Что такое Страстная неделя перед Пасхой?

Пасхе предшествует Страстная неделя. Она различным религиозным действиям, предваряющим праздник.

Основная подготовка начинается с Чистого четверга. В этот день верующие наводят порядок в доме. Также по традиции в этот день положено выкупаться в бане или ванной. Чистый четверг посвящен мирскому, обычному бытовому труду, чтобы в страстную пятницу и в субботу готовиться встретить праздник с чистым сердцем и душой.

После идет Страстная пятница, день выноса плащаницы, воспоминаний о смерти Христа. Верующие посещают богослужение, происходит целование плащаницы, которая будет находиться в храме три дня, в честь трех дней нахождения Христа в гробу.

Субботу на Страстной неделе называют красильной (из-за традиции красить яйца). А в субботнюю ночь происходит освящение традиционных кушаний и всенощная молитва.

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