Использование в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам с 1 ноября будет преследоваться по закону. Что такое VPN и анонимайзеры и что грозит тем, кто решит сделать вид, что он не услышал о новом законе, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Федеральный закон № 276 "О внесении изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не запрещает пользоваться VPN-сервисами и анонимайзерами. Речь идет лишь о том, что с их помощью теперь нельзя будет наведываться на запрещенные сайты.
Владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в России сайтам, запрещается предоставлять возможности для их просмотра. Показ поисковиками ссылок на заблокированные интернет-ресурсы теперь тоже вне закона, в первую очередь запрет касается ресурсов порнографического и экстремистского содержания.
Таким образом, в России с помощью закона намерены бороться с распространением экстремистских материалов и другой запрещенной информации.
Контроль возложен на Роскомнадзор. Комитет создаст и будет вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), в которой будет находиться черный список запрещенных ресурсов. При этом ФСБ и МВД получат полномочия находить сервисы, которые помогают получать доступ к заблокированным в России сайтам.
При обращении правоохранительных органов Роскомнадзор будет определять провайдера, который допускает использование анонимайзеров. Ему будет направляться уведомление в электронном виде о необходимости предоставления данных, которые позволят идентифицировать владельца анонимайзера. У провайдера будет три дня на предоставление соответствующей информации, сообщает ТАСС.
После этого Роскомнадзор будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС. Присоединиться к системе ресурс должен будет через 30 дней. Подключиться к ФГИС по требованию ведомства также будут обязаны интернет-поисковики, работающие на территории России.
После выполнения первого требования анонимайзерам дается всего три дня для обеспечения соблюдения запрета предоставлять возможность использования в России программ и иных техсредств для получения доступа к запрещенным сайтам, а поисковикам — прекратить выдачу ссылок на них. В случае отказа последует блокировка таких сервисов.
Нет. Закон, вступающий в силу с 1 ноября 2017 года, не содержит в себе оснований для блокировки домашнего интернета при осуществлении поиска запрещенных сайтов.
Нормы нового закона не будут распространяться на операторов государственных информационных систем, госорганы и органы местного самоуправления, а также на случаи использования анонимайзеров при условии, что круг их пользователей заранее определен владельцами и их применение происходит в "технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего использование".
Закон не накладывает дополнительных запретов, поскольку речь идет о сайтах, которые в России уже заблокированы.
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Комментарии
Вообще накласть на всякие прокси анонимайзеры и прочие VPN-ы.
Вообще накласть на закон, накладывающий запрет на свободу, гарантированную п.4 ст. 29 Конституции РФ.
08:35
Тогда что вы тут забыли, уважаемы?
Или "Вам на столько пофиг, что вы не можете об этом молчать?"
Контроль возложен на Роскомнадзор, который блокировал и свой собственный сайт?
31.10.2017 09:06
гость2
Ну пока все эти органы успешно кладут на Конституцию.
Подождите еще немного, год-другой, и появится закон о запрете средств обхода запрета средств обхода блокировок, а вслед за ним и соответствующий приказ Роскомнадзора. Они обязательно появятся.
А можно здесь целиком написать название приказа Роскомнадзора, который определяет порядок блокировки VPN и анонимайзеров?