Когда в 2018 году начинается Великий пост?

В феврале 2018 года начинается Великий пост. Многие православные почти на полтора месяца отказываются от продуктов животного происхождения. Стоит ли готовиться к посту заранее и кому нельзя поститься, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Если речь идет об отказе от пищи животного происхождения, то входить в пост лучше постепенно. Например, заранее начните отказываться от жирных продуктов, снижайте употребление до комфортного минимума. Тогда во время поста у вас не будет настолько сильного желания съесть чего-нибудь запретного.
Тем более что первая и последняя недели Великого поста самые строгие. И если вы решите воздерживаться от привычных блюд из мяса все 40 дней, то первые семь могут стать очень тяжелыми.
Великий пост предваряют подготовительные недели (воскресенья) и седмицы. У каждой свое значение. Например, в первую подготовительную неделю примером мытаря и фарисея Церковь напоминает о смирении, а также говорит о гордыне как главном источнике грехов, который оскверняет человека, отдаляет его от людей, делает богоотступником, заточающим себя в греховную оболочку.
Комментарии
Всегда было интересно как эти боровы в рясах посты соблюдать могут....