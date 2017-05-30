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Какие ГОСТы вводят для комплексов фиксации ПДД в России и что это изменит?

, ИА "Амител"
В Алтайском крае все действующие комплексы соответствуют новым требованиям


ГОСТы на производство и установку комплексов фиксации нарушений ПДД начнут действовать в России с 1 июня. Как это скажется на водителях, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
О чем говорят эти ГОСТы?

Осенью 2016 года глава федерального агентства по метрологии (Росстандарт) подписал приказы об утверждении двух национальных стандартов.

Первый касается технических требований к комплексам фотовидеофиксации правонарушений. Второй — правил их применения. Действовать в России они начинают одномоментно — с 1 июня 2017 года.

В ГОСТах прописано, что комплексы могут быть радиолокационные, лазерные, индуктивные, магнитные и пьезоэлектрические. Все они должны измерять скорость в диапазоне от 20 до 250 км/ч. Камерам с функцией трекинга, которые отслеживают путь машины, например "Стрелка", запрещено измерять скорость на расстоянии ближе чем 50 метров.

Вероятность распознавания номера, независимо от времени суток и погоды, должна быть не менее 90%. Также определены места, где могут стоять камеры фиксации.

2
В каких местах будут устанавливать комплексы фиксации ПДД?

Их будут размещать на участках дорог с плохой видимостью. Также их будут размещать на перекрестках, возле школ. Комплексы появятся и в местах повышенной концентрации нарушений ПДД. Речь идет об участках, где за 12 месяцев произошло более трех аварий, в которых погибли или пострадали люди.

Ставить муляжи камер разрешается только в том случае, если на дороге отмечено снижение количества нарушений. Комплексы "с дефектами" использовать запрещено.

3
Как ГОСТы повлияют на водителей?

Предполагается, что ГОСТы облегчат жизнь водителям, которым комплексы периодически выписывают незаконные штрафы. Фотография машины должна "позволять определять отличительные признаки транспортного средства".

Читайте также: Владельцам машин неправильно "выписали" штрафы камеры фото- видеофиксации

ГОСТы устанавливают "четкие критерии оценки корректности приборов, чтобы у граждан не было сомнений в их объективности". Неправомерные штрафы можно будет обжаловать.

В ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что действующее в регионе оборудование для фиксации нарушений ПДД соответствует предъявляемым требованиям ГОСТа. Кроме того, документ носит лишь рекомендательный характер. Для того чтобы они были обязательными, нужно внести изменения в техрегламент "О безопасности автомобильных дорог", а он утверждается правительством РФ".

Читайте также в сюжете: Законы-2017

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Комментарии

30.05.2017 17:18
- гость -

фиксация ПДД - это сильно! Т.е., уже нарушения не фиксируются, а только ПДД?

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