Радоница — особенный праздник в календаре Православной Церкви. Это и день памяти усопших, и при этом день радостный. Рассказываем, что это за праздник и когда он отмечается в 2018 году.
Что такое Радоница?
Радоница — это первый день поминовения усопших после Пасхи. В народе его называют Родительский день.
Слово "радоница" произошло от слов "род" и "радость" — радость о том, что родные люди обрели вечную жизнь. Это праздник, и он обязывает христиан радоваться, но не впадать в переживания по поводу смерти близких. Ведь Иисус победил смерть.
"Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага", – писал святитель Иоанн Златоуст.
Кстати, Радоница — традиция русских православных. Христиане Греции и Ближнего Востока не имеют такого дня в церковном календаре.
Согласно предписанию в Великом Посте, усопших принято поминать на 3-й, 9-й и 40-й день. Но на третий день выпадает великопостная служба. Если нет другого праздника, то этот день выпадает на вторник на Фоминой седмице, то есть на девятый день после Светлой Пасхи.
В 2018 году этот день вторник, 17 апреля.
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Что принято делать в этот день?
Очень важно для верующих прийти в храм и помолиться. В этот день проводится вечернее богослужение и литургия, а после полная панихида. Еще до начала служения рекомендуется оставить записки об упокоении усопших.
После службы верующие идут на кладбище к могилам усопших. Хотя многие, а праздник давно стал народным, приходят на кладбища и без посещения церкви.
С собой приносят крашеные пасхальные яйца и другие яства с праздничного стола. Впрочем, Православная Церковь считает этот обычай языческим и не рекомендует оставлять на могиле еду и уж тем более выпивать там.
Нужно зажечь свечку, помолчать, вспомнить покойного, помолиться об упокоении душ родных и близких.
Обязательно в этот день навести порядок на могиле после зимы.
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