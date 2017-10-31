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Правда ли, что в России запретили VPN и анонимайзеры

, ИА "Амител"
Черный список запрещенных ресурсов будет вести Роскомнадзор


Использование в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам с 1 ноября будет преследоваться по закону. Что такое VPN и анонимайзеры и что грозит тем, кто решит сделать вид, что он не услышал о новом законе, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое анонимайзеры?
Анонимайзеры – это специальные сайты (прокси-серверы), выступающие в роли посредника между вами и ресурсом, который вы желаете посетить. Но при этом ваш настоящий IP-адрес на сайте отследить не смогут, так как вы заглянете к ним от имени IP-адреса веб-прокси. У анонимайзера область применения у́же, чем у VPN, но по принципу работы они схожи.
2
А что такое VPN?
VPN — это виртуальная частная сеть, простыми словами, это технология, обеспечивающая защищенную связь логической сети поверх частной или публичной при наличии высокоскоростного интернета. При этом вся передаваемая внутри информация надежно защищается алгоритмами шифрования, которые образуют безопасные туннели. В отличие от обычной сети, VPN-подключение делает передаваемую информацию недоступной извне и защищает ее от незаконного использования.
3
И что, теперь нельзя пользоваться VPN-сервисами и анонимайзерами?

Федеральный закон № 276 "О внесении изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не запрещает пользоваться VPN-сервисами и анонимайзерами. Речь идет лишь о том, что с их помощью теперь нельзя будет наведываться на запрещенные сайты.

Владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в России сайтам, запрещается предоставлять возможности для их просмотра. Показ поисковиками ссылок на заблокированные интернет-ресурсы теперь тоже вне закона, в первую очередь запрет касается ресурсов порнографического и экстремистского содержания.

Таким образом, в России с помощью закона намерены бороться с распространением экстремистских материалов и другой запрещенной информации.

4
Кто и как это будет отслеживать?

Контроль возложен на Роскомнадзор. Комитет создаст и будет вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), в которой будет находиться черный список запрещенных ресурсов. При этом ФСБ и МВД получат полномочия находить сервисы, которые помогают получать доступ к заблокированным в России сайтам.

При обращении правоохранительных органов Роскомнадзор будет определять провайдера, который допускает использование анонимайзеров. Ему будет направляться уведомление в электронном виде о необходимости предоставления данных, которые позволят идентифицировать владельца анонимайзера. У провайдера будет три дня на предоставление соответствующей информации, сообщает ТАСС.

После этого Роскомнадзор будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС. Присоединиться к системе ресурс должен будет через 30 дней. Подключиться к ФГИС по требованию ведомства также будут обязаны интернет-поисковики, работающие на территории России.

После выполнения первого требования анонимайзерам дается всего три дня для обеспечения соблюдения запрета предоставлять возможность использования в России программ и иных техсредств для получения доступа к запрещенным сайтам, а поисковикам — прекратить выдачу ссылок на них. В случае отказа последует блокировка таких сервисов.

5
Могут ли мне заблокировать домашний интернет, если я буду искать заблокированный сайт?

Нет. Закон, вступающий в силу с 1 ноября 2017 года, не содержит в себе оснований для блокировки домашнего интернета при осуществлении поиска запрещенных сайтов.

Нормы нового закона не будут распространяться на операторов государственных информационных систем, госорганы и органы местного самоуправления, а также на случаи использования анонимайзеров при условии, что круг их пользователей заранее определен владельцами и их применение происходит в "технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего использование".

Закон не накладывает дополнительных запретов, поскольку речь идет о сайтах, которые в России уже заблокированы.


 

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Комментарии

31.10.2017 08:35
- гость -

Вообще накласть на всякие прокси анонимайзеры и прочие VPN-ы.

0  0
31.10.2017 09:06
гость2

Вообще накласть на закон, накладывающий запрет на свободу, гарантированную п.4 ст. 29 Конституции РФ.

0  0
31.10.2017 09:10
- гость -

08:35
Тогда что вы тут забыли, уважаемы?
Или "Вам на столько пофиг, что вы не можете об этом молчать?"

0  0
31.10.2017 09:23
- гость -

Контроль возложен на Роскомнадзор, который блокировал и свой собственный сайт?

0  0
31.10.2017 09:25
- гость -

31.10.2017 09:06
гость2

Ну пока все эти органы успешно кладут на Конституцию.

0  0
31.10.2017 09:32
- гость -

Подождите еще немного, год-другой, и появится закон о запрете средств обхода запрета средств обхода блокировок, а вслед за ним и соответствующий приказ Роскомнадзора. Они обязательно появятся.

0  0
31.10.2017 09:33
- гость -

А можно здесь целиком написать название приказа Роскомнадзора, который определяет порядок блокировки VPN и анонимайзеров?

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