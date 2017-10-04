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Как и зачем в России ограничили выдачу микрозаймов?

, ИА "Амител"
Микрокредиторам "урезали" права


Число микрозаймов "в одни руки" ограничили в России. Это стало возможным благодаря введению стандарта по защите прав клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Его разработали сами участники рынка. Что изменит этот документ, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что это за стандарт и что он изменит?

Число микрозаймов, которые гражданин сможет получить в одной микрофинансовой организации, с 1 октября стало ограниченным. Планка устанавливается на десяти микрокредитах (на срок до 30 дней) в год. Также теперь будет под контролем и число продлений договора на микрокредит в течение 12 месяцев — не более семи раз.

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Документ должен не допустить закредитованности клиента. Но это лишь та часть изменений, которая уже вступила в силу.

2
А что еще изменится?

С 2018 года новый документ обяжет микрокредиторов хранить год SMS и почтовые переписки, а также запись переговоров с клиентом по телефону. Эта норма будет применяться с 2018 года.

Также все жалобы и обращения финансовые организации должны будут рассматривать в течение 15 рабочих дней. Не допускается давление на клиента с целью склонить его к выбору определенной услуги или заключению нового договора займа на худших условиях для возврата первоначального.

Начиная с 1 января 2019 года эти требования станут еще строже: количество займов в год сократится до 9, а количество продлений — до пяти. Эти правила не распространятся на POS-микрокредиты и на микрозаймы до трех тысяч рублей с коротким сроком возврата.

Напомним, начиная с января 2017 года МФО не могут начислять проценты, если их общий размер превысил трехкратный размер суммы займа. В случае просрочки кредиторы могут начислять клиенту проценты только на неоплаченную часть долга и прекратить это делать, как только проценты достигнут двукратного размера этой суммы.


 

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Комментарии

4.10.2017 07:50
- гость -

А как ,и зачем, а главное кто их выдумал и разрешил?

0  0
4.10.2017 08:00
- гость -

Салоны всех автобусов обклеены.

0  0
4.10.2017 08:06
Элвис

подобные организации и существование коллекторских контор, при "живой" власти- смачный плевок в лицо ер.

0  0
4.10.2017 09:20
- гость -


подобные организации и существование коллекторских контор, при "живой" власти- смачный плевок в лицо ер._______________ у меня один вопрос а где вы видели власть? ГДЕ??? посмотрите по сторонам, государства просто нет, от слова совсем, оно ничем не управляет ни чего не делает для реальной пользы населения, только делает видимость своей деятельности для решения своих личных проблем и не более!

0  0
4.10.2017 09:58
- гость -

И кто а главное, как будет это отслеживать? Создадут еще одну неслабую по численнности организацию-контролера за наши налоги?

0  0
4.10.2017 10:01
guest

Да совсем запретить эти шаражки надо: люди вздохнут свободнее...

0  0
4.10.2017 11:26
- гость -

когда их начнут привлекать к уголовной ответственности за доведение до самоубийства? твари! почему их вообще разрешили с такими драконовскими условиями?

0  0
4.10.2017 13:16
- гость -

4.10.2017 09:20
- гость -

У вас в квартире холодно? Вы передвигаетесь по тропам? Вы лечитесь лекарственными травами? Вас постоянно насилуют и грабят? Вы голодаете?

0  0
4.10.2017 13:17
- гость -

4.10.2017 11:26
- гость -
когда их начнут привлекать к уголовной ответственности за доведение до самоубийства? твари! почему их вообще разрешили с такими драконовскими условиями?

Презираю коллекторов но.....Вы назанимались?

0  0
4.10.2017 14:00
- гость -

Надо разрешить свободную продажу оружия. Малоимущим раздать с армейских складов. Тогда резко и проценты снизяться и преступность упадет.

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