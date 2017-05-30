ГОСТы на производство и установку комплексов фиксации нарушений ПДД начнут действовать в России с 1 июня. Как это скажется на водителях, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Осенью 2016 года глава федерального агентства по метрологии (Росстандарт) подписал приказы об утверждении двух национальных стандартов.
Первый касается технических требований к комплексам фотовидеофиксации правонарушений. Второй — правил их применения. Действовать в России они начинают одномоментно — с 1 июня 2017 года.
В ГОСТах прописано, что комплексы могут быть радиолокационные, лазерные, индуктивные, магнитные и пьезоэлектрические. Все они должны измерять скорость в диапазоне от 20 до 250 км/ч. Камерам с функцией трекинга, которые отслеживают путь машины, например "Стрелка", запрещено измерять скорость на расстоянии ближе чем 50 метров.
Вероятность распознавания номера, независимо от времени суток и погоды, должна быть не менее 90%. Также определены места, где могут стоять камеры фиксации.
Их будут размещать на участках дорог с плохой видимостью. Также их будут размещать на перекрестках, возле школ. Комплексы появятся и в местах повышенной концентрации нарушений ПДД. Речь идет об участках, где за 12 месяцев произошло более трех аварий, в которых погибли или пострадали люди.
Ставить муляжи камер разрешается только в том случае, если на дороге отмечено снижение количества нарушений. Комплексы "с дефектами" использовать запрещено.
Предполагается, что ГОСТы облегчат жизнь водителям, которым комплексы периодически выписывают незаконные штрафы. Фотография машины должна "позволять определять отличительные признаки транспортного средства".
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ГОСТы устанавливают "четкие критерии оценки корректности приборов, чтобы у граждан не было сомнений в их объективности". Неправомерные штрафы можно будет обжаловать.
В ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что действующее в регионе оборудование для фиксации нарушений ПДД соответствует предъявляемым требованиям ГОСТа. Кроме того, документ носит лишь рекомендательный характер. Для того чтобы они были обязательными, нужно внести изменения в техрегламент "О безопасности автомобильных дорог", а он утверждается правительством РФ".
Комментарии
фиксация ПДД - это сильно! Т.е., уже нарушения не фиксируются, а только ПДД?