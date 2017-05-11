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Как стать членом партии "Единая Россия"?

, ИА "Амител"
Рассказываем, как вступить в партию большинства

Фото: пресс-служба партии Единая Россия


"Единая Россия", как известно, является партией большинства. В Алтайском крае членами партии являются почти 30 тысяч человек. Еще более 18 тысяч имеют официальный статус сторонников партии. Рассказываем, как можно стать частью этой большой партии. Хотите знать больше? Смотрите наш проект "Единая Россия. Перезагрузка".

1
Кто может стать членом партии "Единая Россия"?

Вступить в партию могут жители Российской Федерации старше 18 лет, разделяющие цели и задачи партии.

Чтобы стать членом партии, надо сначала получить стаж пребывания в сторонниках партии не менее шести месяцев.

Членами партии быть не могут:

  • члены других партий
  • иностранные граждане
  • лица без гражданства
  • признанные судом недееспособными
2
Кто такие сторонники партии "Единая Россия"?
Сторонники партии "Единая Россия" — это граждане, не являющиеся членами партии, но поддерживающие программу партии, ее действия, содействующие в реализации ее целей.

В числе сторонников могут быть лица, занимающие государственные и иные должности, на которых федеральными законами ограничено право на членство в партиях.

Сторонниками могут быть граждане РФ старше 16 лет.

Вступить в число сторонников можно, заполнив анкету в местном отделении партии по месту проживания. Там же пройдет собеседование.
3
Как вступить в партию "Единая Россия"?
Итак, если вы уже находитесь в статусе сторонника партии не менее шести месяцев, то дело осталось за малым.

Первое, что надо сделать, – получить рекомендацию совета сторонников партии.

Затем обратиться в местное (первичное) отделение партии по месту жительства. Там собственноручно заполните заявление о приеме в партию и дадите письменное согласие на обработку персональных данных. Там же пройдете собеседование.

И обязательно ознакомьтесь с Уставом и Программой партии.
4
А что, если я хочу пойти на выборы от партии, но пока не планирую вступать в партию?
Если вы разделяете программу партии, то такая возможность у вас есть. Для этого партия и проводит предварительное внутрипартийное голосование (праймериз). Принять участие в праймериз может и не член партии. По итогам предварительного голосования партия составит список кандидатов от себя на выборы, в их числе будут не только члены и сторонники партии.
Читайте также: Как пройдут праймериз "Единой России" в Барнауле?

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Комментарии

11.05.2017 08:45
Лехе навальному голос

зачем постить никому не нужные статьи - вот в чем вопрос, лучше про клещуков еще раз.

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11.05.2017 08:48
Пионер

Судимость желательна

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11.05.2017 08:49
- гость -

А что, проблема с массовостью?! Не думаю. Каждый значимый начальник и начальничек считает обязанным , или быть В ЕР, или считать себя её последователем. Простых людей ам практически нет. Может лучше пройти ЕР чистку надо!

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11.05.2017 08:50
- гость -

"Единая Россия", как известно, является партией, представляющей интересы кормящегося от бюджета крупного капитала и обслуживающего его чиновничества.

Партии представляющей интересы трудящихся в настоящее время в России нет.

Поэтому лучше напишите, что нужно делать тем, кто допустил ошибку и вступил в эту партию. Можно ли покинуть её добровольно, что нужно для этого сделать и какие после этого будут последствия?

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11.05.2017 08:52
Сталинский Сокол

Где Вы видели единую Россию? Она раздроблена, разграблена внутри страны. И презираемая за ее пределами. И все это благодаря предательской линии главных Кукловодов нашей многострадальной Страны.

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11.05.2017 09:02
- гость -


11.05.2017 08:45
Лехе навальному голос


У вас в нике описка. Вместо голос необходимо писать в глаз.

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