Требования, которые будут предъявлять авиакомпании к ручной клади в России, получили более конкретные очертания. Минтранс уже направил на регистрацию в Минюст новую редакцию Правил воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа. Сколько килограммов вещей в итоге можно будет пронести в ручной клади на борт самолета, что разрешат взять дополнительно, придется ли доплачивать за планшеты и телефоны, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
На данный момент перевозчики решают этот вопрос по своему усмотрению. С принятием новых Правил минимальный вес ручной клади даже для владельцев невозвратных билетов составит не менее пяти килограммов. Можно и больше, если этого захочет авиакомпания из соображения увеличения конкурентоспособности, но не меньше, сообщает "Российская газета".
Ручную кладь будут проверять и взвешивать перед выходом пассажиров на посадку в самолет. Также ведомство решило отменить маркировку ручной клади для тех, кто прошел электронную регистрацию на рейс.
Кроме ручной клади, с собой без дополнительной платы можно пронести следующие вещи:
- дамские сумки/мужские портфели;
- рюкзаки, которые помещаются на полку для ручной клади или под креслом пассажира;
- портпледы;
- верхнюю одежду;
- детское питание и детскую коляску;
- букет цветов;
- лекарства;
- товары из "дьюти-фри";
- костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, которые помещаются на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. Если эти вещи превышают указанные габариты, их можно будет сдать в багаж без взимания дополнительной платы.
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