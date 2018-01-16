Фото: © Амител. Вячеслав Мельников
На Крещение многие люди принимают решение окунуться в прорубь. Рассказываем, где это можно сделать в Барнауле.
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Фото: © Амител. Вячеслав Мельников
На Крещение многие люди принимают решение окунуться в прорубь. Рассказываем, где это можно сделать в Барнауле.
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Комментарии
Озеро пионерское находится в Борзовой Заимке
Для снижения агрессии в российском обществе предлагаю разрешить законодательно ( жириновский и клинцевич меня поддержат) кулачные бои на Масленицу, в легальных местах, с организацией дежурств спасателей МЧС, специалистов ГИМС, представителей правоохранительных органов, бригад скорой помощи, других служб.
мы в детстве ездили купаться на оз. Пионерское в Казенную Заимку. Справа от трассы.
16.01.2018 12:19
Артем
Булыгина
Не волнуйтесь так. Есть Пионерское и на казёнке,
и между булыжкой и борзовкой( в простонародье-"Клизьма". Купель на клизме.
так купель- на КАЗЕНКЕ, а не на булыг-борз. как раз...
где же все таки купель
если по инф. редакции- "на озере Пионерском (с. Казённая Заимка), " думаю- там и будет...
где же все таки купель
Да занырнёшь там и купель!))
Да где занырнёшь- поправил.
шо, все такие христиане?
"шо, все такие христиане?"
==
Какие? как определили, что причисляют?
купаются не каждый день а только на "Крещение Господне"
если так любишь прорубь, почему именно сегодня и ни в какой другой день?
Это не славянский обычай, и религия, навязанная нам.
""шо, все такие христиане?"" "купаются не каждый день а только на "Крещение Господне"
если так любишь прорубь, почему именно сегодня и ни в какой другой день?"
==
С ЧЕГО вы решили, что отписанты этой ветки собрались купаться на Крещение? понимаете вопрос?
Элвису
я говорю о тех кто, толпами ломанётся в прорубь на Крещение. в другие дни толпы не наблюдается, не зависимо от того отписались они здесь или нет
))))