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Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

Алтын (серебряная монета, делалась на барнаульском сереброплавильном заводе. С таких же букв начинается Алтай)

Бульвар Серебряный (в честь Сереброплавильного завода Барнаула)

Старобазарный бульвар (напоминание о том времени, когда на этой территории располагался один из самых знаменитых рынков Барнаула)

Бульвар Вдохновения ( предполагается, что на этой площадке будут проходить выставки художников, концерты музыкантов и артистов)

Бульвар Свободный (в знак того, что никто не может ограничить людей искусства в их творческих порывах)

Барбат (производное из словосочетания "Барнаульский Арбат" - это название используется сейчас для данной площадки)

Ползуновский бульвар (увековечить память известного барнаульского изобретателя-самоучки)

Бульвар Тобольский (сохраняется часть названия улицы Мало-Тобольская)

Медвежий угол (медведь — это хранитель и защитник Барнаула и его жителей, а встреча с ним сулит успех и удачу)