Многих жителей Алтайского края интересует вопрос: изменится ли график выплаты пенсий в Алтайском крае в связи с длинными выходными?
В отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю порталу Amic.ru ответили, что "доставка пенсии через отделения почтовой связи будет осуществляться в обычном режиме с 3 мая, за 9 мая доставка пенсии будет осуществляться 8-го числа. Зачисление пенсии в кредитные учреждения будет осуществляться в обычном режиме".
Всю необходимую информацию о доставке пенсии в праздничные дни можно получить в территориальном Управлении ПФР по месту жительства.
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