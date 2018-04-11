Что такое Антипасха, во что не поверил Фома и при чем тут Красная горка

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Антипасха, она же Фомино воскресенье, она же Красная горка — это христианский праздник. Рассказываем, в чем суть и откуда столько названий.
Что такое Антипасха?
Название "Антипасха", конечно же, не означает никакого противопоставления. Это обращение к прошедшей Пасхе, повторение ее на восьмой день. Приставка "анти" с греческого — "вместо", "возврат".
Праздник символизирует победу жизни над смертью, возрождение всего земного. А еще это символ прихода весны.
Когда Антипасха в 2018 году?
Антипасха приходится на восьмой день после Светлой Пасхи, то есть всегда в воскресенье, как и Пасха.
В 2018 году Антипасху будут отмечать 15 апреля.
Почему Антипасху называют Фоминым воскресеньем?
Помните выражение "Фома неверующий"? Фома — апостол, который не поверил в воскрешение Иисуса после его мученической смерти. В Евангелии сказано, что Фома впал в неверие, когда все ученики Христа уже уверовали: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".
Иисус пришел к Фоме в первое воскресенье после Пасхи. И тот уверовал.
По церковному преданию, святой апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, завершив жизнь мученической смертью.
Кстати, Фоминой называется вся неделя, следующая за пасхальной. В Фомину неделю, как и на Пасху, а также все 40 дней после Воскресения Господнего говорят "Христос Воскрес – Воистину Воскрес!".
Что за Красная горка?
Красная горка раньше была самостоятельным праздником, пришедшим в календарь христианства из язычества. Этот праздник был посвящен красному солнцу — богу Яриле. Славяне собирались на возвышенности затемно и встречали восход. Земледельцы зазывали весну, хорошую погоду, плодородие земли и пели песни.
А молодые люди сватались и играли свадьбы. На Красную горку было принято устраивать народные гуляния. Девушки наряжались, водили хороводы, устраивали игры и пляски. А женихи обливали своих избранниц водой и сватались.
Предки верили, что тех, кто в этот день сидел дома, ожидали в скором времени неудачи.
Кстати, после Великого поста и Светлой Пасхи это первый день, когда можно венчаться. Пары, поженившиеся в этот день, должны были жить долго и счастливо: "Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется".
Откуда такое название, доподлинно неизвестно. По одной версии, гуляния происходили на пригорках, уже оттаявших от снега и украшенных первыми цветами и наряженными девушками. Красная, то есть красивая.
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