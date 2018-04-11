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Что такое Антипасха, во что не поверил Фома и при чем тут Красная горка

, ИА "Амител"
Когда отмечается Антипасха в 2018 году

Фото: pravoslavie.ru


Антипасха, она же Фомино воскресенье, она же Красная горка — это христианский праздник. Рассказываем, в чем суть и откуда столько названий.

1

Что такое Антипасха?

Название "Антипасха", конечно же, не означает никакого противопоставления. Это обращение к прошедшей Пасхе, повторение ее на восьмой день. Приставка "анти" с греческого — "вместо", "возврат".

Праздник символизирует победу жизни над смертью, возрождение всего земного. А еще это символ прихода весны.

2

Когда Антипасха в 2018 году?

Антипасха приходится на восьмой день после Светлой Пасхи, то есть всегда в воскресенье, как и Пасха.

В 2018 году Антипасху будут отмечать 15 апреля.

3

Почему Антипасху называют Фоминым воскресеньем?

Помните выражение "Фома неверующий"? Фома — апостол, который не поверил в воскрешение Иисуса после его мученической смерти. В Евангелии сказано, что Фома впал в неверие, когда все ученики Христа уже уверовали: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".

Иисус пришел к Фоме в первое воскресенье после Пасхи. И тот уверовал.

По церковному преданию, святой апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, завершив жизнь мученической смертью.

Кстати, Фоминой называется вся неделя, следующая за пасхальной. В Фомину неделю, как и на Пасху, а также все 40 дней после Воскресения Господнего говорят "Христос Воскрес – Воистину Воскрес!". 

4

Что за Красная горка?

Красная горка раньше была самостоятельным праздником, пришедшим в календарь христианства из язычества. Этот праздник был посвящен красному солнцу — богу Яриле. Славяне собирались на возвышенности затемно и встречали восход. Земледельцы зазывали весну, хорошую погоду, плодородие земли и пели песни.

А молодые люди сватались и играли свадьбы. На Красную горку было принято устраивать народные гуляния. Девушки наряжались, водили хороводы, устраивали игры и пляски. А женихи обливали своих избранниц водой и сватались.

Предки верили, что тех, кто в этот день сидел дома, ожидали в скором времени неудачи.

Кстати, после Великого поста и Светлой Пасхи это первый день, когда можно венчаться. Пары, поженившиеся в этот день, должны были жить долго и счастливо: "Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется".

Откуда такое название, доподлинно неизвестно. По одной версии, гуляния происходили на пригорках, уже оттаявших от снега и украшенных первыми цветами и наряженными девушками. Красная, то есть красивая.

Читайте также в сюжете: Пасха-2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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