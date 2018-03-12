Подготовку к светлому празднику Пасхе православные начинают за семь недель до Христова Воскресения. Когда в 2018 году верующие отмечают этот праздник и как к нему надо готовится, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.
В 2018 году Светлое Христово Воскресение приходится на 8 апреля.
Самый простой способ определить дату праздника – воспользоваться Александрийской пасхалией. Это специальный календарь, где праздник отмечен на много лет вперед.
Также можно рассчитать сроки, если знать, что торжество наступает после весеннего равноденствия 21 марта, а также после первого полнолуния, следующего за ним. И, конечно, Пасха обязательно приходится на воскресенье. Первое полнолуние будущей весной произойдет 31 марта, и Пасху православные отпразднуют 8-го апреля.
Пасхе предшествует Страстная неделя. Она различным религиозным действиям, предваряющим праздник.
Основная подготовка начинается с Чистого четверга. В этот день верующие наводят порядок в доме. Также по традиции в этот день положено выкупаться в бане или ванной. Чистый четверг посвящен мирскому, обычному бытовому труду, чтобы в страстную пятницу и в субботу готовиться встретить праздник с чистым сердцем и душой.
После идет Страстная пятница, день выноса плащаницы, воспоминаний о смерти Христа. Верующие посещают богослужение, происходит целование плащаницы, которая будет находиться в храме три дня, в честь трех дней нахождения Христа в гробу.
Субботу на Страстной неделе называют красильной (из-за традиции красить яйца). А в субботнюю ночь происходит освящение традиционных кушаний и всенощная молитва.
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Главная традиция для верующих — торжественное богослужение. Оно начинается накануне вечером. В храм люди берут куличи и яйца, где пoсле службы их oсвящают.
Пасхальная служба длится всю ночь. А обряд освящения продуктов, приготовленных для утренней праздничной трапезы, проводят в четыре часа утра.
Комментарии
Масленицу православные сожгли, теперь пейсах, а там и Иван Купала не за горами... Гуляй народ православный!