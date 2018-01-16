Как произошло ЧП?

Официальная версия и информация в некоторых СМИ несколько отличаются друг от друга. Например Московский комсомолец, со ссылкой на одного из учеников школы, где произошла трагедия, пишет, что во время урока в класс ворвались двое старшеклассников и начали агрессивно себя вести. Учительница пыталась их остановить, но подростки нанесли ей ножевые ранения.

Второй нападавший, пишет издание, не выпускал из кабинета детей. Он угрожал ученикам ножом. По словам очевидца событий, оба подростка действовали абсолютно хладнокровно, за время атаки они не произнесли ни слова, пишет "Московский Комсомолец" со ссылкой на Mash.

Официальная версия куда лаконичнее. Как сообщает СКР, двое подростков, Лев Б. и Александр Б, беспрепятственно прошли в здание учебного заведения. Один из молодых людей являлся учеником школы, второй ранее был отчислен, но на входе соврал женщине-охраннику, что все еще учится здесь. Его записали в журнале посещений и пропустили в здание.

Драка на ножах началась уже в коридоре. Во время схватки подростки ввалились в кабинет к четвероклассникам, где ранили учительницу и еще девять детей. Подробностей не сообщается.

Подозреваемые также находятся в больнице с ранениями.