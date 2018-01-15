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Поножовщина между учениками: что известно о ЧП в одной из школ Перми

, ИА "Амител"
Что произошло в одной из школ Мотовилихинского района Перми


В понедельник, 15 января, СМИ сообщили о ЧП в одной из школ Мотовилихинского района города Перми. По одной из версий, в школе между учениками, которые были вооружены, произошла  драка. Также прошла информация о неизвестных в масках, которые якобы проникли в школу.

1
Что произошло?

Как сообщает сайт СУ СК РФ по Пермскому краю, утром 15 января в одной из школ Мотовилихинского района Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей). Якобы конфликт возник между двумя учениками, а учителя и другие школьники пытались их разнять.

СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

2
Сколько человек пострадало?

СМИ сообщают об 11 пострадавших. Это учителя и дети. Однако следственные органы не подтверждают это количество пострадавших.

"Раненые госпитализированы в медицинские учреждения, их количество и состояние здоровья уточняется", — сообщает СУ СК по региону.

Ножевые ранения получили восемь учеников и учительница, сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края. Эту информацию подтверждает и региональный Минздрав.

Также Минздрав Пермского края сообщил, что состояние двоих пострадавших – 16-летнего ученика с ранениями шеи и педагога – тяжелое. Им уже делают операцию.

Остальные пострадавшие получили незначительные поверхностные травмы и были направлены на осмотр в детскую краевую клиническую больницу.

3
Что послужило причиной конфликта?

Различные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают о том, что конфликт между учениками произошел на бытовой почве. Двое старшеклассников начали ссориться, конфликт привел к драке с применением колюще-режущих предметов. Следствие эту информацию пока что не подтверждает.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщает сайт пермского Следкома.

4
Какие еще версии причины ЧП обсуждают?

Кроме поножовщины, в интернете обсуждают версию захвата заложников. Якобы двое неизвестных мужчин в масках с "черного хода" проникли в здание школы и взяли в заложники учеников. Эта информация ходит только на уровне слухов, подтверждения нет.

Также в соцсетях сообщалась версия о пожаре, но ее опровергли.

5
Что сейчас происходит на месте ЧП?

На место ЧП выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. Также на месте работает следственная группа. Проводится осмотр места происшествия с участием следователей первого отдела по расследованию особо важных дел и наиболее опытных следователей-криминалистов с использованием высокотехнологичной криминалистической техники.

Территория школы оцеплена, полиция никого не пропускает.

Известно, что из школы эвакуировали 698 детей и 45 взрослых.


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Комментарии

15.01.2018 14:55
Геноцид Эклеров

ножи...
что-то мне подсказывает, что речь будет о выходцах из горно-курортного кластера северных склонов кавказского хребта.

0  0
15.01.2018 14:58
БЛАТНОЙ 2017

почему не пишут сколько лет ГАДЕНЫШАМ которые с ножами резали детей

0  0
15.01.2018 15:16
Геноцид Эклеров

15.01.2018 14:58
БЛАТНОЙ 2017
щас по радио передали: один десятиклассник, второй - пэтэушник, бывший ученик.

0  0
15.01.2018 15:28
- гость -

Если б были Вася Иванов и Петя Сидоров, немедленно бы написали и ФИО, и адреса, и всё на свете. Но раз личности упорно умалчиваются, значит это Насрулла Абдурахманов и Хаджимурад Бекмагомбетов.

0  0
15.01.2018 15:37
гость

Учителям надо там за 15 тысяч в месяц рисковать? Они с каждым годом все хуже становятся. А вынесет челюсть школьнику с ножом, сядет сам. А так ранение в шею и лежит, может выживет и больничный получит, тысяч 7.

0  0
15.01.2018 15:44
- гость -

Дык, эта, как такое может быть - дрались двое, пострадало полтора десятка...

0  0
15.01.2018 15:50
- гость -

15:44, скорее всего все одного пытались "успокоить". Ну и разумеется зовут этого "героя" не Вася Иванов или Петя Сидоров.

0  0
15.01.2018 15:51
- гость -

Вот если бы где нибудь в гейропе или штатах порезали школьников, наши бы говорящие головы все знали и во всю трынжкли про теракты и нетерпимость.

А у нас ничего не знаем только препологаем. А то не дай бог тайну какую откроем, а нам в спокойной матушке Руси надо жить тихо да гладко. Ибо у нас благодать

0  0
15.01.2018 16:00
- гость -

срочно надо инспектировать черные ходы во всех школах
и провести инструктаж охранников

0  0
15.01.2018 16:11
- гость -

Охранник в школе теперь пропуска будет спрашивать у детей, что в прочем входит в его обязанности. Недосмотр раз.
Учитель не должен был вмешиваться сам и допускать детей, виновата однозначно.

0  0
15.01.2018 16:21
- гость -

Какая-то лажа.
"Среди пострадавших в результате инцидента в школе Перми — ученики четвёртого класса. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев"

Это какая междоусобная драка между 17-18 летними громилами и четвероклассниками? Как четвероклассник кинется разнимать здоровых дуболомов? Напрашивается другая версия, гораздо хуже.

0  0
15.01.2018 16:45
- гость -

В 2000 году каждое утро по радио в Барнауле песню крутили: "Я иду с кастетом в школу, я скрываться не привык..... про подругу не забыв, покупаю в автомате для нее презерватив.."

0  0
15.01.2018 16:52
- гость -

По новой инфе, пришла шпана 17 летняя и порезала учителя и малышей 4 классников

0  0
15.01.2018 16:52
Тю!

Мутная какая-то история...

0  0
15.01.2018 17:44
- гость -

русский мир, он таков

0  0
15.01.2018 17:51
- гость -

Ситуацию прокомментировала детский омбудсмен России Анна Кузнецова.

– Вопиющий случай в Перми в школе. Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах взрослых парней ... Два подростка в больнице, с ранениями разной степени тяжести. Тяжелее всего пока состояние учительницы… Как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию во время, разберемся на месте. Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов? А система профилактики, КДНи ЗП? А охрана в конце концов? Где это все??!! У меня очень много вопросов. Вылетаю в Пермь. Сейчас важно чтобы оказывалась вся необходимая помощь пострадавшим детям и семьям. На связи с главой региона, СКРФ, Минздравам РФ, уполномоченным по правам ребёнка в регионе, – написала Анна Кузнецова на своей странице в соцсети.

0  0
15.01.2018 19:06
Тю!

Да вообще ничего не понятно! https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201801151451-qp46.htm

0  0
15.01.2018 19:50
- гость -

чо непонятно? это не драка, а спланированное нападение. трусливые недоразвитые скоты резали 10-летних малышей. вся правда тут http://www.amic.ru/news/405060/

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