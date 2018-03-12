От какой болезни умер Олег Табаков

От какой болезни и где скончался артист?

Из СМИ известно, что у актера был сепсис. Артисты театра рассказывали, что Табаков поставил зубные имплантаты в частной клинике. Позже у актера произошло заражение крови, которое врачи сразу не заметили.

27 ноября 2017 года Олег Табаков пришел на плановый прием к стоматологу. Прямо оттуда его госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова. Уже через сутки его состояние резко ухудшилось, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и установили трахеостому. Сын Табакова Антон сообщил, что у него воспаление легких.

В конце декабря врачи ввели его в искусственную кому, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

В начале января 2018 актеру стало легче: он пришел в себя, в какой-то момент стал ориентироваться в окружении, пожаловался на боль в области легких. Но уже к концу месяца ему стало хуже, его подключили к искусственной вентиляции легких.

Смерть наступила 12 марта 2018 года, его отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Олег Табаков умер в больнице в окружении семьи. Он был отцом четырех детей, двое от первой жены Людмилы Крыловой, двое от второй — Марины Зудиной.

"Московский Художественный театр с прискорбием сообщает, что сегодня, 12 марта, после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни великий русский артист, педагог и режиссёр, один из создателей театра "Современник", основатель Московского театра п/р О. Табакова и Московской театральной школы, художественный руководитель МХТ Олег Табаков", — сообщается на сайте МХТ.

В театре отметили все спектакли в этот день и на ближайшие три дня.