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Как правильно умываться и наносить крем на лицо?

, ИА "Амител"
Советы для тех, кто хочет сохранить молодость

Фото: prishchi.ru


Два с половиной месяца несколько журналистов алтайских СМИ учились делать массаж. Спасибо за это проекту "Журналист меняет профессию", который проходит в Барнауле третий год подряд. Об остальных профессиях, в которых дали разобраться остальным "акулам пера", читайте здесь.  Специалисты кафедры поликлинической терапии и медицинской реабилитологии с курсом ДПО Алтайского государственного медицинского университета показали нам (среди "студентов" был и корреспондент ИА "Амител" ), как правильно "мять" спину, шею и плечи, живот и даже лицо. Может, дальше никто из них не будет эти навыки развивать, но многое оказалось полезным в быту. Например, как правильно умываться и наносить косметические средства, чтобы в "пятьдесят выглядеть на тридцать пять". Вот что мы узнали от Натальи Табашниковой, доцента вышеназванной кафедры, кандидата медицинских наук. Конечно, она научила нас и азам массажа лица, но этот текст будет про то, что дома может делать каждый.

И чуть не забыли: организаторами конкурса являются журнал "Алтайская стройка", Министерство образования и науки Алтайского края, ООО "Барнаул-Спецодежда".

1
Демакияж. Как правильно снять косметику?

Самое первое — демакияж. Не путайте с умыванием, это следующий этап очищения.

Средства для демакияжа надо выбирать, учитывая ваш тип кожи. Так, для нормальной и сухой кожи больше подойдет молочко для снятия макияжа (крем, сливки). Для нормальной, смешанной и жирной кожи лучше использовать гель. Чувствительной и смешанной коже "доктор прописал" двухфазное средство для снятия макияжа.

Использовать эти средства лучше не руками, а спонжами, ватными дисками, очищающими салфетками.

2
Умывание. Можно ли умывать лицо водой из-под крана?

Вот только после этого мы начинаем умываться. Вода просто необходима при любом типе кожи.

Опять же гели для умывания лучше использовать на жирной и смешанной коже, потому что в них содержатся добавки для регуляции выделения кожного сала. Крем-гель подходит для сухой и чувствительной кожи.

Щелочные препараты (мыло, жидкое мыло, крем-мыло) косметолог не рекомендует.

Кстати, умываться водой из-под крана проще всего, но не очень полезно для кожи. Самый оптимальный вариант для домашних условий — хороший проточный фильтр для воды. Как вариант — фильтрованная вода определенной температуры.

И уже совсем на любителя: натуральная минеральная (не минерализованная) вода мягкой минерализации (2-5 г на литр, покупать только в аптеке и хранить в холодильнике в горизонтальном положении). А также вода с добавлением эфирных масел, раствор с морской солью (для жирной кожи ложка соли на литр воды), настои и отвары.

3
Водой какой температуры лучше умываться?

Температура воды, которой можно умываться, варьируется от 22 до 38 градусов. Ниже уже холодная, выше — горячая.

При этом рекомендуются контрастные умывания. Начать с сочетания теплой (37 градусов) и прохладной (30 градусов) воды. По мере привыкания разницу можно увеличить до диапазона 38 — 22 градуса.

4
Глубокая очистка. Что можно сделать дома?

А дома вариантов для глубокой очистки немного. Хотя отшелушивающие средства, такие как скрабы, есть у многих. Плохо, если на вашей полке в ванной стоит абразивный скраб (с мелкими твердыми частичками, обычно косточками абрикоса). От него жирная кожа становится еще жирнее, а сухая кожа и чувствительная — суше и чувствительнее. Намного мягче для кожи полирующий скраб, или гоммаж (щадящий пилинг).

Конечно, это процедура не ежедневная. Но и забывать про нее нельзя.

5
Тонизирование. А надо ли?
Идем дальше. Тонизирование — очень важный этап. Он помогает доочистить кожу. Во-первых, удалить остатки очищающего средства. Во-вторых, избавить лицо от хлорки и металлов, содержащихся в воде. В-третьих, тоники улучшают кровообращение, хорошо тонизируют кожу (понятное дело) и готовят ее к принятию крема.
6
Увлажнение и питание. Каким должен быть крем?

Два-три раза в неделю хорошо делать на лице маски. Ежедневное увлажнение и питание — это, конечно, кремы.

Наталья Табашникова рекомендует использовать кремы с содержанием энхансера (липосомы, наносомы, термосомы, аквафтем — ищите эти слова в составе крема).

Утром лучше использовать увлажняющее средство, вечером — питающее.

Кстати, все уходовые процедуры, даже нанесение крема, делаются именно вечером, но не ночью, и за несколько часов до сна. Ночью кожа, как и желудок, должна отдыхать.

Наталья Табашникова уверена, что жителю Россию все же лучше использовать косметику отечественного производства. "Она предназначена именно для наших условий, особенно для Сибири с ее резко-континентальным климатом. Я, конечно, не имею в виду, что иностранные марки плохие", — подчеркивает она.

7
Защита. Уже пора доставать крем от солнца?

Этот этап тоже несправедливо игнорируют. Под защитой имеются в виду кремы от мороза, ветра (непогоды) и солнца. Это сезонные средства, но ошибочно считать, что крем от солнца надо использовать только на пляже или в слишком солнечную погоду. На самом деле солнцезащитный крем надо применять с февраля.

Защитный крем не заменяет уходовый, наносится перед выходом. Но только утром, вечером такая процедура не нужна.

8
Какие марки средств по уходу советует косметолог?

На самом деле Наталья Табашникова не стала рекомендовать конкретные средства. Понятно, ведь то, что подходит ей, может не подойти другим. Зачем делать ненужную рекламу?

Но она дала несколько советов по выбору косметики:

  • Обращайте внимание на срок годности. Натуральной косметика считается со сроком годности 12-18 месяцев (год-полтора). Если косметика годна три года, то в ней много консервантов.
  • Цена. Косметика не должна быть слишком дорогой и слишком дешевой. Так, например, в дешевых кремах содержатся дешевые компоненты: глицерин, вазелин, ланолин (они могут сушить кожу лица, закупоривать поры).
  • Кстати, рекомендуется пользоваться косметикой одной серии, а не так, что тоник одной фирмы, а крем — другой.
  • Сертификация. Конечно, товар должен быть куплен только у официального, сертифицированного производителя. И в нормальном магазине или аптеке, но ни в коем случае не на улице.
9
Как правильно наносить на лицо косметические средства?

Важно не только то, что мы наносим на лицо, но и как мы это делаем. А делать надо строго по массажным линиям, основным и дополнительным.

Массажные линии:

От середины лба к виску, от бровей к линии роста волос.

От наружного угла глаза к внутреннему для нижнего века и от внутреннего угла к наружному для верхнего века.

Крылья носа сверху вниз, спинка носа как сверху вниз, так и наоборот.

От крыла носа к вискам.

От угла рта к козелку (небольшой хрящевой выступ на внешнем ухе), условно говоря, к середине уха.

От середины подбородка к мочке уха.

Передняя поверхность шеи строго снизу вверх, боковая поверхность можно так и так.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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