Когда будут праздновать Крещение Господне в Барнауле?

Празднование Крещения Господня в Барнауле уже началось. В храмах города утром прошли праздничные богослужения и состоялся Великий чин освящения воды. Отметим, этот обряд совершается два дня подряд: 18 и 19 января.

Вечером в храмах города начнутся Всенощные бдения. Время начала служб лучше уточнить: в каждом храме определяют свое время.