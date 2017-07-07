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Путешествие спланировано, сумки собраны и готовы все документы? Есть ещё кое-что, что стоит знать, прежде чем отправиться в поездку. Ваш комфорт захотят нарушить, но Amic.ru расскажет, как застраховать себя от форс-мажорных ситуаций.

О том, где отдохнуть на Алтае читайте в проекте Amic.ru "Окунись в лето"

1 Как избежать проблем с багажом и личными вещами? Советы туристам, впервые собравшимся за границу Несколько полезных советов и правил, как себя вести в другой стране 5001 13 Все самое нужное и ценное упаковывайте в ручную кладь. Сюда же уложите расчески, зубные щетки, предметы женской гигиены, а так же шорты, майки и другие вещи первой необходимости. Если багаж потеряется, то эта мелочевка позволит комфортно продержаться день-два до прибытия вещей и не тратиться на покупки. Стандартно сумма длины, ширины и высоты ручной клади не должна превышать 115 см. Под такие условия подойдут чемоданы с размерами до 55х40х20. С собой в самолёт помимо ручной клади можно взять рюкзак или небольшую наплечную сумку.

2 Что делать, если рейс отменили? Отмена рейса это всегда стресс. Особенно когда это встаёт на пути к вашему счастливому отдыху. Если ваш рейс по какой-то причине отменили, помните, что билет на самолёт – это ваш договор с авиакомпанией. Она обязана позаботиться о вас и сделать всё необходимое для того, чтобы вы были доставлены в пункт назначения. Вам предложат два варианта решения проблемы: перелёт другим бортом или рейсом другого перевозчика или, в крайнем случае, возврат денег за билет. Разумеется, если в изменении ваших планов виновата авиакомпания, то перелёт другим рейсом будет для вас бесплатным.

3 Как начать отдых уже в аэропорту? Итак, рейс не отмёнен и не задержан, но ни о каком спокойствии не может идти речи из-за очередей? Сидите спокойно в зоне вылета так, чтобы видеть ваш выход на посадку. Почитайте книгу или полистайте новости. Это лучше, чем толпиться в очереди, а потом в салоне, где не все ещё заняли свои места. Когда очередь пройдёт, можете спокойно пройти прямо на борт самолёта. Не волнуйтесь: лайнер без вас не улетит – по крайней мере, до тех пор, пока вас хотя бы один раз не вызовут по громкой связи.

4 Что такое джетлаг и лечится ли это? Летим отдыхать. Как быстро спланировать поездку при помощи Интернета? Восемь полезных сайтов, которые помогут организовать комфортный отдых за границей 1404 7



Возьмите в дорогу легкие закуски, например, орехи и фрукты. Если вы не голодны, не заставляйте себя есть, когда начнут раздавать полетную еду. Бокал алкоголя помогает успокоить нервы перед вылетом? Не отказывайте себе в этом удовольствии. Только не переусердствуйте: обильные возлияния способствуют обезвоживанию. Последуйте примеру других пассажиров и пройдитесь по салону, разомните ноги. После прилёта в пункт назначения примите душ или искупайтесь в бассейне. Водные процедуры способствуют налаживанию биоритмов. Одна из главных неприятностей перелёта это джетлаг — синдром смены часового пояса, явление несовпадения ритма человека с дневным ритмом. Он может сопровождаться усталостью, бессонницей, головной болью, потерей аппетита и другими проявлениями дискомфорта, а иногда даже способен приводить к долговременным изменениям на нейроуровне. Чтобы смягчить переход в другой часовой пояс, перед полетом пейте много воды и кушайте только легкую пищу.Возьмите в дорогу легкие закуски, например, орехи и фрукты. Если вы не голодны, не заставляйте себя есть, когда начнут раздавать полетную еду. Бокал алкоголя помогает успокоить нервы перед вылетом? Не отказывайте себе в этом удовольствии. Только не переусердствуйте: обильные возлияния способствуют обезвоживанию. Последуйте примеру других пассажиров и пройдитесь по салону, разомните ноги. После прилёта в пункт назначения примите душ или искупайтесь в бассейне. Водные процедуры способствуют налаживанию биоритмов.

5 Как избежать ограбления? Когда наступает та самая сочная и долгожданная часть отдыха, вы прибыли в отель и разместились в номере — бдительность существенно падает. Вы рискуете столкнуться с кражей вашего имущества где угодно. К тому же, отдых может вскружить голову, и какие-то вещи вы потеряете или просто оставите где-то. Подумайте о возможности завести специальную банковскую карточку, на которой вы сможете держать небольшую сумму, достаточную для путешествия. Помимо этого берите с собой две карточки. Оставьте одну запасную в сейфе в отеле вместе с некоторым запасом наличных. Не носите с собой все свои деньги. Если страшное всё-таки случилось и какую-то сумму денег у вас украли, пишите заявление в полицию. Если ваша страховка предусматривает возмещение в подобной ситуации, первое, что у вас попросит страховая компания – заявление в полицию. Не забудьте о существовании служб международных мгновенных переводов. Крупнейшие в мире – Western Union и MoneyGram. В случае чего, это один из самых быстрых способов для ваших родных или знакомых перевести вам деньги практически в любом уголке мира.

6 Что делать, если пропали документы? Во-первых, ещё перед поездкой узнайте о местонахождении российского консульства или посольства в данной стране. Это важно, потому что именно туда вам придётся обратиться, если потеряете документы. Также перед поездкой не забудьте сделать ксерокопии всех документов, сбросить сканы на флешку или на свой почтовый ящик, чтобы была возможность их потом распечатать.Во-вторых, на отдыхе храните документы в безопасном месте, а с собой носите только копии.

7 А если захочется острых ощущений? Куда отдать животное на время отпуска? Разбираемся, куда отдать питомца на время отпуска и в какую сумму обойдется его размещение 4578 6



Еще одна ахиллесова пята путешественников – это проституция. В большинстве стран, популярных среди российских туристов, она под строжайшим запретом, но так называемые секс-туры уже давно стали негласной обыденностью. Наказывается искушение довольно жёстко, и если вы не хотите, чтобы этот отдых оказался для вас последним, лучше перенаправить амбиции в другое русло. К тому же, общение с иностранными полицейскими может оказаться гораздо более неприятным, чем вы можете себе представить. К слову, за последние 20 лет в Тайланде не оправдали ни одного туриста.

Путешественники, осознанно идущие на поиск острых ощущений, прибегая к запрещенным развлечениям — это печально обыденное явление для туризма. Легально купить лёгкие наркотики можно лишь в нескольких странах Европы. В остальных случаях, как бы вас ни пытались заманить различными "курительными смесями", это прямое нарушение закона. И, если на Западе дело может ограничиться крупным штрафом, то в восточном регионе – это серьёзное преступление, с наказанием вплоть до смертной казни.Еще одна ахиллесова пята путешественников – это проституция. В большинстве стран, популярных среди российских туристов, она под строжайшим запретом, но так называемые секс-туры уже давно стали негласной обыденностью. Наказывается искушение довольно жёстко, и если вы не хотите, чтобы этот отдых оказался для вас последним, лучше перенаправить амбиции в другое русло. К тому же, общение с иностранными полицейскими может оказаться гораздо более неприятным, чем вы можете себе представить. К слову, за последние 20 лет в Тайланде не оправдали ни одного туриста.

8 Так что там насчёт полиции? Прочитать и запомнить: самые необычные штрафы в разных странах Внимательно изучите законы и традиции той страны, где собираетесь провести отпуск 4181 6 Безусловно, первостепенная миссия сотрудников правопорядка это защита людей, в том числе туристов. Но в ряде стран полицейских стоит опасаться так же, как мошенников.Сотрудники полиции Египта и ОАЭ, например, славятся своим грубым отношением к туристам. Они очень нервно реагируют на любопытство и на нацеленные в них фотообъективы. Даже случайные кадры могут стать причиной задержания, конфискации камеры или вовсе угроз физической расправы.В Малайзии, Таиланде и Индии люди в форме активно практикуют аресты невиновных туристов с предъявлением им несправедливых обвинений. Законы в этих странах довольно жесткие, так что если вы попали в такую ситуацию, лучше откупиться деньгами, чем провести остаток дней в тюрьме. Да и в странах Европы полиция тоже не против заработать на наивных туристах. Нередки истории людей, посетивших Чехию и наткнувшихся на несправедливость местных копов. Происходило это так: решительно настроенные люди в полицейской форме ловят на улице туриста и предъявляют ему штраф. Причины для таких штрафов могут быть какие угодно, но первое, что вам нужно сделать в такой ситуации– это потребовать предъявить удостоверение. Если полицейский откажет – можете сразу набирать номер своего посольства. Запомните, что любая конфликтная ситуация с правоохранительными органами в другой стране должна решаться как можно быстрее и с максимальной вежливостью. Не позволяйте себе оскорбить сотрудника полиции, даже если по вашему мнению он совершает незаконные действия. Первое, что вы должны сделать – это позвонить в посольство своей страны и детально описать ситуацию: где, как и по какой причине вас пытаются задержать или привлечь к ответственности.

Вадим Ощиков