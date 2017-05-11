Как вступить в партию "Единая Россия"?

Фото: пресс-служба партии Единая Россия
"Единая Россия", как известно, является партией большинства. В Алтайском крае членами партии являются почти 30 тысяч человек. Еще более 18 тысяч имеют официальный статус сторонников партии. Рассказываем, как можно стать частью этой большой партии. Хотите знать больше? Смотрите наш проект "Единая Россия. Перезагрузка".
Вступить в партию могут жители Российской Федерации старше 18 лет, разделяющие цели и задачи партии.
Чтобы стать членом партии, надо сначала получить стаж пребывания в сторонниках партии не менее шести месяцев.
Членами партии быть не могут:
- члены других партий
- иностранные граждане
- лица без гражданства
- признанные судом недееспособными
В числе сторонников могут быть лица, занимающие государственные и иные должности, на которых федеральными законами ограничено право на членство в партиях.
Сторонниками могут быть граждане РФ старше 16 лет.
Вступить в число сторонников можно, заполнив анкету в местном отделении партии по месту проживания. Там же пройдет собеседование.
Первое, что надо сделать, – получить рекомендацию совета сторонников партии.
Затем обратиться в местное (первичное) отделение партии по месту жительства. Там собственноручно заполните заявление о приеме в партию и дадите письменное согласие на обработку персональных данных. Там же пройдете собеседование.
И обязательно ознакомьтесь с Уставом и Программой партии.
Комментарии
зачем постить никому не нужные статьи - вот в чем вопрос, лучше про клещуков еще раз.
Судимость желательна
А что, проблема с массовостью?! Не думаю. Каждый значимый начальник и начальничек считает обязанным , или быть В ЕР, или считать себя её последователем. Простых людей ам практически нет. Может лучше пройти ЕР чистку надо!
"Единая Россия", как известно, является партией, представляющей интересы кормящегося от бюджета крупного капитала и обслуживающего его чиновничества.
Партии представляющей интересы трудящихся в настоящее время в России нет.
Поэтому лучше напишите, что нужно делать тем, кто допустил ошибку и вступил в эту партию. Можно ли покинуть её добровольно, что нужно для этого сделать и какие после этого будут последствия?
Где Вы видели единую Россию? Она раздроблена, разграблена внутри страны. И презираемая за ее пределами. И все это благодаря предательской линии главных Кукловодов нашей многострадальной Страны.
11.05.2017 08:45
Лехе навальному голос
У вас в нике описка. Вместо голос необходимо писать в глаз.