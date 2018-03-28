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20 марта 2018 года Великобритания выслала несколько российских дипломатов. Поводом стало "дело Скрипаля" — отравленного экс-сотрудника ГРУ, осужденного в России за госизмену. К этому бойкоту сразу присоединились несколько стран, преимущественно европейских. Рассказываем, какие государства отказали РФ в дипломатическом сотрудничестве и чем они это мотивировали.
Какие страны уже выслали российских дипломатов?
Первой была Великобритания. Она отказала в сотрудничестве с Россией и выслала из страны 23 российских дипломата. США
Далее бойкот поддержала Украина, выдворив из страны 13 дипломатов. По четыре дипломата выслали Франция, Германия, Польша, Канада, по три — Чехия, Литва. Литва также анонсировала запрет на въезд в страну 44 граждан России. По два российских дипломата выслали Италия, Испания, Нидерланды, Дания, Албания, Австралия. По одному представителю России на родину было отправлено из Ирландии, Латвии, Эстонии, Румынии, Хорватии, Македонии, Венгрии, Швеции, Норвегии, Финляндии.
Накануне Молдавия сообщила о высылке трех российских дипломатов.
Кроме того, Болгария отозвала своего представителя из России "для консультаций", а Исландия объявила, что ее представители не приедут в Россию на чемпионат мира по футболу.
Вот, например, как прокомментировал решение премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл: "Два российских дипломата, идентифицированные как незаявленные разведчики, будут высланы австралийским правительством за действия, не соответствующие их статусу, в соответствии с Венскими конвенциями".
А председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что "не исключены в ближайшие дни и недели и дополнительные меры, включая новые санкции в рамках Евросоюза".
Почему страны высылают российских дипломатов?
Эти страны, как они сами поясняют, солидарно поддерживают решение Великобритании. Великобритания же пошла на такой демонстративный шаг как ультиматум на "угрозу коллективной безопасности и международному праву".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта публично заявила, что именно Россия виновна в попытке отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Кто такой Скрипаль?
Сергей Скрипаль — бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба России. В ГРУ он служил до 1999 года. До 2003 года работал в управлении делами МИД РФ. Потом занялся бизнесом. В 2004 году ФСБ задержала его по подозрению в государственной измене. Сам Скрипаль признался в его вербовке британскими спецслужбами еще в 1995 году. Он передавал им сведения о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы. Сотрудничество продолжилось и после его ухода из ГРУ.
В 2006 году он был осужден в России за госизмену. Через четыре года его помиловали и обменяли на российских разведчиков-нелегалов, задержанных в США.
В Великобритании живет с 2010 года, там он получил убежище.
4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском Солсбери. Их нашли без сознания на скамейке возле магазина. Британские СМИ сообщили, что им стало плохо после посещения кафе. Оба потеряли сознание и были доставлены в реанимацию. Оба сейчас находятся в критическом состоянии. На месте происшествия полиция обнаружила некий неизвестный предмет.
При чем тут Россия?
Как отреагировала Россия?
Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к этому делу. Москва настаивала на предоставлении материалов дела. Но этого сделано не было. Так, представитель российского посольства в Лондоне заявил, что "обвинение по "делу Скрипаля" — свидетельство еще одной политической провокации, основанной на предположениях".
В российском МИДе заявили, что "недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно".
"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", — сообщили в МИДе.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение будет принято только после анализа российского возможного ответа на этот демарш.
"Мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности", — прокомментировал Песков.
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Комментарии
По мне так надо уже полностью разрывать дипотношения со странами-русофобами
Как и почему...
известно почему - "проявили слабость - а слабых бьют"(c)
Да похоже и так уже скоро всех оставшихся послов пнут на родину.
Такую, говорят, личную неприязнь все вокруг испытывают к расеюшке, даже кушать не могут. Завидуют нам - ещё бы - богатейшие природные ресурсы, шикарный климат, высочайший уровень жизни и нев...нная духовность. Все стояли в очереди за российским гражданством, но на всех не хватает, вот и обиделись русофобы.
Вот деньги, да родственники жили бы дома, вот тогда можно было кулаком, а в нашем положении - сопим в дырочку....
Русофобы это 15-20 % населения Земли, не так уж много. Да, самый богатый процент населения, но и самый гнусный. Да, с ними лучше бы дружить, но если они выбрали войну, это не наше решение. Убрать эти 15 % с Земли невозможно, но проигнорировать и минимизировать их русофобскую деятельность не только реально, но и другого пути нет. Это их решение, придется исходить из этого. Лизать русофобских зад, куда худший вариант, потому что не факт, что это лизание приведет к улучшению жизни. Это русофобы и 200 млрд долларов России, как Польше, они не дадут. Поэтому выхода нет, они объявили войну, мы вынуждены обороняться. Лизание зада еще могло прокатить до русофобской атаки, но сейчас уже все, только оборона
Вот лично мне абсолютно фиолетово какие проблемы будут у сограждан - начиная от певцов ртом, которые на наше бабло накупили домов в Майями, и до госчиновников, отправивших детишек учиться в Лондон - с получением виз в эти страны.Думается, нужно на опережение оставить по одному посольству и консульству в столицах этих стран и также в Москве. Это ж какая будет экономия бюджета на всех этих говорунах, которые годами живут при ООн, ЕС, НАТО, чего-то там обсуждают и уже забыли как выглядит Расея-матушка.
Надеюсь, их дипломатов тоже попрут.... А, главное, перестать платить бешеные взносы на содержание ПАСЕ, ОБСЕ и прочей дряни.