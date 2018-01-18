19 января христиане отмечают большой церковный праздник - Крещение Господне. С этим днем связано множество традиций. В нашей рубрике "Вопрос-ответ" рассказываем, как пройдет Крещение в Барнауле.
Когда будут праздновать Крещение Господне в Барнауле?
Празднование Крещения Господня в Барнауле уже началось. В храмах города утром прошли праздничные богослужения и состоялся Великий чин освящения воды. Отметим, этот обряд совершается два дня подряд: 18 и 19 января.
Вечером в храмах города начнутся Всенощные бдения. Время начала служб лучше уточнить: в каждом храме определяют свое время.
А что будет 19 января?
В пятницу, 19 января, отмечается сам праздник Крещения Господня (Богоявления). В Барнауле в честь этого состоится традиционный крестный ход. Начнется он в 11-30 от Знаменского женского монастыря и продолжится до купели, организованной на реке Обь, в районе Речного вокзала. Здесь митрополит Алтайский освятит воду в Оби, и после этого желающие могут окунуться и набрать святой воды.
Когда можно набирать святую воду?
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий отмечает, что освященную воду как 18, так и 19 января будут раздавать во всех храмах. "Но следует помнить, что это великая святыня и обращаться с ней нужно с большим благоговением, принимая ее прежде всякой пищи и окропляя ею свои жилища и вещи".
Обязательно ли окунаться в прорубь на Крещение?
К празднованию Крещения на территории Алтайского края оборудовано более 50 купелей в открытых водоемах, предназначенных для окунания. Однако священнослужители подчеркивают, что в день Богоявления не обязательно прыгать в прорубь. Главное – принять участие в богослужении, исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн.
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Комментарии
Вместо действующего в России сейчас григорианского календаря необходимо вернуть юлианский, отменив декрет Совнаркома, подписанный в 1918 году Владимиром Лениным, уверен первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.
«Я сторонник «старого стиля» и считаю, что России пора возвращаться к юлианскому календарю, существовавшему еще во времена Христа. Уверен, что рано или поздно это произойдет».
гостю 18.27 вы как себе это представляете? то есть у нас будет 1 января а во всем мире уже 13?