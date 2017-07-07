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Путешествие спланировано, сумки собраны и готовы все документы? Есть ещё кое-что, что стоит знать, прежде чем отправиться в поездку. Ваш комфорт захотят нарушить, но Amic.ru расскажет, как застраховать себя от форс-мажорных ситуаций.
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Все самое нужное и ценное упаковывайте в ручную кладь. Сюда же уложите расчески, зубные щетки, предметы женской гигиены, а так же шорты, майки и другие вещи первой необходимости. Если багаж потеряется, то эта мелочевка позволит комфортно продержаться день-два до прибытия вещей и не тратиться на покупки.
Стандартно сумма длины, ширины и высоты ручной клади не должна превышать 115 см. Под такие условия подойдут чемоданы с размерами до 55х40х20.
С собой в самолёт помимо ручной клади можно взять рюкзак или небольшую наплечную сумку.
Возьмите в дорогу легкие закуски, например, орехи и фрукты. Если вы не голодны, не заставляйте себя есть, когда начнут раздавать полетную еду. Бокал алкоголя помогает успокоить нервы перед вылетом? Не отказывайте себе в этом удовольствии. Только не переусердствуйте: обильные возлияния способствуют обезвоживанию. Последуйте примеру других пассажиров и пройдитесь по салону, разомните ноги. После прилёта в пункт назначения примите душ или искупайтесь в бассейне. Водные процедуры способствуют налаживанию биоритмов.
Когда наступает та самая сочная и долгожданная часть отдыха, вы прибыли в отель и разместились в номере — бдительность существенно падает. Вы рискуете столкнуться с кражей вашего имущества где угодно. К тому же, отдых может вскружить голову, и какие-то вещи вы потеряете или просто оставите где-то.
Подумайте о возможности завести специальную банковскую карточку, на которой вы сможете держать небольшую сумму, достаточную для путешествия. Помимо этого берите с собой две карточки. Оставьте одну запасную в сейфе в отеле вместе с некоторым запасом наличных. Не носите с собой все свои деньги. Если страшное всё-таки случилось и какую-то сумму денег у вас украли, пишите заявление в полицию. Если ваша страховка предусматривает возмещение в подобной ситуации, первое, что у вас попросит страховая компания – заявление в полицию. Не забудьте о существовании служб международных мгновенных переводов. Крупнейшие в мире – Western Union и MoneyGram. В случае чего, это один из самых быстрых способов для ваших родных или знакомых перевести вам деньги практически в любом уголке мира.
Еще одна ахиллесова пята путешественников – это проституция. В большинстве стран, популярных среди российских туристов, она под строжайшим запретом, но так называемые секс-туры уже давно стали негласной обыденностью. Наказывается искушение довольно жёстко, и если вы не хотите, чтобы этот отдых оказался для вас последним, лучше перенаправить амбиции в другое русло. К тому же, общение с иностранными полицейскими может оказаться гораздо более неприятным, чем вы можете себе представить. К слову, за последние 20 лет в Тайланде не оправдали ни одного туриста.
Безусловно, первостепенная миссия сотрудников правопорядка это защита людей, в том числе туристов. Но в ряде стран полицейских стоит опасаться так же, как мошенников.Сотрудники полиции Египта и ОАЭ, например, славятся своим грубым отношением к туристам. Они очень нервно реагируют на любопытство и на нацеленные в них фотообъективы. Даже случайные кадры могут стать причиной задержания, конфискации камеры или вовсе угроз физической расправы.В Малайзии, Таиланде и Индии люди в форме активно практикуют аресты невиновных туристов с предъявлением им несправедливых обвинений. Законы в этих странах довольно жесткие, так что если вы попали в такую ситуацию, лучше откупиться деньгами, чем провести остаток дней в тюрьме. Да и в странах Европы полиция тоже не против заработать на наивных туристах. Нередки истории людей, посетивших Чехию и наткнувшихся на несправедливость местных копов. Происходило это так: решительно настроенные люди в полицейской форме ловят на улице туриста и предъявляют ему штраф. Причины для таких штрафов могут быть какие угодно, но первое, что вам нужно сделать в такой ситуации– это потребовать предъявить удостоверение. Если полицейский откажет – можете сразу набирать номер своего посольства.
Запомните, что любая конфликтная ситуация с правоохранительными органами в другой стране должна решаться как можно быстрее и с максимальной вежливостью. Не позволяйте себе оскорбить сотрудника полиции, даже если по вашему мнению он совершает незаконные действия. Первое, что вы должны сделать – это позвонить в посольство своей страны и детально описать ситуацию: где, как и по какой причине вас пытаются задержать или привлечь к ответственности.
Вадим Ощиков
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