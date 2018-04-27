9 мая 2018 года в Барнауле в шестой раз пройдет "Бессмертный полк". В 2017 году в шествии приняли участие более 60 тысяч горожан. В этом году есть вероятность, что участников станет еще больше. Рассказываем, как можно присоединиться к "Бессмертному полку" и как он пройдет в Барнауле в 2018 году.
В 2018 году организаторы определили три точки сбора:
- проспект Ленина, 71 (бывший кинотеатр, а ныне ТЦ "Россия");
- проспект Ленина, 66 (Алтайский государственный институт культуры);
- пересечение улицы Молодежной и проспекта Ленина рядом с Алтайским госуниверситетом.
Поскольку желающих принять участие в "Бессмертном полку" очень много, решено, что в 2018 году участников также сформируют в две колонны.
Вероятнее всего, как и в предыдущие годы, полк пройдет по площади Советов, повернет на Димитрова, и его конечной точкой станет площадь Сахарова. А около Дворца зрелищ и спорта участники полка присоединятся к новому событию Парада в Барнауле — поднятию флага Победы на Площади Сахарова.
Как отмечают организаторы акции, транспарант с фотографией солдата или его фамилией должен быть небольшим и легким, чтобы его удобно было нести.
Примерные размеры транспаранта:
Ширина — 290 мм, длина — 435 мм, длина ручки — 500 мм.
Но ничего страшного не произойдет, если у вашего транспаранта другие размеры: главное, чтобы вам было удобно.
Сделать его можно самостоятельно из ДВП, фанеры, пластика или любого другого подручного материала любого цвета.
Разместите на транспаранте увеличенный портрет вашего героя (если он есть), а также его имя, фамилию, звание, годы жизни.
Если портрета нет, не расстраивайтесь. Разместите на плакате эмблему акции "Бессмертный полк" и укажите имя героя.
Не забудьте защитить портрет от дождя: заламинируйте его.
Если нет возможности изготовить транспарант самостоятельно, можно обратиться в мастерские. Как утверждают организаторы акции, стоимость изготовления транспаранта с простой фотографией — 350 рублей.
Адреса мастерских, где можно изготовить транспаранты:
- пр. Красноармейский, 15 — ул. Ползунова, 45-б, 5-й подъезд, тел. (8-3852) 63-77-02 или 65-98-14;
- пр. Социалистический, 105, тел. (8-3852) 62-40-40, 62-26-00.
Сегодня в интернете довольно много сайтов, где можно найти информацию о своих родственниках, воевавших во время Второй мировой войны. Самые известные из них - "ОБД Мемориал" и "Подвиг народа". На этих ресурсах размещены документы Центрального архива Министерства обороны РФ. Самое замечательное, что эти базы постоянно пополняются.
Также сегодня известен сайт "Память народа". Здесь можно найти очень много документов Великой Отечественной войны, в том числе журналы боевых действий воинских подразделений.
Найти информацию о родственниках, попавших в плен в годы войны, поможет сайт "Саксонские мемориалы"
Конечно. Будут дежурить сотрудники полиции, курсанты БЮИ, сотрудники МЧС. Также к организации шествия будет привлечено от 300 до 400 волонтеров.
В основном это студенты высших учебных заведений. Среди них будут и студенты Алтайского государственного медицинского университета. В случае необходимости они сумеют оказать первую медицинскую помощь. Волонтеры-медики, чтобы отличить их от других, будут одеты в жилеты с красным крестом.
В этом году организаторы решили не ограничиваться одним только шествием участников "Бессмертного полка". Многие участники раньше говорили, что им не хватает некоей финальной точки: хотелось бы какого-то творческого действия.
И в этом году организаторы решили организовать на площади Сахарова сцену с бесплатным караоке. После того, как "Бессмертный полк" придет на площадь, его участники смогут вместе петь военные песни или песни, которые любили их родственники.
Помимо этого, на площади Сахарова будет работать Стена памяти.
Все желающие смогут оставить на ней поздравления с Днем Победы, а также вписать имена своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
"Бессмертный полк" — это общественная акция в память об участниках Великой Отечественной войны, которых сегодня уже нет с нами. Во время нее участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в ВОВ.
Впервые идея возникла в Тюмени в 2007 году. Тогда по улицам города с портретами своих отцов прошли члены Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области. Но акция еще была безымянной. На следующий год со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна, акция получила название "Парад Победителей". Название "Бессмертный полк" акция получила в 2012 году в Томске.
В 2015 году гражданская инициатива была включена в федеральную программу подготовки к 70-летию Победы. 9 мая 2015 года по Красной площади в Москве с портретами отцов и дедов прошло уже 500 тысяч человек. Среди них — президент страны Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика.
Комментарии