Среда, 28 Март, 15:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Выходите ли вы из здания, когда слышите противопожарную сигнализацию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,17
€ 71,26
452385
7°
Обь
110см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в КемеровоПаводок-2018Дорожный ремонт - 2018
Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Вопрос дня



Какие страны выслали российских дипломатов и как это связано со Скрипалем

, ИА "Амител"
Как и почему европейские страны и США поддерживают бойкот Великобритании против России

Фото: Ian Lishman / Фотобанк Лори / PantherMedia


20 марта 2018 года Великобритания выслала несколько российских дипломатов. Поводом стало "дело Скрипаля" — отравленного экс-сотрудника ГРУ, осужденного в России за госизмену. К этому бойкоту сразу присоединились несколько стран, преимущественно европейских. Рассказываем, какие государства отказали РФ в дипломатическом сотрудничестве и чем они это мотивировали.

1

Какие страны уже выслали российских дипломатов?

Первой была Великобритания. Она отказала в сотрудничестве с Россией и выслала из страны 23 российских дипломата. США сделали то же самое в отношении 60 сотрудников российского дипведомства: 48 дипломатов и 12 сотрудников российского постпредства при ООН. В США их обвинили "в работе на российскую разведку" и "злоупотреблении дипломатическим статусом".

Далее бойкот поддержала  Украина, выдворив из страны 13 дипломатов. По четыре дипломата выслали Франция, Германия, Польша, Канада, по три — Чехия, Литва. Литва также анонсировала запрет на въезд в страну 44 граждан России. По два российских дипломата выслали Италия, Испания, Нидерланды, Дания, Албания, Австралия. По одному представителю России на родину было отправлено из Ирландии, Латвии, Эстонии, Румынии, Хорватии, Македонии, Венгрии, Швеции, Норвегии, Финляндии.

Накануне Молдавия сообщила о высылке трех российских дипломатов.

Кроме того, Болгария отозвала своего представителя из России "для консультаций", а Исландия объявила, что ее представители не приедут в Россию на чемпионат мира по футболу.  ​

Вот, например, как прокомментировал решение премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл: "Два российских дипломата, идентифицированные как незаявленные разведчики, будут высланы австралийским правительством за действия, не соответствующие их статусу, в соответствии с Венскими конвенциями".

А председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что "не исключены в ближайшие дни и недели и дополнительные меры, включая новые санкции в рамках Евросоюза".

2

Почему страны высылают российских дипломатов?

Эти страны, как они сами поясняют, солидарно поддерживают решение Великобритании. Великобритания же пошла на такой демонстративный шаг как ультиматум на "угрозу коллективной безопасности и международному праву".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта публично заявила, что именно Россия виновна в попытке отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

3

Кто такой Скрипаль?

Сергей Скрипаль — бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба России. В ГРУ он служил до 1999 года. До 2003 года работал в управлении делами МИД РФ. Потом занялся бизнесом. В 2004 году ФСБ задержала его по подозрению в государственной измене. Сам Скрипаль признался в его вербовке британскими спецслужбами еще в 1995 году. Он передавал им сведения о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы. Сотрудничество продолжилось и после его ухода из ГРУ.

В 2006 году он был осужден в России за госизмену. Через четыре года его помиловали и обменяли на российских разведчиков-нелегалов, задержанных в США.

В Великобритании живет с 2010 года, там он получил убежище.

4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском Солсбери. Их нашли без сознания на скамейке возле магазина. Британские СМИ сообщили, что им стало плохо после посещения кафе. Оба потеряли сознание и были доставлены в реанимацию. Оба сейчас находятся в критическом состоянии. На месте происшествия полиция обнаружила некий неизвестный предмет.

4

При чем тут Россия?

После этого происшествия Тереза Мэй заявила, что Россия "весьма вероятно ответственна" за события в Солсбери, и потребовала от Москвы в двухдневный срок предоставить разъяснения, как отравляющее вещество, разработанное в России, попало в Лондон. Политик с уверенностью сообщила, что при покушении на Скрипаля использовалось высокотоксичное боевое отравляющее вещество группы "Новичок" (разрабатывалось в СССР в 1980-е годы).
Читайте также: Премьер Великобритании потребовала от России объяснить отравление Скрипаля
5

Как отреагировала Россия?

Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к этому делу. Москва настаивала на предоставлении материалов дела. Но этого сделано не было. Так, представитель российского посольства в Лондоне заявил, что "обвинение по "делу Скрипаля" — свидетельство еще одной политической провокации, основанной на предположениях".

В российском МИДе заявили, что "недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно".

"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", — сообщили в МИДе.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение будет принято только после анализа российского возможного ответа на этот демарш.

"Мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности", — прокомментировал  Песков.

Читайте также: Песков: Кремль не может выдвигать версии по делу Скрипаля

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

28.03.2018 13:42
гость

По мне так надо уже полностью разрывать дипотношения со странами-русофобами

0  0
28.03.2018 13:46
- гость -

Как и почему...

известно почему - "проявили слабость - а слабых бьют"(c)

0  0
28.03.2018 13:54
Павсекакий

Да похоже и так уже скоро всех оставшихся послов пнут на родину.
Такую, говорят, личную неприязнь все вокруг испытывают к расеюшке, даже кушать не могут. Завидуют нам - ещё бы - богатейшие природные ресурсы, шикарный климат, высочайший уровень жизни и нев...нная духовность. Все стояли в очереди за российским гражданством, но на всех не хватает, вот и обиделись русофобы.

0  0
28.03.2018 13:57
Медведь-шатун

Вот деньги, да родственники жили бы дома, вот тогда можно было кулаком, а в нашем положении - сопим в дырочку....

0  0
28.03.2018 14:33
гость

Русофобы это 15-20 % населения Земли, не так уж много. Да, самый богатый процент населения, но и самый гнусный. Да, с ними лучше бы дружить, но если они выбрали войну, это не наше решение. Убрать эти 15 % с Земли невозможно, но проигнорировать и минимизировать их русофобскую деятельность не только реально, но и другого пути нет. Это их решение, придется исходить из этого. Лизать русофобских зад, куда худший вариант, потому что не факт, что это лизание приведет к улучшению жизни. Это русофобы и 200 млрд долларов России, как Польше, они не дадут. Поэтому выхода нет, они объявили войну, мы вынуждены обороняться. Лизание зада еще могло прокатить до русофобской атаки, но сейчас уже все, только оборона

0  0
28.03.2018 14:50
- гость -

Вот лично мне абсолютно фиолетово какие проблемы будут у сограждан - начиная от певцов ртом, которые на наше бабло накупили домов в Майями, и до госчиновников, отправивших детишек учиться в Лондон - с получением виз в эти страны.Думается, нужно на опережение оставить по одному посольству и консульству в столицах этих стран и также в Москве. Это ж какая будет экономия бюджета на всех этих говорунах, которые годами живут при ООн, ЕС, НАТО, чего-то там обсуждают и уже забыли как выглядит Расея-матушка.

0  0
28.03.2018 14:58
Злая гостья

Надеюсь, их дипломатов тоже попрут.... А, главное, перестать платить бешеные взносы на содержание ПАСЕ, ОБСЕ и прочей дряни.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
15:32
Барнаульцы в день траура возложили цветы в память о погибших в Кемерово 0
15:23
Сибиряки пожаловались на заблокированные выходы в супермаркетах 0
15:14
В зоне паводка: как выглядят подтопленные алтайские села 0
15:02
Как проверят пожарную безопасность в школах Алтая после пожара в Кемерово 1
14:50
Америка пообещала победить в любой войне через десять лет 18
14:42
Главу Барнаула Дугина в рейтинге признали лучшим градоначальником в Сибири 6
14:32
Житель Алтайского края погиб в зоне паводка, спасая животных 0
14:24
Спасатели нашли тела всех погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" 7
14:11
Алтайский Минздрав заказал систему пожарной безопасности за 2 миллиона 6
14:02
Дугин зарядил подчиненных на максимальный вывоз снега из Барнаула 7
13:57
Паводок-2018: как Алтайский край борется со стихией
Как развивается паводковая ситуация в Алтайском крае, смотрите в нашем таймлайне
13:48
Запрет на парковку вводят в центре Барнаула на улице Партизанской 5
13:33
Какие страны выслали российских дипломатов и как это связано со Скрипалем 7
13:28
Мартовский снегопад заставил дорожные службы Барнаула работать и ночью 3
13:22
Движение закроют на дороге от Сибирского до Бобровки 29 марта 0
13:13
Более 1500 человек участвуют в ликвидации последствий паводка на Алтае 0
13:04
Свечи, небо и игрушки: какими снимками делятся россияне в день траура 0
12:50
Парковку у Дворца зрелищ и спорта запретят в Барнауле 12
12:40
Эвакуацию провели в кафе и ТЦ в Кемерово из-за сообщений о минировании 3
12:32
МЧС завершило обследование сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 2
12:22
Слухи и горе: что правда, а что нет в истории с пожаром в кемеровском ТРЦ 37
12:11
Землетрясение произошло недалеко от границы Алтая утром 28 марта 0
12:04
Похороны 13 погибших пройдут в Кемерово 28 марта 0
11:50
Дорога обвалилась в Рубцовске рядом с родильным домом 6
11:42
Что происходит в Кемерово после страшного пожара в "Зимней вишне". Главное 3
11:31
СКР даст оценку действиям украинского пранкера, сообщавшего ложные данные 17
11:21
Паводок-2018: режим ЧС из-за разгула стихии ввели во всем Алтайском крае 1
11:12
Власти отчитались о проверке нового барнаульского торгового центра "Заря" 24
11:04
Отец охранника "Зимней вишни": "Сын не отключал систему оповещения" 7
10:51
Овец, коров и кур эвакуируют из подтопленных районов Алтайского края 0
10:40
Что такое день траура и когда его объявляют в России 2
10:32
Задымление произошло в следовавшем в Новосибирск самолете при взлете 8
10:23
Похороны бывшего фединспектора на Алтае Михаила Чугуева пройдут 29 марта 0
10:11
Машину развернуло под мостом в Барнауле против движения в результате аварии 1
10:02
Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" уверена, что пожар устроили подростки 26
09:50
Барнаульцам 29 марта окажут бесплатную юридическую помощь 2
09:33
Флаги приспущены в Барнауле в день траура по жертвам кемеровской трагедии 1
09:25
Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" заявила о всегда открытых дверях кинотеатра 16
09:12
Дело возбуждено из-за гибели электросварщика на предприятии в Барнауле 2
09:01
Несколько светофоров отключат планово в Барнауле 28 марта 3
09:00
Компания "Алтайлес" запустила новый проект на базе "Каменского ЛДК" 0
08:44
Более 3500 приусадебных участков подтоплено в Алтайском крае 0
08:30
Автомаркет "Гараж" дарит своим клиентам бесплатный шиномонтаж 0
08:23
Подготовку к 9 мая обсудили в администрации Барнаула 0
08:15
Закон о долевках: испытание застройщиков и удачное время для покупки 3
08:04
"Ни один человек не погиб": губернатор Карлин о первой волне паводка 6
07:50
﻿На бесплатном семинаре расскажут все, что нужно знать об интернет-продажах 0
07:34
"Горит всё": независимые эксперты о пожарной безопасности в современных ТРЦ 12
07:22
Помощь для Надежды: жители Алтайского края собрали более 80 тысяч рублей 6
07:14
Как в Барнауле очищают питьевую воду во время паводка 3
07:03
Куда звонить в Барнауле в экстренных случаях: инфографика 2
06:48
День траура: как в Барнауле почтили память жертв кемеровской трагедии 2
06:32
Спасатели предупреждают: уровень воды в реках Алтая продолжит повышение 0
06:23
10 недель без роста цен: бензин в Алтайском крае не дорожает с января 7
06:14
Тепло до +8 градусов и сильный гололед ожидают в Алтайском крае 28 марта 0
06:01
Уроки кемеровской трагедии: прокуратура начинает проверки барнаульских ТЦ 23
05:54
28 марта. День траура по погибшим в Кемерово начался в России 0
04:07
Силуанов объяснил, зачем в России собираются провести налоговую реформу 4
03:57
Силуанов рассказал, как можно будет увеличить пенсию за собственные деньги 4
02:44
Сенатор предложил вернуть проверки малого бизнеса из-за трагедии в Кемерово 2
01:11
Рост мутационных изменений в организме человека объяснили ученые 0
00:04
Ученые открыли новый орган человека – сеть микроскопических каналов 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.