортивных, медицинских, образовательных, молодежных учреждениях (кроме специально отведенных мест на открытом воздухе);
- в общественном транспорте, метро, аэропорту, не ближе 15 метров к вокзалу;
- в лифтах;
- на пляжах и детских площадках;
- на предприятиях общепита, рынках, гостиницах и других бытовых, социальных и жилищных учреждениях.
Теперь перед государством стоит задача снизить количество курильщиков на 12 млн человек до 2022 года.
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