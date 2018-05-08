Пожалуй, самая масштабная акция, которая пройдет в День Победы в России, — "Бессмертный полк". Планируется, что в Барнауле в шествии колонны примут участие около 40 тысяч человек. Где и во сколько начнется построение, как сделать транспарант и сколько он стоит в магазинах, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Шествие "Бессмертного полка" начнется после окончания торжественного построения войск Барнаульского гарнизона. Ориентировочно около 10.40.
Старт колонн акции будет проходить с трех точек. Это площадь перед кинотеатром "Россия" (пр-т Ленина, 71), рядом с Алтайской академией культуры и искусств (пр-т Ленина, 66) и на пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина (площадка перед АлтГУ).
Примерные размеры транспаранта: ширина — 290 мм, длина — 435 мм, длина ручки — 500 мм. Но если у вас будут другие размеры, то ничего страшного.
Сделать транспарант можно и самостоятельно. Понадобится ДВП, фанера, пластик или другой подходящий материал. Разместите на транспаранте увеличенный портрет вашего героя (если он есть), а также его имя, фамилию, звание, годы жизни.
Если портрета нет, то можно разместить эмблему акции "Бессмертный полк", имя героя, годы жизни.
Если будет дождь, то фото лучше заламинировать.
Стоимость изготовления транспаранта с простой фотографией начинается от 300 рублей. Адреса мастерских, где можно изготовить транспаранты:
- пр. Красноармейский, 15 — ул. Ползунова, 45-б, 5-й подъезд, тел. (8-3852) 63-77-02 или 65-98-14;
- пр. Социалистический, 105, тел. (8-3852) 62-40-40, 62-26-00.
Также транспаранты для фото можно купить в крупных сетевых магазинах, стоимость около 200 рублей.
Вместе с горожанами в шествии примут участие 300 добровольцев, к ним можно обращаться по любым вопросам, связанным с движением колонн. Волонтеров можно узнать по специальным жилеткам с надписью "Бессмертный полк".
Кроме того, будут организованы точки раздачи чистой питьевой воды, а также будут работать четыре бригады скорой помощи и студенты медицинского университета.
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