Вторник, 30 Январь, 10:31

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,29
€ 69,85
627373
-14°
Обь
315см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"Выборы президента - 2018Мусорная реформа
Вопрос дня



День всех влюбленных: как красиво и недорого украсить квартиру к 14 февраля

, ИА "Амител"
Рассказываем, как без лишних затрат стильно и необычно украсить дом к 14 февраля


В России День всех влюбленных отмечают с начала 1990-х годов. По сравнению с Европой, где День святого Валентина почитают с 13 века, для нашей страны это совсем молодой праздник. Однако с каждым годом он все больше и больше набирает популярность. В Международный день любви принято дарить подарки, которые "говорят" о чувствах, и устраивать романтические свидания. Если вы хотите провести уютный вечер 14 февраля дома, то можете украсить квартиру своими руками. Это не так сложно и при этом недорого.

1
Гирлянды из сердечек

Здесь вам понадобятся нитки, иголка, бумага. Вырезать сердце можно из любого подходящего материала. Это могут быть разноцветные листы, вырезки из журналов, обычная белая бумага, которую потом придется раскрашивать красками. Также подойдут старые открытки.

Технология простая: вырезать сердечки по одному шаблону и собрать их на одной нитке нужной длины.

Еще один вариант, который не сильно отличается от предыдущего. Только гирлянды развешивайте не вдоль стен, а, например, можно "закрыть" ими люстру. Или повесить в дверном проеме.

2
Коллаж из фотографий
Здесь придется немного потратиться. В вашем телефоне наверняка множество фотографий, как вы путешествуете, ходите за продуктами или просто гуляете — неважно. Главное, что в эти моменты вам было хорошо. Распечатайте фото и соберите коллаж. Их можно наклеить на стене в форме сердца, развесить в ряд на толстой нитке на стенах, создать впечатление выставки.
3
Свечи
Купите несколько ароматических свечей. Даже три красивые свечки на столе или подоконнике будут смотреться эффектно. Приглушенный верхний свет и мерцание живого огня всегда создают атмосферу уюта и романтическое настроение.
4
Причины любви и сладости
Еще один необычный способ создать романтическое настроение — украшенные стеклянные баночки. Внутрь можно положить разноцветные записки. Например, "Сто причин, почему я тебя люблю". Или красивые сладости.
5
Цветочное царство
Естественно, украшать квартиру живыми цветами — это дорого. А вот лепестки роз доступны каждому. Ими можно украсить стол, подоконник, полки. Или посыпать ими пол. Конечно, потом предстоит уборка. Но зато как романтично!
6
Панно из веток

Украсить можно и "сердечным" панно. Потратиться придется только на клей, картон и бумагу, если нет ничего подходящего дома.

Закрепите на твердой основе (лист плотного картона) бумагу или светлые обои. Далее необходимо вырезать сердце. Сухие ветки нарезайте по очертанию шаблона. Веточки можно покрыть любой краской. Затем закрепите поделку в центре композиции и повесьте на стену.

Фото de-korol.ru

7
Дерево любви
Все очень просто: сухие ветки поставьте в вазу или красивую банку. Из любой подходящей бумаги нарежьте сердечек и развесьте красиво на ветках. Композиция смотрится очень стильно и необычно.
8
Мягкие игрушки
Если у вас есть мягкие игрушки, но они пылятся в шкафу или на полках, то смело украшайте ими квартиру. Милые плюшевые изделия помогают создать уютную атмосферу. Из них можно даже собрать букет. Для этого придется взять деревянные шпажки, закрепить на них игрушки и обернуть упаковочной бумагой.
9
Выгодно и со вкусом
Обратите внимание: в "Аксиоме" вы всегда можете найти интересные идеи, которые помогут сделать ваш дом уютнее. А до 31 января стильные аксессуары вы можете приобрести еще и по выгодной цене — до конца месяца действует скидка до 90%.
Адреса ТЦ "Аксиома":
г. Барнаул, Павловский тракт, 166
г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4к1
Телефон горячей линии: 8-800-775-9000

на правах рекламы


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

30.01.2018 08:53
- гость -

а чё за праздник то?

0  0
30.01.2018 10:19
- гость -

30.01.2018 08:53 так это чудаки празднуют день рождения тела, которое несмотря на указ императора Константина о недопустимости браков среди его легионеров продолжал их тайно венчать, за что лишен головушки и позже введен в ранг "святых" достославными католиками. Так что в 70-х годах прошлого века "радужные" с удовольствием начали отмечать его день рождения как день "Всех" влюбленных.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
10:22
Морозы не повлияли на надежность энергоснабжения в Барнауле 0
10:14
Минэнерго и Минпромторг уличили в предательстве интересов России 1
10:08
Турпоток в Горный Алтай по итогам 2017 года превысил 2 млн человек 0
10:01
Купи две двери и получи третью в подарок от компании "Дверис" 0
09:54
Apple вдвое сократит производство смартфонов iPhone X из-за низкого спроса 1
09:37
Главой Бийского района стал бывший ведущий инженер ФНПЦ "Алтай" 0
09:24
Летевший из Красноярска в Москву самолет экстренно сел в Новосибирске 0
09:16
Автомобиль и надворные постройки загорелись в Первомайском районе 1
09:08
СМИ назвали стоимость нового смартфона Samsung Galaxy S9 3
09:00
Выставка WorldBuild Siberia/SibBuild 2018: две недели до открытия 0
08:58
Медики раскрыли опасность дневной сонливости 1
08:43
Заторы в семь баллов ждут горожан на дорогах Барнаула утром 30 января 0
08:23
Родченков рассказал о причастности Путина к допинг-скандалу 18
08:13
Где купить электротехническую продукцию по выгодным ценам 1
08:04
День всех влюбленных: как красиво и недорого украсить квартиру к 14 февраля 2
08:00
Новый сезон проекта "Воспари" стартует 1 февраля 0
07:50
Главный стоматолог больницы РЖД об имплантах, отбеливании и красивых зубах 5
07:34
Отбить у смерти хотя бы день: как работает паллиативная помощь в Барнауле 13
07:22
Проказа: факты о тяжелом, но излечимом заболевании 1
07:15
Как проголосовать не по прописке на выборах президента 18 марта 2018 года 9
07:03
Элитную квартиру с камином и теплым полом продают в Барнауле за 15 млн руб. 3
07:00
Беляков объяснил скандальный проект о приравнивании сожительства к браку 0
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 30 января 0
06:32
Не личное: разбираемся в том, что не стоит публиковать в социальных сетях 5
06:23
Актрисы из сериалов 90-х: какими мы их запомнили и какие они сейчас 3
06:14
Снег, метель и гололед прогнозируют в Алтайском крае 30 января 0
06:01
Алексей Смертин о "Парке спорта", марафонах, Барнауле и чемпионате мира 1
05:38
Путин призвал обеспечить для россиян рост реальных доходов и карьеру 14
04:34
Жителю Алтайского края придется 29 лет копить на обычную "однушку" в Москве 2
03:24
Утвержден порядок покупки товаров для детей-инвалидов за счет маткапитала 0
02:20
Льготникам увеличат размер ежемесячных выплат 3
01:12
Намыливается и растирает: в Сети обсуждают видео с крысой, принимающей душ 4
00:45
Российские ученые создают технологию трехмерной печати костей человека 0
23:41
Рассказавшие о своем гей-браке мужчины покинули Россию 11
23:13
Полиция Кубани наказала школьниц, осквернивших Вечный огонь 2
23:01
Охотникам могут запретить сдавать в магазины добычу 3
22:43
"Нравственные вши": Чаплин зачитал "рэп" в ответ на стих Шнурова 6
22:39
Состоялась жеребьевка полуфиналов "Евровидения-2018" 0
22:07
Правительство желает ограничить оборот электронных сигарет 0
21:43
Сенатор рассказал, каким болельщикам не продадут пиво на матчах ЧМ-2018 0
21:29
Песков рассказал, как Россия отреагирует на "кремлевский доклад" 3
21:06
Истощенная тигрица пришла к людям в Хабаровском крае 0
20:42
Жириновский назвал чудаками 56 кандидатов в президенты из 70 1
20:25
Шнуров сравнил храмы с борделями и оскорбил некоторых священников 12
20:10
Медведев утвердил перечень из 44 "повсеместных" госуслуг 2
19:49
Рождаемость в РФ снизилась на 10,9% в минувшем году 1
19:24
Писатель с Украины обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате 3
19:08
Коротко о главном: дело стрелка из ТТ, дом Носовича и прощание с морозами
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 января
18:53
Доходы Москвы в 2017 году превысили 2 триллиона рублей 7
18:28
Новосибирец из СИЗО по видеосвязи оскорбил военного прокурора и судью 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.