Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении планки долга для запрета на выезд за рубеж. Порог задолженности будет увеличен в три раза, но такая лояльность будет применима не ко всем должникам. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".
Начиная с 1 октября 2017 года должникам будет легче выехать за рубеж. После вступления закона в силу границу можно будет пройти беспрепятственно, если сумма долга не превышает 30 тысяч рублей.
Норма об увеличении порога долга не коснется:
- алиментщиков;
- граждан, которые должны возместить вред здоровью, а также моральный и (или) имущественный вред;
- лиц, обязанных возместить вред в связи со смертью кормильца;
В этих случаях размер долга по-прежнему составит 10 тысяч рублей. Это необходимо в целях особой защиты прав наиболее социально уязвимых категорий взыскателей.
По информации Федеральной службы судебных приставов, все больше наших сограждан не могут уехать за границу в связи с имеющимися у них долгами. Чаще всего основанием для ограничения выезда для россиян становятся долги по банковским картам, штрафам, коммунальным услугам, невыплаченным алиментам и налогам, а также займам в микрофинансовых организациях.
Чтобы долгожданный отпуск в жарких странах или деловая поездка за пределами России не сорвались, рекомендуется периодически проверять информацию о своих долгах. Сделать это можно на:
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на едином портале госуслуг в личном кабинете после регистрации вы сможете проверить наличие неоплаченных задолженностей и штрафов;
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на официальном сайте налоговой инспекции можете уточнить, числятся ли за вами непогашенные налоги;
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в общей базе данных сайта службы судебных приставов содержатся данные по всем подразделениям судебных приставов, где вы сможете погасить задолженность, если такая имеется;
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чтобы проверить задолженность банкам по кредитам, рекомендуется воспользоваться системой интернет-банкинга, с помощью которой можно погасить неоплаченную сумму. Либо вы можете лично обратиться с паспортом в банк или позвонить в его представительство;
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узнать о неоплаченных услугах ЖКХ можно в ЖЭУ или УК.
Если вы не согласны с решением о запрете на выезд из страны, можете обратиться с жалобой в ФМС или в суд.
Комментарии
Верное решение!
Михаил Делягин. Нынешнему миру люди не нужны. Выход один: возврат к социальному государству
Альтернативой самокастрации и деградации человечества является возрождение социального государства на качественно новом уровне – за счет создания системы мотивации коллективного саморазвития человеческой личности. Необходимо возвращение человеку нерыночного смысла существования, ибо практика показывает: жизнь ради потребления и превращение человека в инструмент извлечения прибыли в новых условиях ведут уже не к прогрессу, как во времена капитализма, а к коллективному самоубийству.
Для России масштабы разрушения в результате либеральных реформ таковы, что простое восстановление самоочевидного займет десятилетие.
Но если дело пойдет – это придаст обществу созидательную инерцию, которую затем можно будет направить в то или иное русло.
Запрос на восстановление социального государства у нас сейчас силен как нигде и никогда. Дело за малым – воплотить этот понятный и естественный человеческий запрос в конкретную программу действий.
Восстановление СОВКА неизбежно. Понятно, что нынешним паразитам там места не будет.
странная политика государства. Порога не должно быть вообще! НО должна быть обеспечена возможность прямо в аэропорту сразу решить вопрос с долгами путем оплаты. И ВСЕ!!! что попало придумывают!