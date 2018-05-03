Через неделю жители России и стран бывшего СССР будут праздновать 9 Мая. Рассказываем, как в 2018 году будут отдыхать в этот день.
День Победы в 2018 году выпадает на среду — середину недели. В связи с этим никаких переносов других выходных дней не запланировано.
Выходным в этом году будет только один день — среда. А в четверг, 10 мая, уже выходить на работу и на занятия.
Таким образом, следующая рабочая неделя тоже будет короткой — четыре дня, хотя и длиннее, чем эта, которая состоит всего из двух дней.
Также напомним, что рабочий день перед официальным праздником, согласно трудовому законодательству, является сокращенным на 1 час.
Комментарии
Слава Богу! Ни в одной стране такого нет. Живем в нищете и отдыхаем по полгода, чтобы наши "слуги" по заграницам ездили
3.05.2018 10:50
гость
Не хочешь отдыхать иди паши!
А вот первомайские праздники надо было перенести на 9 мая!!!