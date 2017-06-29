В 2017 году у барнаульских покупателей появится новая возможность – получать кассовый чек в электронном виде. Это связано с изменениями в законе о применении контрольно-кассовой техники, которые вступают в силу в России с 1 июля. В чем суть нового закона, на кого распространяется и отразится ли на конечном потребителе – об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
С начала второго месяца в России на смену кассовым аппаратам придут онлайн-кассы, передающие налоговым органам информацию о расчетах в режиме реального времени.
Современное оборудование будет передавать через оператора фискальных данных информацию о всех оплатах магазину (наличными, картами или электронными деньгами). Данные поступят напрямую в налоговую инспекцию в виде электронных копий чеков. Храниться они в базе данных будут годами.
К 1 июля 2017 года все продавцы, у которых были кассы старого образца, должны либо приобрести онлайн-ККТ, либо модернизировать имеющиеся старые кассы путем обновления программы и заменив электронную контрольную ленту на фискальный накопитель. Этот блок информирует и перемещает данные о расчетах оператору.
Онлайн-кассы вводят, чтобы обеспечить прозрачность в сфере оборота товаров и услуг. Также это позволит усилить защиту потребителя, сократить нагрузку на бизнес и власть.
Покупатель сможет получать и хранить электронные чеки и с легкостью проверять их на легальность. Это особенно удобно для получения налоговых вычетов и бюджетирования расходов.
Все это можно сделать через мобильное приложение. Электронный чек направляется на электронный адрес или отправляется по ссылке, которую может запросить потребитель у продавца.
Где установят онлайн-кассы?
Для городских предпринимателей таких льгот не предусмотрено. В списке счастливчиков только мелкие продавцы мороженого, газет, кваса, кондукторы и др. Те, кто отчитывается по единому налогу на вмененный доход или имеет патент, то есть вообще работает без каких-либо кассовых аппаратов, могут перевести дух еще на год. Им дана отсрочка до 1 июля 2018 года.
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