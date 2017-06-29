Требования законодательства к застройщикам при оформлении договоров долевого участия ужесточат в России с 1 июля. О каких изменениях идет речь, как это отразится на дольщиках, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Минимальный размер уставного капитала застройщиков теперь будут рассчитывать исходя из общей площади возводимого объекта. Кроме того, он должен быть полностью оплачен. Такие требования содержатся в статье 7 ФЗ № 304. Новый пункт в законе, по мнению его разработчиков, позволит избежать заключения договора только с ненадежными фирмами, которые не имеют достаточного объема средств для строительства.
Требования к уставному капиталу застройщик должен выполнять на дату направления проектной декларации (до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства) в контролирующий орган. Например, если общая площадь всех объектов долевого строительства не превышает 1,5 тысячи кв. м, минимальный размер уставного капитала составит 2,5 миллиона рублей. При площади не более 2,5 тысячи кв. м – 4 миллиона, не более 10 тысяч кв. м – 10 миллионов.
По сути, уставной капитал — это средства акционеров или собственников, которые в случае ликвидации должны обеспечить в первую очередь требования дольщиков.
Да, но только если у них есть поручитель. Это новшество. Один поручитель может быть одновременно у нескольких застройщиков. В законе такие люди называются "связанными лицами".
Сумма уставных капиталов связанных лиц должна соответствовать максимальной площади объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц.
Закон также устанавливает требования к договору поручительства. Поручитель или сопоручители несут перед участниками долевого строительства солидарную или субсидиарную ответственность за исполнение застройщиком его обязательств по договорам долевого участия (ДДУ). Договор поручительства нужно заверить у нотариуса. Сделать это необходимо до госрегистрации первого ДДУ. При этом срок действия поручительства должен быть не менее чем на два года больше предусмотренного ДДУ срока передачи объекта долевого строительства.
Поручителем может стать юридическое лицо, которое является учредителем юридического лица – застройщика. Поручитель не должен иметь долгов по налогам, быть банкротом или находиться в стадии ликвидации, не должен числиться в реестрах недобросовестных предпринимателей.
Они могут с 1 июля получить целевой кредит, информирует Единый реестр застройщиков. Но это возможно, только если все расчеты с дольщиками будут проводиться через эскроу-счета в банке. Отличие этих счетов заключается в том, что ни дольщик, ни застройщик не могут распоряжаться деньгами, которые на них поступают. То есть дольщик переводит в банк сумму по договору. Банк, в свою очередь, предоставляет целевой кредит застройщику.
Далее кредитная организация контролирует реализацию проекта и использование целевых средств застройщиком и продолжает сбор оплат от дольщиков. Через полгода после сдачи объекта банк переводит застройщику средства дольщиков с этих счетов либо направляет их на оплату целевого кредита. Получается, банк будет выполнять функцию подушки безопасности.
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