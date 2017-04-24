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Зачем "Единая Россия" проводит праймериз в Барнауле?

, ИА "Амител"
Предварительное голосование помогает определять приоритеты работы партии


Перед массовыми муниципальными выборами 10 сентября 2017 года партия "Единая Россия" отбирает кандидатов особым способом — через процедуру внутрипартийного голосования. Но партия дает право выбора населению. Рассказываем, что это за праймериз такие.

1
Что такое праймериз?

Это предварительное внутрипартийное голосование партии (или Праймериз, ударение на первый слог). Такая предварительная процедура используется в России только партией "Единая Россия".

Ее суть во внутреннем отборе кандидатов. По итогам праймериз люди, набравшие большее количество голосов населения, будут выдвинуты и поддержаны партией на выборы 10 сентября 2017 года.

2
Какие праймериз пройдут в Алтайском крае в 2017 году?

Перед массовыми муниципальными выборами "Единая Россия" проведет в регионе предварительное голосование по двум схемам. Во всех муниципалитетах региона, где пройдут выборы в сентябре 2017 года, партия проведет внутренний отбор своими силами.

А вот в Барнауле за кандидатов смогут голосовать не только члены партии, сторонники или представители общественных организаций, с которыми у партии партнерские отношения, но и обычные горожане. Участие населения — главная особенность праймериз в столице Алтайского края.

3
Зачем это партии?

Тут есть два ключевых момента. Во-первых, это помогает партии стать более открытой и понятной для людей. Праймериз всегда ведут к обновлению "скамейки запасных". Даже если кандидат не вступает в "Единую Россию", то он все равно является ее сторонником.

Во-вторых, праймериз — это не просто площадка по отбору достойных кандидатов. Это отличный способ выяснить, какие проблемы волнуют горожан, найти пути их решения. Такие ключевые моменты обозначают не только сами кандидаты, но и горожане, которые принимают участие в дебатах, общаются с кандидатами, высказывают свои предложения представителям партии.

Уже сейчас определены важнейшие темы, которые волнуют горожан:

  • безопасные дороги
  • комфортная городская среда
  • эффективное коммунальное хозяйство
  • качественная медицина
  • современная школа
  • забота о старшем поколении

На основании этих и других предложенных горожанами тем партия разработает свою предвыборную программу и приоритетные для города проекты.

Кстати, написать свои вопросы кандидатам, предложить темы или проголосовать за уже выбранные темы можно на страничке группы регионального отделения партии в социальной сети "ВКонтакте". Оргкомитет будет отслеживать результаты пользовательского голосования и определять темы для предстоящих дебатов.

4
Когда пройдут праймериз?

Заявления от граждан для того, чтобы стать кандидатом в Барнауле, принимаются с 27 февраля по 27 апреля.

С момента регистрации Оргкомитетом и вплоть до 27 мая 2017 года кандидат имеет право проводить агитацию за себя.

Одна из особенностей этой процедуры — обязательные дебаты, когда кандидаты публично представляют свое видение проблем и их решений. Они начались 8 апреля и завершатся 21 мая.

Сама процедура предварительного голосования пройдет 28 мая 2017 года во всех регионах и городах России, где выбрана открытая модель голосования.

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5
Как стать кандидатом?

Чтобы стать кандидатом, надо обратиться в организационный комитет по адресу: г. Барнаул, пр-кт Строителей, д. 24, в будний день с 9:00 до 18:00, в выходной день с 9:00 до 15:00. Телефон: (3852) 62-76-98.

Список документов смотрите по ссылке.

Выдвинуть свою кандидатуру может любой гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом, которому на момент проведения выборов (10 сентября 2017 года) уже исполнится 21 год.

Принять участие в предварительном голосовании может только человек без судимости (даже погашенной) и без финансовых активов за рубежом.

Членство в партии не обязательно. Кандидатом может быть и беспартийный (даже если еще недавно был членом другой партии, но вышел из нее).

6
Как проголосовать на праймериз?

Проголосовать на предварительных выборах сможет любой житель Барнаула старше 18 лет, имеющий гражданство РФ.

Проходить какую-либо предварительную регистрацию не надо, достаточно паспорта с пропиской в Барнауле.

Партия организует 60 участков для предварительного голосования в Барнауле. Каждый житель Барнаула может узнать адрес своего участка для голосования, зайдя на сайт предварительного голосования — pg.er.ru и воспользовавшись функцией "Найди свой участок". Для этого достаточно указать адрес регистрации.

Там вы получите бюллетени с кандидатами по вашему избирательному округу. При себе надо иметь только паспорт. Поставить галочку можно хоть за одного, хоть сразу за нескольких кандидатов.

Праймериз — это маленькие выборы. Чем больше голосов наберет кандидат в свою поддержку, тем выше его шанс попасть в предвыборный список партии на сентябрьских выборах.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.04.2017 07:04
- гость -

и действительно,зачем "Единая Россия" проводит праймериз в Барнауле?

0  0
24.04.2017 07:20
- гость -

Пустая трата денег. Результаты выборов уже готовы.

0  0
24.04.2017 08:11
сашок

гость, сам ответь себе на этот вопрос. ЕР 0 единственная партия, кто сделал процесс открытым, в то время как оппозиционные партии просто продают мандаты.

0  0
24.04.2017 08:12
двум гостям выше

пацаны, а сколько вам платят за то, чтобы вы писали негативные комменты про ЕР? просто интересно))

0  0
24.04.2017 08:12
Матвей

0  0
24.04.2017 08:15
Илья

В скором времени все привыкнут к праймериз, странно что у кого то вообще возникают вопросы касательно этой процедуры и ее плюсов! Хотя я думаю на сл городских выборах от желающих поучаствовать просто отбоя не будет, потому как настолько равные условия отбора никто не может предоставить

0  0
24.04.2017 08:26
Алекс

Праймериз это беззаконие и глумление нынешней КПСС (ЕР) над законом, другими партиями и населением страны. Используя свою "руководящую и направляющую роль" они стремятся насадить в стране единомыслие и единоначалие. К чему это привело с КПСС - общеизвестно. Это американское "безобразие" проводится на деньги населения страны. Им предоставляются избирательные участки, урны, комиссии - но другие партии такой возможности не имеют! Напоминает заключение прокурора который трактуя Конституцию(!) определил, что согласовывать митинги должны не все - есть люди которые равнее других!!!

0  0
24.04.2017 08:26
Милок

Таки другие партии не особо стремятся наладить обратную связь с избирателем. Лично я думаю, это следует использовать как поиск и отсев кадров с помощью тех, кому эти кадры придется выбирать в будущем. В прошлом году процедура уже показала свою эффективность, люди голосовали

0  0
24.04.2017 08:28
Борец С Коррупцией

24 апреля Владимир Путин, в рамках поездки в Санкт-Петербург, встретится с членами Совета законодателей. Основными темами будут вопросы улучшения законодательства в сфере борьбы с коррупцией.

2 апреле президент РФ уже подписал 2 антикоррупционных указа — «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона "О противодействии коррупции"» и «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"». В них говорится об ужесточении отчетности о доходах государственных чиновников, а также туда включены такие меры, как контроль над доходами близких родственников.

Такие меры должны снизить коррупционную составляющую в различных сферах, при этом усиление контроля над чиновниками позволяет на основании декларации о доходах проанализировать их источники.

0  0
24.04.2017 08:32
Не гость

Спешу напомнить, что эти ваши ЕР выбирались и выбираются живыми людьми, они не просто так пришли и стали правящей, во вторых не во всех регионах эта партия является подавляющей, что говорит о том, что если бы хотели, то выбирали других. Может быть все таки они как раз и представляют собой самую адекватную политическую силу в стране, которую большинство поддерживает. Еще ни разу не видел, чтобы на выборы по дулом пистолета вели

0  0
24.04.2017 08:34
- гость -

В России нет партии, представляющей интересы бедного и среднего классов. Все партии, так или иначе, представляют интересы правящего класса олигархии и находящегося у нее на кормлении чиновничества.

Так что все эти праймериз только для отвлечения населения от борьбы за свои социальные права завоеванные дедами, круг которых постоянно сужается государством.

0  0
24.04.2017 08:37
- гость -

24.04.2017 08:32 Не гость

Спешу напомнить, что эти ваши ЕР выбирались и выбираются живыми людьми

Дяденька, не шутите меня. О выборе людей можно было бы говорить, если бы не было такой пакости, которая называется "партийные списки".

0  0
24.04.2017 08:58
- гость -

Партия Единая Россия настолько дискредитировала себя, что никакае праймериз не помогут. Нельзя бочку дерьма исправить ложкой меда.

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