В России День всех влюбленных отмечают с начала 1990-х годов. По сравнению с Европой, где День святого Валентина почитают с 13 века, для нашей страны это совсем молодой праздник. Однако с каждым годом он все больше и больше набирает популярность. В Международный день любви принято дарить подарки, которые "говорят" о чувствах, и устраивать романтические свидания. Если вы хотите провести уютный вечер 14 февраля дома, то можете украсить квартиру своими руками. Это не так сложно и при этом недорого.
Гирлянды из сердечек
Здесь вам понадобятся нитки, иголка, бумага. Вырезать сердце можно из любого подходящего материала. Это могут быть разноцветные листы, вырезки из журналов, обычная белая бумага, которую потом придется раскрашивать красками. Также подойдут старые открытки.
Технология простая: вырезать сердечки по одному шаблону и собрать их на одной нитке нужной длины.
Еще один вариант, который не сильно отличается от предыдущего. Только гирлянды развешивайте не вдоль стен, а, например, можно "закрыть" ими люстру. Или повесить в дверном проеме.
Коллаж из фотографий
Здесь придется немного потратиться. В вашем телефоне наверняка множество фотографий, как вы путешествуете, ходите за продуктами или просто гуляете — неважно. Главное, что в эти моменты вам было хорошо. Распечатайте фото и соберите коллаж. Их можно наклеить на стене в форме сердца, развесить в ряд на толстой нитке на стенах, создать впечатление выставки.
Свечи
Купите несколько ароматических свечей. Даже три красивые свечки на столе или подоконнике будут смотреться эффектно. Приглушенный верхний свет и мерцание живого огня всегда создают атмосферу уюта и романтическое настроение.
Причины любви и сладости
Еще один необычный способ создать романтическое настроение — украшенные стеклянные баночки. Внутрь можно положить разноцветные записки. Например, "Сто причин, почему я тебя люблю". Или красивые сладости.
Цветочное царство
Естественно, украшать квартиру живыми цветами — это дорого. А вот лепестки роз доступны каждому. Ими можно украсить стол, подоконник, полки. Или посыпать ими пол. Конечно, потом предстоит уборка. Но зато как романтично!
Панно из веток
Украсить можно и "сердечным" панно. Потратиться придется только на клей, картон и бумагу, если нет ничего подходящего дома.
Закрепите на твердой основе (лист плотного картона) бумагу или светлые обои. Далее необходимо вырезать сердце. Сухие ветки нарезайте по очертанию шаблона. Веточки можно покрыть любой краской. Затем закрепите поделку в центре композиции и повесьте на стену.
Фото de-korol.ru
Дерево любви
Все очень просто: сухие ветки поставьте в вазу или красивую банку. Из любой подходящей бумаги нарежьте сердечек и развесьте красиво на ветках. Композиция смотрится очень стильно и необычно.
Мягкие игрушки
Если у вас есть мягкие игрушки, но они пылятся в шкафу или на полках, то смело украшайте ими квартиру. Милые плюшевые изделия помогают создать уютную атмосферу. Из них можно даже собрать букет. Для этого придется взять деревянные шпажки, закрепить на них игрушки и обернуть упаковочной бумагой.
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Комментарии
а чё за праздник то?
30.01.2018 08:53 так это чудаки празднуют день рождения тела, которое несмотря на указ императора Константина о недопустимости браков среди его легионеров продолжал их тайно венчать, за что лишен головушки и позже введен в ранг "святых" достославными католиками. Так что в 70-х годах прошлого века "радужные" с удовольствием начали отмечать его день рождения как день "Всех" влюбленных.