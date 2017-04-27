Новый порядок уплаты госпошлины за обращение в суд начнет действовать в России с 4 мая. Что конкретно изменится и на какие обращения будет распространяться, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Теперь в случае подачи кассационной жалобы на судебный приказ заплатить нужно будет только ½ госпошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера. Всю сумму целиком придется внести тем, кто подает надзорную жалобу.
На сегодняшний день госпошлина при подаче искового заявления неимущественного характера обходится гражданам в 300 рублей, а организациям — в 6 тысяч рублей.
Порядок уплаты госпошлины меняется при:
- обжаловании в арбитражных судах судебного приказа или отказа в принятии заявления о его выдаче;
- обжаловании в арбитражных судах определения об отказе в принятии иска;
- обжалования определения по делу об оспаривании решений третейского суда;
- подаче надзорной жалобы.
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