Фото: © Амител. Вячеслав Мельников

На Крещение многие люди принимают решение окунуться в прорубь. Рассказываем, где это можно сделать в Барнауле.

2 Почему купаться надо в "легальной" купели? Спасатели напоминают, что совершать обряд купания необходимо только в тех местах, которые официально определены и проверены специалистами. Речь идет о безопасности человека: нелегальные купели опасны для здоровья и жизни. Неизвестно, какая толщина льда, не всегда есть оборудованный спуск в прорубь, рядом с прорубью не дежурят врачи и спасатели. Материалы по теме Купель на Речном вокзале в Барнауле начнут возводить в ближайшие дни Всего в Алтайском крае собираются организовать порядка 50 купелей 2563 0