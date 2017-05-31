Российские кинотеатры станут доступнее для людей с ограниченными возможностями благодаря вступлению в силу нового федерального закона. Что конкретно изменится и когда это произойдет, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Да. Кинопроизводители полнометражных национальных художественных и анимационных фильмов должны включать в свои работы субтитры и тифлокомментарии. Речь идет исключительно о кинолентах, которые были произведены при государственной поддержке. Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, за исключением отдельных положений.
Кроме того, с 1 января 2018 года законом вводится обязанность демонстраторов фильмов сделать кинозалы доступными для людей с ограниченными возможностями.
Тифлокомментарии — это дополненная аудиодорожка к фильму, которая подробно описывает между репликами героев, что сейчас происходит на экране. По такому принципу подаются радиотрансляции спортивных соревнований, во время которых слушатели по пояснениям комментатора могут визуализировать картинку.
Если в начале фильма, адаптированного для слепых, будет ролик студии, например, кинокомпании "20th Century Fox", то диктор скажет: "Большие золотые буквы "20 век Fox" освещаются софитами, на заднем плане виднеется Лос-Анджелес".
Комментарии будут приводиться на протяжении всего фильма. Они помогают слепым "увидеть", отчасти благодаря воображению, кинофильм.
Субтитры предполагают дублирование информации для зрителей с нарушением слуха звуковой дорожки кинофильма или телепередачи.
Читайте также в сюжете: Законы-2017
Комментарии
Нужно сделать так. Если фильм снимали за бюджетные деньги, полностью или там частично, то после просмотра зритель должен оставить свой отзыв обязательно - понравилось или нет, тот кто не оставил - автоматом не понравилось, а далее если понравилось тока 80ти процентам от посмотревших то создатели должны вернуть назад 20% от полученной суммы. Ну а если не понравилось большинству то ещё и штраф с создателей.