В пермской школе произошла резня: подрались двое школьников. Самое страшное, что во время конфликта подростки использовали ножи. Их пытались разнять учительница и другие учащиеся. В итоге пострадали 15 человек. Что известно о ЧП к этой минуте, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Следователю ГСУ СК РФ, который направлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, которые к ним привели.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела должна быть дана оценка действиям или бездействию сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе.
Официальная версия и информация в некоторых СМИ несколько отличаются друг от друга. Например Московский комсомолец, со ссылкой на одного из учеников школы, где произошла трагедия, пишет, что во время урока в класс ворвались двое старшеклассников и начали агрессивно себя вести. Учительница пыталась их остановить, но подростки нанесли ей ножевые ранения.
Второй нападавший, пишет издание, не выпускал из кабинета детей. Он угрожал ученикам ножом. По словам очевидца событий, оба подростка действовали абсолютно хладнокровно, за время атаки они не произнесли ни слова, пишет "Московский Комсомолец" со ссылкой на Mash.
Официальная версия куда лаконичнее. Как сообщает СКР, двое подростков, Лев Б. и Александр Б, беспрепятственно прошли в здание учебного заведения. Один из молодых людей являлся учеником школы, второй ранее был отчислен, но на входе соврал женщине-охраннику, что все еще учится здесь. Его записали в журнале посещений и пропустили в здание.
Драка на ножах началась уже в коридоре. Во время схватки подростки ввалились в кабинет к четвероклассникам, где ранили учительницу и еще девять детей. Подробностей не сообщается.
Подозреваемые также находятся в больнице с ранениями.
Задержаны ли подозреваемые?
Скорее всего, подростки получат реальный срок. Поскольку количество пострадавших возросло до 15 человек, то наказание будет достаточно суровым. СКР квалифицирует это преступление как покушение на убийство двух и более лиц.
Ответственность по статье 105 УК РФ наступает с 14 лет. Подростки достигли возраста уголовной ответственности. Однако в силу того, что молодые люди не достигли совершеннолетия, суд вряд ли назначит им более половины срока. Вменяемая им статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Депутат Госдумы и глава комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина объяснила инцидент в пермской школе непрофессионализмом учителей.
"Как показывает практика расследования подобных уголовных дел, можно говорить о серьезных системных пробелах и просчетах. Это вопросы семейного воспитания, досуга подростков, низкий профессиональный уровень педагогов и так далее", — цитирует ее РИА "Новости".
Комментарии
Мне одной кажется, что это бред? Пришли они вместе, причем один уже не учится в этой школе, потом начали драться между собой, потом объединились и начали резать случайных четвероклассников со случайной учительницей... Как-то концы с концам не очень сходятся.
Во время схватки подростки ввалились в кабинет к четвероклассникам, где ранили учительницу и еще девять детей.
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Александр Сергеевич Пушкин, Ганс Христиан Андерсен и Шарль Перро курят в сторонке и отдыхают. У них на такое фантазии бы не хватило.
Боже мой! Оксана Пушкина говорит о низкой квалификации педагогов. Ну и пошла бы в школу, а не лезла в госдуму. Все такие умные. Деньги добавь учителям, да Тв из помойки превратите в средство воспитания и просвещения
По словам одного из учеников школы, где произошла трагедия, во время урока в класс ворвались двое старшеклассников и начали агрессивно себя вести. Учительница пыталась их остановить, но подростки нанесли ей ножевые ранения. Второй нападавший не выпускал из класса детей. Он угрожал ученикам ножом. По словам очевидца событий, оба подростка действовали абсолютно хладнокровно, за время атаки они не произнесли ни слова, пишет "Московский Комсомолец" со ссылкой на Mash.
Да это же теракт! Работникам СКР срочно нужно провести беседу с этим учеником.
очень странно,что оба подростка были одеты во всё черное и оба-в масках и с ножами...они заранее,получается,договорились в таком виде драться, якобы друг с другом?
Четвероклашки пытались разнять двоих жлобов с ножами? Не смешите, мои тапки! Профукали теракт! В подтверждение молчание на центральных трубах российской ТелеКанализаци
Холодное оружие? Прям номерные ножи?
Или предметы которые использовались в качестве ХО?
Непрофессионализмом учителей объяснила инцидент в пермской школе депутат Госдумы и глава комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, получающая 400 тысяч рублей в месяц за свой высочайший профессионализм
16.01.2018 11:03
Ируся
очень странно,что оба подростка были одеты во всё черное и оба-в масках и с ножами...они заранее,получается,договорились в таком виде драться, якобы друг с другом?
==============================
Судя по рассказу одного из учеников класса, в который они вломились.
Они не дрались друг с другом, просто зашли, угрожали, когда учитель потянулась к телефону напали на нее и начали резню, пыряя млачшеклассников, часть смогли сбежать и позвать на помощь. Старшеклассники побежали помогать.
Судя потому, что их нет среди пострадавших, они и повязали убийц.
Еще версия:
Нападение на пермскую школу №127 было спланированным. Подростки намеренно поднялись в расположенный на третьем этаже кабинет труда и напали на находившихся там учителя и учеников. После молодые люди решили убить друг друга, но силовики приехали раньше.
В чем выразился не профессионализм учителей?!! Она бросилась их разнимать, защищая других детей! Учителя должны урок вести, а не выполнять функции лицензированных охранников.
Или у нас можно обыскивать при входе в школу? Или вход в школу охраняется полицией? При чем тут школа? Опять стрелочников ищут, вместо того чтоб решать проблему. Подобный случай может произойти в любой школе России, это следствие безнаказанности родителей за отсутствие воспитания своих детей
картинку постов этого Льва Биджакова в соцсетях не пропускает модерация.он там высказывается в поддержку оппозиционера Алексея Навального и называет Россию «страной рабов».
Телеканал отмечает, что нападавшие ограничили доступ к своим страницам в соцсетях перед нападением, что может свидетельствовать о том, что атаку планировали заранее.
По данным ГУ МВД, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
О непрофессионализме учителей говорит Оксана Пушкина, а она знает о чем говорит, ведь она получает 400 тысяч рублей в месяц. А такие деньги просто так не платят
16.01.2018 11:21
- гость -
как говорят очевидцы, этих уродов кто то запустил с черного хода, открыв путь изнутри. охрана ничего и не видела. плюс не работало видеонаблюдение.
16.01.2018 11:03
Ируся
очень странно,что оба подростка были одеты во всё черное и оба-в масках и с ножами...они заранее,получается,договорились в таком виде драться, якобы друг с другом?
==============================
Судя по рассказу одного из учеников класса, в который они вломились.
Они не дрались друг с другом, просто зашли, угрожали, когда учитель потянулась к телефону напали на нее и начали резню, пыряя млачшеклассников, часть смогли сбежать и позвать на помощь. Старшеклассники побежали помогать.
да нормальным-то людям понятно,что это была спланированная атака.Но ведь СК втюхивает историю о том,что эти подростки дрались друг с другом,а потом только вломились в класс. По-моему-бред. О том и писала.
16.01.2018 11:26
Геноцид Эклеров
16.01.2018 11:21
- гость -
как говорят очевидцы, этих уродов кто то запустил с черного хода, открыв путь изнутри. охрана ничего и не видела. плюс не работало видеонаблюдение.
=====================
А еще говорят, что их пропустила тетка охранник.
Так как один ученик этой школы и прошел по пропуску, а другой выпустился в том году, и наврал в три короба что еще учиться. (а так как примелькался, внимания никто не обратил). Вроде даже записи есть в журнале.
16.01.2018 11:30
Ируся
ну не "пырять".
проникающих ножевых ранений, слава Богу, у пострадавших четвероклассников нет, только поверхностные раны, не угрожающие жизни и здоровью. то есть попали под размахивающие клинки нападавших.
с проникающими ранами двое - учитель и один нападавший, их прооперировали.
А в чем не профессионализм? В том, что не воспитали детей из другой школы и всей округи, в том, что бросились защищать своих детей, в том, что работают за нищенскую (в отличии от депутата) зарплату, в том, что не имеют права обыскивать детей и те могут приносить в школу хоть какое оружие. На сегодня учитель бесправен, он не имеет права удалять грубиянов и нахалов с уроков; несовершеннолетние могут делать хоть что, их не исключат из школы. На сегодня огромный клубок проблем, которые не решаются. Какая безопасность в школах? Охранники без оружия, учителя и администрация бесправны, по ТВ беспредел, дети в Интернете круглосуточно.
учителям надо раздать оружие
а где охрана была школьная, которая на турнекетах сидит и родителей в школу не пускает? загадка
учителям надо раздать оружие
чё топор трудно из дома взять?
Снести под корень Останкинскую башню вместе с рассадником насилия и разврата при ней. За фильмы со сценами насилия сажать всех, от сценаристов до министров. Уволить всех, кто сейчас умышленно врёт стране о причинах трагедии и ищет стрелочников.
Пропуска должны работать. Выпустился со школы, сдай пропуск. Забыл дома, беги за пропуском. Никаких черных ходов, вход в школу один и под видеонаблюдением. По хорошему должна быть и тревожная кнопка. Дети должны быть информированы что ввязываться в драки с холодным оружием нельзя.
Тут нападение по сговору с целью как минимум прославиться, доказать крутизну, мозгов там точно недостаток. В психбольничку героев, лет на 15.
расстрелять бы их показательно, чтобы подобным неповадно было. а лучше повесить
16.01.2018 11:45
Алексей
Снести под корень Останкинскую башню...
=========================
Телевизор плохо воспитывает моих детей! (с) Гомер Симпосон
Уволить всех, кто сейчас умышленно врёт стране о причинах трагедии и ищет стрелочников.
вы знаете истинные причины? и какие они?
10:51, ++++++
Алексей, прежде чем что-то делать нужно чётко понимать из-за чего и что произошло. У нас же силовые службы и чиновники врут, врут и врут. Мы никогда не узнаем, что же сказали задержанные подростки с ножами и поэтому улучшений не планируется.
В психбольничку героев, лет на 15.
нормально так, в санаторий за наш счёт. вышка по ним плачет
Местные комментаторы во главе с чугуном как всегда нашли заговор. Путин отправил детей резать детей, что бы отвести избирателей от н_анального...
Вроде в новости четко написано СКР подтверждает только факт. Больше ни какой информации. Все что вы повесили на отписки, отмазки, не профессионализм СКР это выдумки прессы.
16.01.2018 11:51
- гость -
Ты откровенный глупый человек. Силовые службы не разглашают то, что у них есть. Тебе, как никчемному существу, это знать не надо. Тебе не хватит не мозгов не образования понять и проанализировать эту информацию. Твое дело плакать по поводу поднятия тарифов на 1 копейку, вместо того что бы пойти и заработать эти деньги.
16.01.2018 11:56
- гость -
"Как сообщает СКР, двое подростков, Лев Б. и Александр Б, беспрепятственно прошли в здание учебного заведения. Один из молодых людей являлся учеником школы, второй ранее был отчислен, но на входе соврал женщине-охраннику, что все еще учится здесь. Его записали в журнале посещений и пропустили в здание.
Драка на ножах началась уже в коридоре. Во время схватки подростки ввалились в кабинет к четвероклассникам, где ранили учительницу и еще девять детей."
А это что? Двое пришли вместе. Один в школе уже не учится. То есть для выяснения отношений они вместе пришли в коридор школы? Затем начали драться, а затем вместе ввалились в кабинет и вместе же вдруг переключились на четвероклассников. Угу-угу. Факты сказочные.
12:00, а мы и без вас знаем, что силовые службы считают народ тупыми, вот и выкладывают эти сказки.
16.01.2018 12:00
- гость -
Иди зомбоящик смотреть
Двое подростков прошли в здание учебного заведения. Драка на ножах началась уже в коридоре.
Они пошли в школу подраться на ножах.
Драка на ножах началась уже в коридоре. Потом они пошли в класс
А если бы они замочили друг друга в коридоре, они не пошли бы в класс
Подростки, устроившие поножовщину в пермской школе, выросли в семьях с достатком, подтвердили РБК два источника в СКР, знакомых с расследованием. «Отец одного мальчика — успешный предприниматель, другого — известный в городе дизайнер», — уточнил он.
Подобные истории происходят все чаще, говорит психолог Ольга Маховская. «Как правило, за ними стоят два фактора: высокий уровень агрессии в обществе, которую усиливает плохая экономическая ситуация, и вторая причина — это отношения в семье», — говорит психолог. Нападения в школах происходят с участием подростков из благополучных семей, подчеркивает Маховская. Под благополучием имеется в виду прежде всего доход. Однако нередко в состоятельных семьях холодные и жесткие отношения, говорит эксперт. «Родители находятся в пассивно-агрессивном состоянии, это когда внешне человек спокоен, а внутренне он ненавидит окружающий мир», — поясняет Маховская. В «благополучных» семьях подростки растут «в условиях тихой ненависти», в их жизни появляются наркотики и оружие, отметила психолог.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/15/01/2018/5a5cd2719a7947016e56ca86?from=newsfeed
И все это произошло из-за непрофессионализма учителей. Об это говорит Оксана Пушкина, а она знает о чем говорит, ведь она получает 400 тысяч рублей в месяц
- гость -
16.01.2018 11:56
- гость -
"Как сообщает СКР, двое подростков, Лев Б. и Александр Б, беспрепятственно прошли в здание учебного заведения. Один из молодых людей являлся учеником школы, второй ранее был отчислен, но на входе соврал женщине-охраннику, что все еще учится здесь. Его записали в журнале посещений и пропустили в здание.
Драка на ножах началась уже в коридоре. Во время схватки подростки ввалились в кабинет к четвероклассникам, где ранили учительницу и еще девять детей."
А это что? Двое пришли вместе. Один в школе уже не учится. То есть для выяснения отношений они вместе пришли в коридор школы? Затем начали драться, а затем вместе ввалились в кабинет и вместе же вдруг переключились на четвероклассников. Угу-угу. Факты сказочные.
вот и я о том же.
Геноцид Эклеров
16.01.2018 11:30
Ируся
ну не "пырять".
проникающих ножевых ранений, слава Богу, у пострадавших четвероклассников нет, только поверхностные раны, не угрожающие жизни и здоровью. то есть попали под размахивающие клинки нападавших.
с проникающими ранами двое - учитель и один нападавший, их прооперировали.
ну не придирайтесь Вы уже.
"Тем временем учительницу и двоих наиболее пострадавших детей успешно прооперировали.(агенство Регнум) Медики надеются на то, что скоро они поправятся."
Информация разнится, но одной учительницы с ножевыми уже достаточно для слова пырять.
- гость -
16.01.2018 11:56
- гость -
"Как сообщает СКР, двое подростков, Лев Б. и Александр Б, беспрепятственно прошли в здание учебного заведения. Один из молодых людей являлся учеником школы, второй ранее был отчислен, но на входе соврал женщине-охраннику, что все еще учится здесь. Его записали в журнале посещений и пропустили в здание.
Драка на ножах началась уже в коридоре. Во время схватки подростки ввалились в кабинет к четвероклассникам, где ранили учительницу и еще девять детей."
А это что? Двое пришли вместе. Один в школе уже не учится. То есть для выяснения отношений они вместе пришли в коридор школы? Затем начали драться, а затем вместе ввалились в кабинет и вместе же вдруг переключились на четвероклассников. Угу-угу. Факты сказочные.
вот и я о том же.
Геноцид Эклеров
16.01.2018 11:30
Ируся
ну не "пырять".
проникающих ножевых ранений, слава Богу, у пострадавших четвероклассников нет, только поверхностные раны, не угрожающие жизни и здоровью. то есть попали под размахивающие клинки нападавших.
с проникающими ранами двое - учитель и один нападавший, их прооперировали.
ну не придирайтесь Вы уже.
"Тем временем учительницу и двоих наиболее пострадавших детей успешно прооперировали.(агенство Регнум) Медики надеются на то, что скоро они поправятся."
Информация разнится, но одной учительницы с ножевыми уже достаточно для слова пырять.
16.01.2018 12:16
- гость -
«Родители находятся в пассивно-агрессивном состоянии, это когда внешне человек спокоен, а внутренне он ненавидит окружающий мир», — поясняет Маховская. В «благополучных» семьях подростки растут «в условиях тихой ненависти»
В «благополучных» семьях люди ненавидят окружающий мир, а в "неблагополучных" любят
16.01.2018 11:56
- гость -
Местные комментаторы во главе с чугуном как всегда нашли заговор.
======================
Позвольте не согласиться.
16.01.2018 11:51
- гость -
Мы никогда не узнаем, что же сказали задержанные подростки с ножами и поэтому улучшений не планируется
===============================
Их не допрашивали. По "каким-то источникам", у одного перерезана сонная, у другого яремная. Их придется сначала вылечить, а потом допрашивать.
Причем если один умрет, другой скажет "мы хотели только напугать, а когда я увидел что творит этот псих, сразу на него бросился чтобы остановить"
"пыряя" я написал, в общем-то да, детей не пыряли. И замечание было верное.
16.01.2018 12:16
гость
пятый раз ещё напиши одно и тоже
16.01.2018 12:19
гость
16.01.2018 12:16
- гость -
«Родители находятся в пассивно-агрессивном состоянии, это когда внешне человек спокоен, а внутренне он ненавидит окружающий мир», — поясняет Маховская. В «благополучных» семьях подростки растут «в условиях тихой ненависти»
К, сожалению, население РФ живёт в пассивно-агрессивном состоянии, чиновник внешне спокоен, но внутренне он вас ненавидит, вы внешне спокойны, но внутренне ненавидите чиновника, согласен, подростки растут «в условиях тихой ненависти»,ТВ ещё жару подливает, агрессивные компьютерные игры, фильмы, результат поножовщина в пермской школе, и других примеров кучу можно привести
16.01.2018 12:24
- гость -
То есть вы согласны с Оксаной? Ведь она получает 400 тысяч рублей в месяц. А вы всего 200 тысяч?
16.01.2018 12:30
- гость -
Да это ужасно жить в благополучных семьях. То ли дело в неблагополучных
Организатором поножовщины в пермской школе №127, предположительно, является ее бывший ученик Лев Биджаков. По сообщению RT, молодой человек - сторонником Навального, употребляет наркотики и считает Россию «страной рабов»
То есть вы согласны с Оксаной? Ведь она получает 400 тысяч рублей в месяц. А вы всего 200 тысяч?
600 тыров получаю
То есть вы согласны с Оксаной? Ведь она получает 400 тысяч рублей в месяц. А вы всего 200 тысяч?
причем здесь согласие? просто спросил зачем писать одно и тоже. а Оксана получает гораздо больше 400 тысяч
16.01.2018 12:55
- гость -
600 тыров получаю
Из бюджета?
гость
16.01.2018 12:55
600 тыров получаю
Из бюджеты тыришь?
Что нового известно о поножовщине в пермской школе №127:
● Биджаков и Буслидзе специально поднялись в 4-й класс, чтобы им не оказали сопротивления.
● Целью подростков, устроивших резню в школе в Перми, была слава. Инициатором нападения на учителя и учеников стал именно Лев Биджаков. Его друг Саша Буслидзе поддержал приятеля.
● За несколько дней до событий, Лев рассказал их общему знакомому, что планирует устроить "нечто в школе". Что именно - он не пояснил, но обещал, что будет громко.
● Перед нападением Лев и Саша договорились, что не уйдут живыми из 127-й. Они пообещали убить друг-друга. Именно так они и получили свои ранения. Каждый ударил другого по разу. После этого парни сдались, поняв, что не могут довести задуманое до конца. Было очень больно, продолжать не захотелось.
16.01.2018 12:56
- гость -
а Оксана получает гораздо больше 400 тысяч
Еще бы, такая профессионалка. Как она уличила училку, которая пашет за 15 тыр, в непрофессионализме, а? Поддерживаете Оксану?
16.01.2018 13:00
гость
чё докапался как пьяный до радио?
чё те надо?
тут обсуждают резню, зачем нам Оксана с ее зарплатой?
Они пообещали убить друг-друга. Было очень больно, продолжать не захотелось.
Сказочные ...!!! Это наше будущее!!! Надо еще меньше платить учителям, будущего будет еще больше...!!!! Не надо платить учителям, надо больше платить депутатам Оксанам, они настоящие профессионалки!!!
600 тыров получаю
Из бюджета?
да стаж то не маленький. оклад, надбавки, пайковые, за командировки. надо было в армии служить, а не бегать от неё
а Оксана получает гораздо больше 400 тысяч
Еще бы, такая профессионалка. Как она уличила училку, которая пашет за 15 тыр, в непрофессионализме, а? Поддерживаете Оксану?
да, Оксана молодчинка
16.01.2018 13:02
Геноцид Эклеров
тут обсуждают резню, зачем нам Оксана с ее зарплатой?
Ты че не понял, че тут обсуждать, Оксана все разложила по полочкам. Прочитай, кто виноват...
16.01.2018 13:07
- гость -
да, Оксана молодчинка
Много сделала вам хорошего? Поди зарплатку подогнала? Лишь бы на ножик в подворотне не посадила политика такой молодчинки, да?
16.01.2018 13:07
- гость -
да, Оксана молодчинка
Еще бы, ведь от ее профессионализма зависит наше будущее. Лишь бы ребенка в школе не пырнули в связи с политикой такой молодчинки, да?
По сообщению RT, молодой человек - сторонником Навального
--------------
Лица в возрасте 15-25 на 50%, а иногда и больше сторонники Навального.
Лица в возрасте 15-25 на 50%, а иногда и больше сторонники Навального
--------------
Политику семьи, женщин и детей определяет и Оксана, которая, как выяснилось получает полмиллиона в месяц. Она во всем обвинила учителей
16.01.2018 13:11
- гость -
Ну не надо искажать! Нормальных молодых людей намного больше - тех, кто понимает, что за тип этот Навальный и почему его сторониться надо.
Она во всем обвинила учителей
она права. тоже не люблю учителей. известно как они голосуют, за кого выходят на митинги. идеи перестройки несли учителя, то есть наряду с горбатым лично разваливали страну. а насчет их зарплат не надо плакать - получают выше среднего
Ну не надо искажать! Нормальных молодых людей намного больше - тех, кто понимает, что за тип этот Навальный и почему его сторониться надо.
угу, никогда не понимал за что его поддерживать. либераст, как и правительство. абсолютно одинаковые
16.01.2018 13:21
- гость -
а насчет их зарплат не надо плакать
Еще бы, это Оксана получает всего полмиллиона в месяц, а учителя получают прекрасно! Она абсолютно права, они во всем и виноваты!
16.01.2018 13:23
- гость -
угу, никогда не понимал за что его поддерживать. либераст, как и правительство. абсолютно одинаковые
Ты все перепутал, Навального правительство не пустило в правительство. То есть, если он либераст, а они его к себе не пускают, значит? Ну вот ты все и понял, они - поцреоты. Навльный за санкции, а поцреоты против санкций. Видишь, как все просто
Она абсолютно права, они во всем и виноваты!
да!
малолетки Анального перевели весь разговор на Оксану.
давайте разберем, что именно она сказала:
"Как показывает практика расследования подобных уголовных дел, можно говорить о серьезных системных пробелах и просчетах. Это вопросы семейного воспитания, досуга подростков, низкий профессиональный уровень педагогов и так далее", — цитирует ее РИА "Новости".
уже озвучено, что один из нападавших подростков, который наркоманил, нуждался в посторонней помощи со стороны взрослых.
Бывший одноклассник Льва Биджакова, ставшего предполагаемым организатором нападения на учеников пермской школы № 127, рассказал о его «плохой жизненной позиции» и закрытости.
По словам Егора, вместе они учились до девятого класса. Они со Львом дружили.
«В школе он был застенчивый, стеснительный, и к нему нейтрально относились. У нас образовалась компания людей, которые решили его поддержать. У него была очень плохая жизненная позиция, он был, грубо говоря, закрытым человеком, и мы решили ему помочь, общались с ним узким кругом людей», – рассказал школьник в интервью BFM.RU.
что, не могли увидеть, что школьнику нужна помощь? в этом и заключается низкий профессиональный уровень педагогов школы.
16.01.2018 13:33
- гость -
а плохая жизненная позиция этого Льва заключалась в агитации за Навального, он размещал посты за Ололёшу у себя на стене в соцсети, называл Россию страной рабов, любил тюремную тематику, топил за убийц из Колумбайна, хотел прославиться.
вот и вся нехитрая подноготная этого резателя школьников.
да, сторонники Навального во всей красе
что, не могли увидеть, что школьнику нужна помощь? в этом и заключается низкий профессиональный уровень педагогов школы.
вы правы
16.01.2018 13:32
- гость -
Она абсолютно права, они во всем и виноваты!
Ну вот, рад, что вы тоже за Оксану, она же все объяснила, учителя виноваты, все по зарплате плачут, у нее зарплата полмиллиона, а она не плачет...
Учителя должны давать знания. Воспитывать детей должна семья. А дело государства регулировать в том числе то, что в этих ящиках показывают. Один "Дом-дурдом" чего стоит в деле взращивания особей с мозгом гусеницы.
16.01.2018 13:34
Геноцид Эклеров
что, не могли увидеть, что школьнику нужна помощь? в этом и заключается низкий профессиональный уровень педагогов школы.
А не связан ли их низкий профессиональный уровень с их низкой зарплатой? Я педагог, но срулил со школы. Получаю ни как Оксана, конечно, но в три раза больше, чем в школе. Может и другие педагоги, типа, нас с Оксаной, срулили, а на низкой зарплате работают низкие профи?
Подобные истории происходят все чаще, говорит психолог Ольга Маховская. «Как правило, за ними стоят два фактора: высокий уровень агрессии в обществе, которую усиливает плохая экономическая ситуация, и вторая причина — это отношения в семье», — говорит психолог. Нападения в школах происходят с участием подростков из благополучных семей,
при чем тут экономическая ситуация, если подростки из благополучных семей?
высокий уровень агрессии общества отчего?
отношения в семье, не удивлюсь если не такие и плохие....
психологи такие грамотные пошли...
16.01.2018 13:48
гость
я не граммар-наци, но кровь из глаз пошла.
если судить по вашей грамотности, то вы правильное решение приняли.
и вы не мучаетесь в школе, и ученики избавлены от общения с горе-педагогом.
К сожалению такие истории повторяются регулярно, причем в разных странах. Даже фильмы снимаются, например "Класс" (Эстония) и еще какие-то названия сразу не вспомню
Вас же не удивляет, что когда ловят какого-либо депутата за воровство, то он практически всегда оказывается единороссом. А всё из-за того что в группе "депутаты" больше единороссов. Так и среди молодёжи огромное количество сторонников Навального.
16.01.2018 13:46
Злая гостья
я согласен, что ведущая роль в воспитании подростка принадлежит семье.
но и школа, в которой дети проводят достаточно весомую долю времени суток, тоже не должна устраняться от процесса воспитания.
если давать только и исключительно голые знания, и игнорировать воспитательный процесс, то ничем хорошим это не кончится.
16.01.2018 13:53
Геноцид Эклеров
Я родился в СССР, поэтому абсолютно интернационален, но, ничего личного, вы не еврей? От вопроса чего увиливаете? Я спросил, не может быть связан их низкий профессиональный уровень с их низкой зарплатой? Ответ, да, нет?
16.01.2018 13:55
Геноцид Эклеров
Может если воспитателям платить в 25 раз меньше, чем руководителю комитета по делам семьи, женщин и детей, то они и воспитывать будут в 25 раз хуже? Говорят, что когда правоохранителям мало платили, они взятки брали. Им подняли, чтобы не брали. Может педагогам поднять, чтобы лучшие из них в школу устремились?
16.01.2018 13:57
гость
да никто не увиливает.
просто школа - это реально не ваше призвание.
лично я рад, что вы вне педагогики.
что касается вашего вопроса с претензией на проницательность, то я отвечу вам.
мой ответ состоит в том, что хорошие преподаватели и зарабатывают хорошо. могу судить по школе, в которой учится мой ребенок.
а вы можете назвать уровень дохода преподавателей из этой пермской школы?
если нет, то может тогда вам рот прикрыть, прежде чем делать громкие заявления? может сначала дать фактологию, и уж после этого делать обобщения?
16.01.2018 14:01
гость
ок, назовите цифры.
откуда вы взяли 25-кратный разрыв в доходах?
пруф давай.
16.01.2018 14:02
Геноцид Эклеров
Я могу назвать зарплату Оксаны, которая обвинила учителей. Могу утверждать, что у учителей пермской школы зарплата в пару десятков раз меньше, чем у обвинившей их Оксаны. А вы, в своем поносе слов, так и не ответили, может быть связан низкий профессиональный уровень учителей с их низкой зарплатой?
16.01.2018 14:05
Геноцид Эклеров
Ну, давай. Раздели Оксанины полмиллиона на 25
ту 14:05/14:07
пруф на Оксанину зарплату, плюс пруф на зарплату учителя из Перми.
это для начала.
а затем сообщи, считаешь ли ты равнозначной, равноквалифицированной работу рядового преподавателя из провинции и главы комитета Госдумы Федерального Собрания РФ, вообще то высшего законодательного органа страны.
по аналогии могу предложить сравнить зарплаты тренера из ДЮСШ и ведущего игрока КХЛ.
16.01.2018 13:55
Геноцид Эклеров
16.01.2018 13:46
Злая гостья
я согласен, что ведущая роль в воспитании подростка принадлежит семье.
но и школа, в которой дети проводят достаточно весомую долю времени суток, тоже не должна устраняться от процесса воспитания.
если давать только и исключительно голые знания, и игнорировать воспитательный процесс, то ничем хорошим это не кончится.
__________________________________________
Друзья мои, от семьи зависит, как ребенок относится к учителю. В нашей семье было заведено, что учителя должны уважать не меньше, чем родителей. И у нас есть учителя, которым мы будем безмерно благодарны! Каждый раз вспоминаем с трепетом и уважением. И если эти щенки пришли в школу с ножам, то виноваты родители!
Ну, во-первых, я не считаю, работу Оксаны и учителя равнозначной, но я и не считаю, что эта работа отличается в 25 раз! Это маразм!
Во-вторых, хоккей это не бюджетная сфера, если есть спонсоры, то пусть платят им хоть миллиарды, это проблемы спонсоров. А вот когда из бюджета начинают платить за шоу, то тоже возникают вопросы. А не говорю об уравниловке СССР, но не надо доводить социальное расслоение среди бюджетников до неприличного, плохо закончится
по аналогии могу предложить сравнить зарплаты тренера из ДЮСШ и ведущего игрока КХЛ.
От тренера больше толку в плане полезности. Так же как и от любого работающего человека, больше толку чем от всех совфедовцев и депутатов вместе взятых.
16.01.2018 14:24
Вы тут с ума все сошли?!
виноваты родители, тут не может быть споров. даже несмотря на возраст душегуба в 16 лет, я не могу его считать за самостоятельную единицу, и виню в его действиях в первую очередь родителей, и уж потом его самого.
но и школа не может ограничиваться только накачкой знаний по предметам, это и формирующийся круг общения, это и пример учителя.
16.01.2018 14:25
гость
во-первых, документально не обоснована цифра разрыва доходов в 25 раз.
во-вторых, пример из хоккея - лишь пример, можно и из других отраслей аналогии представить.
в-третьих, социальное расслоение - данность. вы не при коммунизме живете, привыкайте.
16.01.2018 14:30
- гость -
ваша позиция понятна.
зачем вам гендиректор, если у вас уборщица более полезна.
вопросов более не имею.
Геноцид Эклеров
В школе должны учить не только читать-писать-считать, но и доброму, вечному. НУ давайте вот только будем честными, учитель часто бессилен. У нас тоже в классе были ребята, которые не понимали ни хорошее отношение к себе, ни строгость со стороны учителей и директора. Если, уж простите, помет бракованный, или допущены ошибки в дрессировке, ну или вообще никто не занимается отпрыском, то и учитель бессилен.
[strong]16.01.2018 14:33
Геноцид Эклеров
во-первых, документально не обоснована цифра разрыва доходов в 25 раз
Ну да, в 21 или в 24 раза, это же принципиально. Хотите сказать не в 25, а всего лишь в 20? А может и в 30?
Я же написал, я не за уравниловку, но в десятки раз (!) зарплаты бюджетников, я подчеркиваю - бюджетников, разделять не просто неприлично, но и чревато последствиями
16.01.2018 14:37
Геноцид Эклеров
Екакушка, твое виляние перед высоким названием должности давно всем известно. Чего бы писюны на сторублевках не позапрещать или форму манекенов. За 400-500 тысяч то.
16.01.2018 14:43
- гость -
вынужден и с этим тезисом согласиться. есть некоторые прямоходящие, что испорчены еще с детства.
16.01.2018 14:46
гость
пассаж про бюджетников понятен. кто будет устанавливать "справедливую" вилку?
16.01.2018 14:55
Геноцид Эклеров
кто будет устанавливать "справедливую" вилку?
Мне кажется достаточно здравого смысла. Сейчас явно за гранью
16.01.2018 14:50
- гость -
конгрессмены имеют 180 000 долларов в год.
евродепутаты имеют 95 000 - 100 000 ойро в год.
не нищенствуют, не?
если эти двое узнают что их выходка привела к вопросу о поднятии ЗП учителям, они себя еще раз убить попробуют.
16.01.2018 14:58
гость
здравый смысл...
"немного" размытый критерий, не считаете?
16.01.2018 15:01
Геноцид Эклеров
ЕК, два вопроса.
-Для чего ты их сюда приплел? Ты же себя позиционируешь, как не любителя растекаться мыслями. А тут вроде бы про РФ разговор ведется.
-Они тоже тупые инициативы предлагают?
16.01.2018 15:01
Геноцид Эклеров
конгрессмены имеют 180 000 долларов в год.
евродепутаты имеют 95 000 - 100 000 ойро в год.
---
Каков разрыв со средними значениями зарплат по странам?
16.01.2018 15:07
- гость -
1. была заявлена мысль про 400 косарей у наших депутатов.
я отметил, что везде депутаты нормальные деньги имеют.
что не так?
2. безусловно. или считаешь американские конгрессмены только блестящие идеи генерируют? я, в качестве примера, приведу хоть бы Обамакэа, который сейчас признан разорительным для государства.
16.01.2018 15:11
- гость -
смотря с кем сравнивать. понятие "среднее" значение - слишком мутное.
Оксана - депутат Государственной Думы РФ, она установила такую зарплату учителям, что на нее пришли непрофессионалы. Понесет она ответственность? Может она не профессионалка?
Заметьте еще раз главное об этих подростках, они пообещали убить друг друга, но было очень больно, поэтому продолжать им не захотелось. Это наше будущее. Мы их сейчас учим
16.01.2018 15:03
Геноцид Эклеров
"немного" размытый критерий, не считаете
Возможно, но если другого нет, то хотя бы здравым смыслом руководствоваться. А то так далеко зайдем. И будет поздно
16.01.2018 15:24
Геноцид Эклеров
смотря с кем сравнивать. понятие "среднее" значение - слишком мутное.
---
Вполне себе ясное. Средняя зарплата по РФ - 35369 рублей до уплаты НДФЛ (январь 2017), 30800 рублей - после. В месяц. Зарплата депутата ГД РФ - 800000 рублей. Разница - 22,6 раз.
Средняя заработная плата в США (average annual wages, 2016) - 60154$ в год. Конгрессмен, по вашим данным получает 180000 в год. Разрыв - 3 раза.
Ниже есть инфа, что в европейских странах зарплата депутата привязана к средней зарплате с коэффициентом от 1,2 (Испания, Мальта) до 5,3 (Италия).
В основном коэффициент 2-2,7. Полмиллиона в месяц для РФ это много
16.01.2018 15:30
гость
послушайте, а если уборщице платят вообще минималку, то она что, должна каждого мимопроходящего шваброй вдоль спины охаживать из-за маленьких денег?
ты пришла в школу работать, работать с детьми. эта работа включает в себя не только преподавание, но и воспитание. ты знала какие деньги там за это платят.
как можно обосновать наплевательское отношение к своей работе? ну иди тогда в народное хозяйство, если не хочешь эмоционально вкладываться.
16.01.2018 15:24
Геноцид Эклеров
Кстати, откуда сумма зарплаты депутата в 400000 рублей? Это средняя, по депутатам всех уровней?
Цитата:
"В соответствии с Федеральным бюджетом на 2017 год, принятым депутатами Госдумы, зарплата народных избранников выросла до 800 тысяч рублей"
Есть более точные данные?
16.01.2018 15:39
гость
зарплата евродепутата привязана к ставке судьи европейского суда. в среднем 8000 ойро. после налогов это 6000. плюс доплаты за различные расходы. в среднем 10000 ойро в месяц. 120 000 ойро в год.
зарплаты на юге Италии 800 ойро грязными, на севере Италии 1200-1500 ойро грязными в месяц.
в Германии 3000 ойро грязными. в Восточной Европе и того меньше.
разрыв сами посчитаете?
про 800 000 рубасов: откуда инфа? пруф е?
16.01.2018 15:44
Геноцид Эклеров
А что хорошего, что в стране платят такую зарплату уборщице, что в душе она каждого мимопроходящего высокооплачиваемого чиновника хочет шваброй вдоль спины охаживать? Зачем натравливать уборщиц на Оксан? Ведь это опасно для страны
16.01.2018 15:44
Геноцид Эклеров
Это уже было. "Идите в бизнес!"
В принципе, ничего плохого в совете нет. Только учителя исчезнут, совсем. Может, и к лучшему. Многие знания - многие скорби.
16.01.2018 15:48
- гость -
в 2016-2017 гг зарплата депута ГД РФ была 384 000 рублей.
про 800 000 рублей инфа только от некоего сайта бс-лайф, который я не знаю.
16.01.2018 15:48
Геноцид Эклеров
про 800 000 рубасов: откуда инфа? пруф е?
http://bs-life.ru/rabota/zarplata/depetaty-gosdumy.html
16.01.2018 15:53
Геноцид Эклеров
Можно ориентировочно посчитать. Из новости за 16 января 2018 г., 05:23
"На зарплаты депутатам и их помощникам в смете предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. "
3400000000/12/450=629629,(629). Не 800 тысяч, но уже и не 400. Из этого еще помощникам отстегнуть, 150 тысяч хватит? Всего бедному депутату остается меньше 500000 рублей в месяц. Не бог весть что, но все равно раз в 15 больше средней по РФ.
16.01.2018 16:06
- гость -
да вы поймите, я не потею за депутатов. чтобы не быть голословным запощу свой каммент к утренней новости об увеличении затрат на депутатов:
16.01.2018 10:18
Геноцид Эклеров
если бы в ГД РФ были нормальные депутаты, то и не жалко. во всех развитых странах на законодательный орган власти тратят немало.
но.
учитывая уровень наших законотворцев, хочу сказать, что не в коня корм. этим и сотой части их зарплаты - за глаза. а многие, так еще и сами должны приплатить за корочки.
то есть, я просто сказал, что везде им хорошо платят.
и сказал, что наши и сотой доли не достойны.
вам смысл моих постов понятен?
16.01.2018 16:16
Геноцид Эклеров
Странно. А ощущение складывается обратное. Сори, ежели зря.