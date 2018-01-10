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Что можно и чего нельзя по новому закону о домашних животных в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В регионе приняли новый закон о содержании, выгуле и регистрации животных

Фото: pets4homes.co.ua


10 января 2018 года в Алтайском крае начинает действовать новый закон о содержании и защите домашних животных. Подобные правила существовали во многих муниципалитетах и ранее, но теперь все их объединит краевой закон. В нем много запретов. Хотя остаётся ещё несколько правовых пробелов. Рассказываем в подробностях.

1
Каких именно животных коснутся эти правила?
Только домашних – хоть кошек, хоть попугаев. Но не касается сельскохозяйственных животных, диких животных, животных, используемых в служебных целях, зоопарковых и цирковых животных, а также животных, используемых научными, научно-исследовательскими и медицинскими организациями в качестве объектов научных исследований.
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2
В законе много запретов, что именно с животными будет нельзя делать?

На самом деле в законе нет ничего кардинально нового в плане запретов. Все вполне из жизни.

Итак, закон запрещает:

  • Использовать инвентарь и всё, что может травмировать.
  • Бить, травмировать, причинять боль и страдания.
  • Оставлять без еды.
  • Разводить животных с выявленными генетическими изменениями, причиняющими им страдания, или с наследственно закрепленной повышенной агрессивностью, в случае подозрения на заболевание домашнего животного необходимо немедленно обратиться к специалисту в области ветеринарии, обязательно сообщать об укусах своим животным человека или другого животного, а также о вспышке массового заболевания.
  • Натравливать на других людей, организовывать и пропагандировать бои или зрелищные мероприятия с жестоким обращением, а также пропагандировать или демонстрировать жестокое обращение с животными в СМИ, на видео- и аудиороликах.
  • Разводить, содержать, отлавливать домашних животных с целью получения продукции и сырья из них.
  • На выставках их можно демонстрировать только при соблюдении ветеринарно-санитарных правил и исключении причинения им травм, боли, увечий или гибели.

Умерщвление (эвтаназия) домашних животных допускается на основании заключения ветеринара о том, что животное имеет заразное заболевание, в том числе и подозрение на бешенство, страдает, и прекратить его мучения можно только так, а также если животное причинило вред человеку или другому животному или проявляет опасную агрессию.

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3
В каких условиях нужно содержать свое домашнее животное?

Любое животное должно содержаться с соблюдением санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил, а также без нарушения общественного порядка и интересов соседей. Если в доме или квартире живет несколько семей, то с согласия всех. Кроме ситуации, когда речь идет о собаке-поводыре.

Животных нельзя содержать:

  • в местах общего пользования (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях);
  • постоянно или длительное время (более трех часов) в транспортных средствах;
  • в гаражах, не предназначенных для содержания домашних животных;
  • без привязи или вне вольера на частной территории, если собака небезопасна для окружающих и может выйти за пределы территории дома.
4
Где можно выгуливать домашних животных?

Вот тут очень важный момент: выгул домашних животных разрешается на территориях и в местах, определяемых органами местного самоуправления Алтайского края.

Животное должно быть на поводке (в многолюдных местах — на коротком поводке или наморднике) или в переноске, все время под присмотром. Без поводка и переноски можно только на тех самых специально отведенных (огороженных) территориях.

Вот это пока самая главная проблема: а как скоро будут созданы эти места? По словам депутата-справедливоросса Александра Молотова, в Барнауле всего два места для выгула животных. Как быстро будут созданы новые, никто сказать не может.

А еще собаки должны быть на коротком поводке (его длина не определена) и в наморднике при перевозке в общественном транспорте. И у хозяина при себе должен быть паспорт животного (регистрационное удостоверение) с отметкой о проведенных прививках от бешенства.

Выгуливать своих Шариков и Рексов нельзя на детских и спортивных площадках, в школьных дворах, на пляжах. А еще нельзя на выгул отправлять ребенка до 14 лет, если он не имеет "возможности обеспечения уверенного контроля над животными".

Владельцы обязаны убрать за своими животными экскременты из мест общего пользования и общественных мест (пешеходные зоны, парки, дворы и так далее).

Закон также запрещает оставлять животное без присмотра за пределами мест их содержания. Иными словами, если вы выпускаете свою собачку погулять на улицу самостоятельно, то к вам могут быть вопросы.

5
Правда ли, что животных придется регистрировать?

Закон предполагает только лишь добровольную регистрацию и только за счет собственника. Как именно будет проходить эта процедура и сколько она будет стоить, пока не установлено.

По кастрации и стерилизации ограничений нет.

6
Что будет за нарушение закона?

Нарушение этого закона может обернуться административной ответственностью. Для этого в статью 71 закона Алтайского края "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края" внесены поправки.

Так, за нарушение общих требований к обращению с домашними животными грозит штраф: на граждан в размере от 500 до 3000 рублей, на должностных лиц – от 1000 до 10 000 рублей; на юридических лиц – от 5000 до 10000 рублей. Те же самые штрафы за нарушение содержания животных, обязанностей собственников домашних животных, правил выгула и перевозки животных.

Материал впервые опубликован на сайте Amic.ru 30 ноября 2017 года. 

Читайте также в сюжете: Законы-2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.11.2017 11:22
Vanadiy2014

Ну хорошо, если это не останется лишь на бумаге. А то собачники действительно задолбали людей.

0  0
30.11.2017 11:29
гость

Ничего не имею против кошечек и собачек, но очень радует тот факт, что за своими любимцами придется хозяину убрать в общественном месте. Мне мало приятного в темных дворах наступить на переработанную кишечником пищу чьей-то любимой собачки.

0  0
30.11.2017 11:31
- гость -

"Разводить, содержать, отлавливать домашних животных с целью получения продукции и сырья из них"


корову нельзя на молоко и мясо?
и петушка нельзя?
и кролика нельзя?
а собаку подстричь, и из шерсти пояс сделать - тоже никак?

0  0
30.11.2017 11:32
Элвис

кто им разрешил принимать НОВЫЕ законы в данном направлении, пока не навели порядок с исполнением существующих?!

0  0
30.11.2017 11:34
Элвис

куда вы со своей коровой-то ... ? с/х- написано же четко...

1  0
30.11.2017 11:41
djusha67

30.11.2017 11:22
Vanadiy2014 это люди задолбали зверей...А еще больше задолбали нерадивые законодатели, которые сначала напринимают, а потом думают что делать с принятым...

0  0
30.11.2017 11:43
djusha67

Кстати, написано, что домашних нельзя...А бродячих - можно ?

0  0
30.11.2017 11:45
djusha67


30.11.2017 11:29
гость
А когда любимые кошечки ходят без хозяина, без поводка и намордника и гадят в песочницы ?

0  0
30.11.2017 12:13
Vanadiy2014

Дюша, почему это законодатели нерадивые? Решения востребованы обществом. Понимаю, вашему контингенту они не нравится, ибо принуждают нести ответственность за свои поступки, запрещают свинячить. Ты с коллегами превратил свою придомовую территорию в помойку, вот на таких персонажей и рассчитано. Либо будьте людьми, либо платите штрафы. Обычная цивилизованная практика.

0  0
30.11.2017 12:24
Гость. Просто гость.

Смущает пункт: "Умерщвление (эвтаназия) домашних животных допускается на основании заключения ветеринара о том, что животное имеет заразное заболевание, в том числе и подозрение на бешенство, страдает, и прекратить его мучения можно только так, а также если животное причинило вред человеку или другому животному или проявляет опасную агрессию."
Очень часто в ветклинику приносят совершенно здоровых животных с просьбой усыпить (животное надоело, открылась аллергия, астма, уезжают). Получается, что врачи обязаны отказать в усыплении. И что тогда будет с такими бедолагами? Скорее всего, пополнят ряды бездомных животных.

0  0
30.11.2017 12:40
djusha67

30.11.2017 12:13
Vanadiy2014...Мы и так люди...И даже на порядок больше люди чем зоофобы...Ты с коллегами превращаешь поля и леса в помойки и это тебя не тревожит...Типа от дома далеко, кроссовки фирмучие не попачкаю...Что за двойные стандарты? И вообще у нас равные права, так что терпи меня, я ведь тебя терплю...

0  0
30.11.2017 12:58
Vanadiy2014

Уточняю, вы не люди, а "люди". Причём тут какие-то зоофобы, не понятно. Разве что ты ваш континент любителей загадить место собственного обитания относишь к категории "зоо". Ну тогда да, мы, обычные люди, зоофобы в таком определении. Я не говорю, что у нас разные права. Если я опущусь до вашего уровня и начну сгать там где живу, то с меня причитается штраф. Если вы с коллегами продолжите делать то, что делаете - выкидывать мусор и выгуливать собак на придомовой территории, то с вас причитается тот же самый штраф. А если вы становитесь обычными людьми, как я, то ни с кого из нас ничего не причитается. Да, в этом плане у нас абсолютно равные права, бесспорно.

0  0
30.11.2017 12:59
гость

А где специализированные площадки для выгула домашних животных? Почему у нас детские площадки размножаются с геометрической прогрессией, а для животных нет?

0  0
30.11.2017 12:59
- гость -

Vanadiy2014, а вы не допускаете, что и без закона есть нормальные собаководы? А вы сразу всех под одну гребёнку. У нас, в квартале, имеется площадка для выгула собак, гуляем исключительно там, продукты жизнедеятельности своей собаки убираю всегда, даже в глухом лесу собираю в пакетик и в мусорку в городе. А среди вас, как вы выразились: "людей", свиней гораздо больше, но я же не обвиняю вас в том, что около моего подъезда валяются пустые бутылки и бычки.

0  0
30.11.2017 13:05
Vanadiy2014

30.11.2017 12:59
- гость -

Вы, как человек, пересекающийся с многими собачниками, можете ориентировочно сказать какой процент собачников типа вас? Которых можно уважать.
Среди "людей" свиней больше по определению, так как среди людей их нет по определению.

0  0
30.11.2017 13:09
Митенька ржевский

Я ничему не удивляюсь, а в особенности тому, что законодатели наши- шайка дилетантов широкого профиля, коим что про животных, что про шум законы принимать- всё едино, думать не надо...
Про ветпаспорт вообще песня.... на фоне огромных стай бродячих собак, подвальных крыс, за которых никто не отвечает, гуляющих где заблагорассудится, звучит как издёвка.
Вы блин у трудовых-то мигрантов паспорта не спрашиваете и справки о прививках, а туда же! У вас воздух в городе загажен вонью нефраса с маслобойки, а вы собачников заставляете мешочки с дерьмом носить...
Бестолочи и бездельники вы...

0  0
30.11.2017 13:10
- гость -

На работу ушли, а ваш бобик целый день гавкает и скулит. Странная какая-то любовь у зоофилов.

1  0
30.11.2017 13:12
- гость -


30.11.2017 12:59
гость
А где специализированные площадки для выгула домашних животных? Почему у нас детские площадки размножаются с геометрической прогрессией, а для животных нет?
****
Слышали такие слова как: "Программа Единой России", "Комфортная среда", "Откат", "Попил"? Вот появится новая программа ЕР, направленная на животных, закружатся откаты и попилы и потом появятся площадки... как вон у нас ограждение помойи ДЕЗ-2 сделал... лет 7 назад за 110 тысяч рублей...

0  0
30.11.2017 13:19
- гость -

Vanadiy2014, вы больной? Или обиженый? Вы очень сильно ошибаетесь на свой счет, уверяю вас. Вы просто жалкий человечишка.

0  0
30.11.2017 13:19
- гость -

Vanadiy2014, не знаю, как в целом по Барнаулу, в нашем районе это 2-3 человека из 10. Причём не убирают как раз на площадке для выгула, странные, им же самим там ходить. Одна мадам со своим дрищьтерьером заявила "я думала тут дворник убирать должен", да, встречаются такие, но у нас их, слава богу, мало. У нас другая проблема на площадке, мой кобель добрый, из пород собака-компаньон, и дети его любят, постоянно приходится выгонять их с площадки, так как лезут поиграть с собакой.

0  0
30.11.2017 13:21
- гость -

А ты когда собаку заводил, не видел, что ей негде гулять? Или когда квартиру покупал? Завязывай ему писюн на узел и тащи его до разрешённой зоны выгула.

1  0
30.11.2017 13:24
Vanadiy2014

30.11.2017 13:19
- гость -

То есть, исходя из ваших наблюдений, порядка 70-80% такие "люди", как Дюша. Хорошо, я не прав, что на основании хоть и подавляющего большинства представителей сделал обобщение, тем самым обидев приличных собачников.

0  0
30.11.2017 13:29
- гость -

Vanadiy2014, не совсем верно. У нас новый район, живут, в основном, молодые люди(видимо более ответственные, чем старшее поколение). Как-то решили пройтись с собакой, по соседнему району и встретили там ещё одного собачника, на загаженной поляне. И, когда моя собака сделала "дела" и моя жена стала убирать за ней, второй собачник поинтересовался "вам для анализов?" Т.е. у человека и мысли в голове небыло, что можно и нужно убирать за хвостатым другом. И, думаю, пока в Барнауле таких большинство.

0  0
30.11.2017 13:33
djusha67

30.11.2017 13:24
Vanadiy2014...любезный, ты для начала наступи в кучку от моих псов, а потом роток разевай...А еще попробуй научиться читать...Тебе уже раз 40 написали, что нормальный человек всегда уберет если случиться оплошность на детской площадке, тротуаре, подъезде и прочих общественных местах...А вот где тебе гулять не положено - не обессудь - смотри под ноги...

0  0
30.11.2017 13:35
Vanadiy2014

30.11.2017 13:29
- гость -

Конечно, большинство. Процент я конечно не вычислял. Но где-то от 70% в вашем районе до 100 % в районах типа соседнего с ним. С таким раскладом сложно удержаться от обобщений, ибо это типичный случай, а ваш исключение.

0  0
30.11.2017 13:37
Vanadiy2014

djusha67, бери пример с гостя и таких же 10% правильных собачников. Тогда и они будут уважать тебя и люди в в принципе.

0  0
30.11.2017 13:42
- гость -

Ответственные собаководы не видят ничего стршашного в законе, это как бы самособой разумеющееся. Еще до появления у меня собаки всегда думала и знала, что это норма убирать за собакой, и делать все, чтоб вот такие, которые пишут "задолбали эти собачники", не встречались с моей собакой. И вот с появлением собаки, я именно так и делаю, убираю, воспитываю, и стороной обхожу собаконенавистников. То есть, как бы они мне не нравились, я стараюсь уважать их выбор, но почему-то, это игра в одни ворота. Со своей стороны, они не хотят этого делать, только начинают всех крыть и обобщать. А если бы каждый уважал друг друга, то и мир стал лучше.
Например, моя собака, при ходьбе до места выгула (закрытая площадка), по дороге собирает пластиковые бутылки (!!!), на парковке, на тратуаре... Идти максимум 500 м, а бутылок может и 4 и 5 шт подобрано, которые я потом выбрасываю в мусорку. Еще куча пивных стелнянных, но я не разрешаю их поднимать.

1  0
30.11.2017 13:46
Vanadiy2014

Приношу извинения ответственным собаководам за моё обобщение с личностями типа djusha67. Я больше так не буду. Гость 13:42, большой респект!

0  0
30.11.2017 13:47
Митенька ржевский

30.11.2017 13:37
Vanadiy2014
***
В отличии от Вас я знаю Дюшу лично и очень близко... в связи с чем мне непонятна ваша навязчивая несообразительность- Вам человек доступно объясняет, что за своими собаками (а их у него аж 2 головы, в придачу к кошке) он убирает. И у него в оффлане нет проблем с уважением окружающих... может быть, Вам слегка поостыть?

0  0
30.11.2017 13:50
Vanadiy2014

Митенька ржевский, Дюша прямым текстом заявиял, что он вместе со своими соседями загадил собственную придомовую территорию, за домом. Он - собачим г, его коллеги - иного рода бытовым мусором. Дюша прямым текстом заявил, что он не убирает с травы за своими собаками. Так что...

0  0
30.11.2017 13:54
- гость -

Vanadiy2014, слишком правильный , едорас наверно.

0  0
30.11.2017 13:54
Митенька ржевский

30.11.2017 13:50
Vanadiy2014
***
Сколько ни смотрел- не увидел. Вы вот что, любезый, обратитесь к специалистам, дескать, раздвоение ложной личности... то-сё, помогут... не впервой...

0  0
30.11.2017 14:00
djusha67

30.11.2017 13:37
Vanadiy2014...Вы случаем не из "Единой России"? Очень похоже...Читать, лень, слышат только себя...Так для вас губернатор специальные места для выгула сделал - "Арбат" и лестница в небо...
************************************************************************************************************************

Митя, СПАСИБО за заботу...

0  0
30.11.2017 14:01
Vanadiy2014

Митенька. Здесь http://www.amic.ru/news/401691/ все его чистосердечные признания. Он и сейчас ничего не отрицает.

0  0
30.11.2017 14:11
A1isa

"Животных нельзя содержать: постоянно или длительное время (более трех часов) в транспортных средствах;"

а если дольше ехать?

0  0
30.11.2017 14:18
Митенька ржевский

30.11.2017 14:11
A1isa
***
Во-первых, кто проверит, во-вторых - остановились, выпустили животинку побегать, пописать и время обнулилось

0  0
30.11.2017 14:19
Гость

Почему не оговорено количество животных, содержащихся в квартирах, как некоторые неординарные содержат по 20 и более кошек, да и несколько собак в квартирах и нет закона борьбы с такими людьми.

0  0
30.11.2017 14:23
djusha67

30.11.2017 14:01
Vanadiy2014...В очередной раз....Там, где вам, любезный, ходить не положено, а следовательно нет риска влипания в навоз, никакого смысла в сборе не вижу...Ровно за три для это становится почвой, в отличие от пакетов и битых бутылок...А там, где это может повредить эстетическим чувствам сограждан и осквернить общественные места сбор обязателен...А самое главное, что перед принятием "закона" должны быть приняты меры по возможности его исполнения...Т.е. построены места для выгула...Если завтра скажут, что останавливаться можно только в специально отведенных для того местах, а мест таких не будет, то водители станут ездить до последней капли бензина? Плевать они будут на такой закон и правильно сделают...
Гостю, не видящему ничего страшного в не проработанном законе...Страшно и еще как...Подобное законотворчество развязывает руки и рот подобным Ванадию...

0  0
30.11.2017 14:24
- гость -

30.11.2017 14:19
Гость, тут наверно должно быть соблюдено правило: ....с соблюдением санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил, а также без нарушения общественного порядка и интересов соседей. Если в доме или квартире живет несколько семей, то с согласия всех. Отсюда и плясать

0  0
30.11.2017 14:24
Митенька ржевский

30.11.2017 14:01
Vanadiy2014
***
Среди всего того, в чём "кается" Дюша, есть фраза:
Vanadiy2014, любезный, вот я своих псов вожу на пустырь за домом...И я там каждую весну после схода снега навожу порядок...Не борцы с собаками, а я...И убираю не гомно, а пакеты с мусором, бутылки, трусы, презервативы, обертки от чипсов, ветки спиленные и прочее...
По-моему, этот человек имеет право своим собакам давать волю, ибо убирает не только за ними, но и за моральными уродами, закончившими среднюю школу и считающими себя человеками, звучащими гордо.

1  0
30.11.2017 14:29
djusha67

Тут криво пост встал, повторюсь...

Vanadiy2014...Вы случаем не из "Единой России"? Очень похоже...Читать, лень, слышат только себя...Так для вас губернатор специальные места для выгула сделал - "Арбат" и лестница в небо...

А для гостя, считающего, что принятие непродуманных законов ничего страшного не несет - несет и еще как...Они руки и рты развязывают личностям типа Ванадия...

0  0
30.11.2017 14:30
Vanadiy2014

30.11.2017 14:24
Митенька ржевский
Ну ты же видишь, что там написано. "И убираю не гомно". Как можно это понять как "убирает за ними", ума не приложу. Как раз наоборот, он прямым текстом заявляет, что с травы не убирает и убирать не собирается. Пошукай по той теме.
Если назвать придомовую территорию пустырём, собачье г, удобрениями, а себя - человеком, это не изменит сути.
А копипаста правильная, да. Он под окнами своего дома гадит, его коллеги по развитию гадят. Что ещё надо то? Впрочем, вопрос не о нём. Разве что как пример иллюстрации к новости. Представитель большинства собачников, такая-то ментальность, такие-то нарушения и теперь будут караться так-то.

0  0
30.11.2017 14:34
djusha67

Предлагаю обсудить следующую тему...Вопрос борцов с курением меня тоже волнует...Ибо считаю, что наши "парламентарии" несут солидарную ответственность за разжигание вражды к курильщикам, нанесение реального вреда их здоровью путем запрета курилок, распространение заведомо ложной информации о вреде курения...

0  0
30.11.2017 14:36
Митенька ржевский

Vanadiy2014, я с Вами на брудершафт не пил... так что извольте-с... И посоветовал Вам посетить специалиста... хотя, может быть, у Вас работа такая- во всех темах срач разводить, для поднятия подыхающего ресурса в выдачах Яндеха и Гуголя? Тогда понятно Ваше резонёрство. Но дыма без огня не бывает, всё-таки посетите доктора...

0  0
30.11.2017 14:39
Митенька ржевский

30.11.2017 14:34
djusha67
***
Здесь я несогласный. Куение надо искоренять, ибо это зависимость... и индивида, и государства от поставок яда из Забугорья...

0  0
30.11.2017 14:39
Vanadiy2014

Митя ржевский и Дюша67. Предлагаю вам прекратить нести чепуху о вреде курения, о каких-то там специалистах, глупо адвокатствовать и т.п. Это не интересно никому кроме вас и к теме не относится.

0  0
30.11.2017 14:50
Митенька ржевский

Vanadiy2014, предлагаю Вам набрать в рот собачьего дерьма и плюнуть на наши с Дюшей посты, потому что Ваше мнение тож никому не интересно, а так хоть весело будет.

1  1
30.11.2017 14:54
djusha67

30.11.2017 14:30
Vanadiy2014...не гомно, потому, что его там нет...Это не асфальт, это почва...2-3 дня и его даже эксперты с лабораторным оснащением не найдут...Второе, я тебе раз пять написал, что это ПУСТЫРЬ, пусть и примыкающий к дому...Там кроме ветра и собачников гуляют только бомжи и городские службы, когда коммуникации раскапывают...Все...Устал я от тебя...Купи себе туфли подешевле если решишь погулять у меня за домом и будет тебе Щастье...

0  0
30.11.2017 14:55
Vanadiy2014

30.11.2017 14:50
Митенька ржевский

Какой слог, какой лексикон, сразу видно уровень... Мда, скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.

0  0
30.11.2017 14:58
djusha67


30.11.2017 14:39
Митенька ржевский, каждый имеет право умереть любой смертью по СВОЕМУ выбору...Нам, не курящим, это хорошо известно...Пока

0  0
30.11.2017 15:00
- гость -

Ванадия задолбали курящие автолюбители с собаками.
Идеальная картинка доя Ванадия была бы следующей:
Реликтовый бор, посреди здание администрации и коттеджи чиновников вокруг, вдалеке вышка качает из земли нефть прямо в трубу, уходящую за рубеж, тишина, чистота, экология, и никаких лишних "людей".

0  0
30.11.2017 15:03
Vanadiy2014

30.11.2017 15:00
- гость -
Я с уважением отношусь к автолюбителям и безмашинным, к курящим и зожникам, к собачникам и безсобачникам. Но только если это люди. А если "люди", типа Дюши и Ржевского, то к таким уважения быть не может, очевидно. А картину вы нарисовали какую-то странную, и ни разу не идеальную.

0  0
30.11.2017 15:04
- гость -

13.10, ты ребенка в сад отдал утром, а он там весь день плачет и расстраивается. Где твоя любовь к ребенку?!)) вот проблема, а ты про собак)

0  0
30.11.2017 15:04
- гость -

13.10, ты ребенка в сад отдал утром, а он там весь день плачет и расстраивается. Где твоя любовь к ребенку?!)) вот проблема, а ты про собак)

0  0
30.11.2017 15:14
Митенька ржевский

30.11.2017 15:03
Vanadiy2014
***
Цитируя "железную тётку" любой сотовой компании:
"Ваше мнение важно для нас..."

0  0
30.11.2017 15:29
Дядька

Поддержу Дюшу с Митей. Ванадий чистый маразматик.

0  0
30.11.2017 15:29
- гость -

"ты ребенка в сад отдал утром"
Я не сдал. Ребенок привыкнет и поймёт. Собака лает практически непрерывно весь день, пока не придут хозява уже не первый год. При них молчит.

2  0
30.11.2017 15:38
гость

30.11.2017 15:29
- гость - вам нервишки успокоить надо))) и переехать в частный дом)))

0  0
30.11.2017 15:46
- гость -

15:38, а я и живу в частном доме.
Такая проблема у матери. Она пожилой человек.
Хотя, у нас на поселке соседские мобаки тоже иногда достают. Мне странно, что соседям нравится спать под собачий лай. Я люблю тишину.
И нервы тут ни при чем. Есть аккустический дискомфорт и нрушение права на отдых.

1  0
30.11.2017 15:50
- гость -

Поддержу Дюшу с Митей. Ванадий чистый маразматик.

Да это Боська. А насчет маразматика согласен.

0  0
30.11.2017 15:56
Vanadiy2014

Театр одного актёра )) Поработай над "диалогами", а там глядишь и оскар

0  0
30.11.2017 16:37
djusha67

30.11.2017 15:56
Vanadiy2014...Что, в глазах троиться? Это нервы...

0  0
30.11.2017 17:01
Vanadiy2014

Дюша, а теперь врубай какого-нить дядьку, гостя, васю и начинай выражать самому себе слова поддержки и одобрения, а я таки похлопаю )

0  0
30.11.2017 17:14
djusha67

Ванадя, обратись в Амител, пускай они тебе айпишники наши сравнят...Ты если давно тут, должен знать кто есть Дядька, кто такой Митенька...А под моей фоткой найдешь орден старожила...Я последние три года выхожу исключительно под своей рег.записью во избежание недоразумений с компетентными органами...

0  0
30.11.2017 17:19
Vanadiy2014

Дюша, а теперь представь, что выходит такой неавторизованный с ником "дядя петя" и говорит "я поддерживаю ванадия, а дюша бяка". А потом выходит на сцену гость и говорит "да, дядя петя, я с стобо согласен, дюша бяка". Да тут не надо быть Станиславским, что б понять чё почём и ху есть ху! А теперь эту ситуацию примеряешь на себя ) Клоуны блин )

0  0
30.11.2017 17:21
djusha67

Кстати, одно время Амик устраивал сбор комментаторов в кафешке на Соц. пр-те...Я там бывал...Считаю, что нормальная была идея, снимала много вопросов подобного толка (про многоликость)...

0  0
30.11.2017 17:24
djusha67

30.11.2017 17:19
Vanadiy2014...Если я приведу двоих персонажей (ибо за гостя ничего не знаю) и они свои слова подтвердят - лоб подставишь под щелбан?

0  0
30.11.2017 17:34
Vanadiy2014

30.11.2017 17:24
djusha67
Какая глупость. Наверное, если бы я скатился до театра одного актёра, то я б мог тоже привести хоть десять человек, которые б что-то там подтвердили. И, разумеется, я бы тоже всё отрицал. Только выглядело бы это всё не менее стрёмно.
"во избежание недоразумений с компетентными органами..." капец, неуловимый джо
Ладно, покеда, передавай привет своим собратьям по несчастью.

0  0
30.11.2017 17:44
- гость -

Боссявик не придет? Блин. Какая досада.

0  0
30.11.2017 18:05
Гость

Вы посмотрите на асфальт внимательно (которые видите-ли какашками собачьими недовольны) с основном нам харчки и сопли, у нас же нормально сморкаться, идя по улице в людном месте.

0  0
30.11.2017 18:59
Дядька

Для Вонадия 2014.

0  0
30.11.2017 19:03
Пионер

Уж кому-кому, а босе-ванадию цирк одного актера устраивать не впервой.

0  0
30.11.2017 19:03
Дядька

30.11.2017 17:14
djusha67
_________________
Привет! Кстати редакция зажилила мой медалъ чел года.

1  0
30.11.2017 19:10
Дядька

Ну я понял, этот до 18-ти работает. Счас утрёт трудовой пот и до борща с какавой ломанётся.

1  0
30.11.2017 19:33
Пионер

Дядь, радует, что в реальной жизни таких описторхозов не существует. Просто интересно, доплачивает ему "дарахая рыдакция" или отсебятину порет.

0  0
30.11.2017 21:10
Анабель

У нас в Барнауле так чисто, что даже собаку опасно выпускать гулять. Уважаемые дяди и тети так активно писиются и какаются, что даже думаешь, а не миссия ли у них какая по загаживанию любимого города. А собаки - животные ведомые инстинктом. И писиются они и какаются в тех местах от которых прёт несусветно. Да разные собаководы. И разные породы собак. Но вывод один - место похожее на помойку и животное сочтет за туалет

0  0
1.12.2017 09:26
гость

гость 30.11.2017 11:31, Вы бы почитали сначала, не касается это с\х животных! и пояс из собачей шерсти это не продукция в том виде в каком ее видят в рамках закона! в законе речь идет о продукции которую можно употребить в пищу и это логично

0  0
1.12.2017 12:03
djusha67

30.11.2017 17:34
Vanadiy2014....Ну что, слился? Не можешь поверить, что у людей мнение бывает отличное от твоего? Сочувствую...

0  0
10.01.2018 09:55
- гость -

А еще нельзя на выгул отправлять ребенка до 14 лет
---
щенка до 14 лет наверное)))

0  0
10.01.2018 10:28
- гость -

А с бездомными собаками что-то делать предполагается? У нас на Бабуркина они в своры сбиваются. Голодные, одичалые, плодящиеся.

0  0
10.01.2018 10:57
- гость -

А ты когда собаку заводил, не видел, что ей негде гулять? Или когда квартиру покупал? Завязывай ему писюн на узел и тащи его до разрешённой зоны выгула.

Себе писюн завяжи, а за собакой нужно и правильно будет убрать. Вижу некоторых собаководов (жаль,что их мало), которые собирают в мешочек какули ,после того,как их собачка сделала делишки. И это правильно.

0  0
10.01.2018 10:58
- гость -

А с бездомными собаками что-то делать предполагается? У нас на Бабуркина они в своры сбиваются. Голодные, одичалые, плодящиеся.

Отловите и стерилизуйте. Так они не будут плодиться. Ну и уже неплодящихся подкармливайте,что бы не были голодными и одичавшими.

0  0
10.01.2018 11:09
гость

почему не отлавливают бродячих собак\ гущина частный сектор\ чего ждете чиновники-какое указание Когда случится ЧП вот тогда все вспоминаем Кто будет контролировать и исполнять-правительство края или---- Чем больше законов тем больше бардака Нужно чипировать животных нет чипа- в приют и потом хозяину огрооомный штраф ТОЛЬКО ТАК МОЖНО НАВЕСТИ ПОРЯДОК Почему при проверке у гражданина паспорта\если его нет\ проверяют личность или задерживают Также нужна брать комунальные- в подъезде вонь всю территорию вкруг дома и не только засрали и обоссали Какая к черту культура Одна зараза на улице -потому и болезни ифек-е

0  0
10.01.2018 11:11
- гость -


10.01.2018 10:58
- гость -

а если стерильных не подкармливать, то они быстрее сдохнут

0  0
10.01.2018 11:42
- гость -

а если стерильных не подкармливать, то они быстрее сдохнут

Но перед этим искусают массу народа. Может быть даже вас. Поэтому безопаснее подкармливать.

Нужно чипировать животных нет чипа- в приют

Финансировать приют будете вы?

и потом хозяину огрооомный штраф

Хахаха,если у хозяина собака бегает беспризорная, то ему много класть на это. И никакого штрафа он платить не будет. Заведет новую собачку.

0  0
10.01.2018 11:44
- гость -

Одна зараза на улице -потому и болезни ифек-е

Мойте руки перед едой и будьте здоровы.

0  0
10.01.2018 13:58
- гость -

Про нормальных собаководов, пока за последние лет 5 видел раз, что убирают за собакой. Про какашки, не тают они как мороженное за три дня, а лежат всю зиму, по весне это просто минное поле. Про сравнение себя с быдлом, вон там другие харкают на асфальт и я буду срать, пора меняться и становиться человеком.

1  0
10.01.2018 14:35
- гость -

Вижу некоторых собаководов (жаль,что их мало), которые собирают в мешочек какули ,после того,как их собачка сделала делишки. И это правильно.

не пойму этого увлечения.

0  0
10.01.2018 18:46
- гость -

Где тебе, такие не понимают почему из окна мусор нельзя выкидывать.

1  0
10.01.2018 19:30
Vanadiy2014

не пойму этого увлечения

Не быть свиньёй - это не увлечение, а норма.

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