Где можно выгуливать домашних животных?

Вот тут очень важный момент: выгул домашних животных разрешается на территориях и в местах, определяемых органами местного самоуправления Алтайского края.

Животное должно быть на поводке (в многолюдных местах — на коротком поводке или наморднике) или в переноске, все время под присмотром. Без поводка и переноски можно только на тех самых специально отведенных (огороженных) территориях.

Вот это пока самая главная проблема: а как скоро будут созданы эти места? По словам депутата-справедливоросса Александра Молотова, в Барнауле всего два места для выгула животных. Как быстро будут созданы новые, никто сказать не может.

А еще собаки должны быть на коротком поводке (его длина не определена) и в наморднике при перевозке в общественном транспорте. И у хозяина при себе должен быть паспорт животного (регистрационное удостоверение) с отметкой о проведенных прививках от бешенства.

Выгуливать своих Шариков и Рексов нельзя на детских и спортивных площадках, в школьных дворах, на пляжах. А еще нельзя на выгул отправлять ребенка до 14 лет, если он не имеет "возможности обеспечения уверенного контроля над животными".

Владельцы обязаны убрать за своими животными экскременты из мест общего пользования и общественных мест (пешеходные зоны, парки, дворы и так далее).

Закон также запрещает оставлять животное без присмотра за пределами мест их содержания. Иными словами, если вы выпускаете свою собачку погулять на улицу самостоятельно, то к вам могут быть вопросы.