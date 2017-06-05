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Ежегодно в бюджете Барнаула запланированы средства в помощь горожанам за слишком высокие тарифы на отопление, холодную и горячую воду и водоотведение. Если житель краевой столицы платит больше определенной нормы, то он может рассчитывать на компенсацию. Ежегодно пересматриваются и сами нормы (предельный размер платы), и тарифы на эти услуги. И те, и другие в обновленном виде вступают в силу 1 июня 2017 года. Рассказываем, какие изменения в специальное Положение внесли депутаты Барнаульской городской думы на сессии в пятницу, 2 июня, и что это меняет.
Денежную компенсацию за отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение по тарифам имеют право получить барнаульцы, которые платят больше установленного городской думой предельного размера.
Компенсация равна разнице между тем, что должен заплатить гражданин, и предельным размером, но не может превышать 3,7 тысячи в месяц (для жителей Затона — не более трех тысяч рублей).
В 2016 году такую компенсацию получили 12 тысяч 355 барнаульцев из почти 19,3 тысячи имеющих на это право. На это из бюджета было потрачено 127,7 млн рублей.
В 2017 году на компенсации заложено примерно столько же: 123,1 млн рублей. Получателей стало меньше (11 787 человек) из-за перехода некоторых жилых домов на обслуживание в другие организации, в которых тарифы ниже предельного размера. Однако выросли тарифы.
На сессии депутаты БГД подняли планку предельного размера на 5,2%. Это сделано для того, чтобы выровнять ситуацию по выплатам.
Итак, предельный размер платы (с учетом НДС) с 01.06.2017:
- Холодное водоснабжение – 25,14 руб./куб. м (до 01.06.2017 — 23,90 руб./куб. м);
- Водоотведение – 21,59 руб./куб. м (до 01.06.2017 — 20,52 руб./куб. м);
- Горячее водоснабжение – 144,23 руб./куб. м (до 01.06.2017 — 137,10 руб./куб. м);
- Отопление – 1 826,37 руб./Гкал (до 01.06.2017 — 1 736,09 руб./Гкал).
Отдельной строчкой прописан предельный размер за жилищную услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных домов микрорайона Затон (оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления воды) — 47,31 руб./куб. м.
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Например, по водоснабжению сверх установленного БГД предельного размера (а это, напомним, 25,14 руб./куб. м) с 1 июля будут платить пользователи услуг ООО "Нерудная партия" (с 01.06.2017 тариф составит 25,42 рубля за кубометр), ОАО "Российские железные дороги" (30,15 руб./куб. м), МУП "Энергетик" (40,69 руб./куб. м). То есть клиенты этих организаций вправе рассчитывать на компенсацию из бюджета.
Горячее водоснабжение дороже для потребителей МУП "Энергетик" (215,94 руб./куб. м), ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг" (169,41 руб./куб. м).
Компенсацию за отопление смогут получить пользователи услуги МУП "Энергетик" (2971,84 руб./Гкал), ООО "ТеплоСнаб" (2687,16 руб./Гкал), ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг" (2255,89 руб./Гкал), ООО "Нерудная партия" (1841,87 руб./Гкал). По водоотведению тарифы компаний не превышают установленного уровня.
- наниматели жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома);
- наниматели жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде и собственники жилого помещения в многоквартирных домах Затона.
С 1 января 2017 года компенсация положена только на одно жилое помещение. Если у вас есть еще одно или более, в выплате вам будет отказано.
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