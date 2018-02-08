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Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Отметим, инициатива законопроекта была предложена российским президентом. Владимир Путин предлагает поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума. Рассказываем, когда это произойдет и как это отразится на простых гражданах.
Если Госдума примет данный законопроект, то повышение минимального размера оплаты труда произойдет уже с 1 мая 2018 года. На целых девять месяцев раньше, чем это намечалось ранее. Напомним, 1 января 2018 года МРОТ уже повышался, и следующее его повышение было намечено на 1 января 2019 года. Необходимая сумма уже была заложена в бюджет. Однако президент РФ рассудил иначе, и эта его инициатива была поддержана всеми фракциями Госдумы.
Примерно на 15%, чтобы сравнять по сумме МРОТ и прожиточный минимум. В январе 2018 года минимальный размер оплаты труда уже повысили до 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года.
С 1 мая 2018 года его собираются довести до 100%.
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Сколько сегодня составляет МРОТ и каким он будет после повышения?
На момент публикации материала (8 февраля) "минималка" в России составляет 9 тыс. 489 рублей. В мае МРОТ повысится до 11 тыс. 163 рублей. Но и это еще не все: президент сообщил, что "минималка" ежегодно будет индексироваться и власти не позволят ей опуститься ниже уровня прожиточного минимума.
А где деньги возьмут?
МРОТ — это минимальный размер месячной оплаты труда, устанавливаемый федеральным законом. Работодатель обязан платить своим сотрудникам заработную плату не ниже этого уровня. От МРОТ зависит и размер налогов и штрафов. Так что повысится МРОТ — повысятся и эти платежи.
Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, в которую входит минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, которые, по мнению властей, способны сохранить здоровье и обеспечить жизнедеятельность жителя страны. Кроме этого, в прожиточный минимум входят и все необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы. Параметр прожиточного минимума необходим при начислении субсидий малоимущим семьям.
Комментарии
Это надо было сделать ещё лет 15 назад. Причём не в размере 1 прожиточного минимума прошлого года, а в размере его + НДФЛ + % прогнозируемой инфляции. Источник финансирования - просто не организовывать тупейшую программу маткапиталла.
Причем тут маткапитал?
и отменить подоходный налог на мрот. Раз в стране много денег, что позволяет прощать долги странам-должникам, то чем родные граждане хуже?
Блин, я тут решила подкопить, живу на тридцатку в месяц, скоро до ручки дойду, ни на что не хватает.. а тут предлагают жить на 11 тыс. Как люди выживают на такие деньги???