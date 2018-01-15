Сколько человек пострадало?

СМИ сообщают об 11 пострадавших. Это учителя и дети. Однако следственные органы не подтверждают это количество пострадавших.

"Раненые госпитализированы в медицинские учреждения, их количество и состояние здоровья уточняется", — сообщает СУ СК по региону.

Ножевые ранения получили восемь учеников и учительница, сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края. Эту информацию подтверждает и региональный Минздрав.

Также Минздрав Пермского края сообщил, что состояние двоих пострадавших – 16-летнего ученика с ранениями шеи и педагога – тяжелое. Им уже делают операцию.

Остальные пострадавшие получили незначительные поверхностные травмы и были направлены на осмотр в детскую краевую клиническую больницу.