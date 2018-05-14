После череды майских праздников дополнительного выходного придется ждать почти месяц. Да и перед длинным уикендом придется поработать лишний день. Рассказываем, как будем отдыхать на День России.
В 2018 году 12 июня выпадает на вторник. Россиян ждут три выходных дня подряд: 10, 11 и 12 июня. Это возможно благодаря переносу выходного с субботы, 9 июня, на понедельник, 11-е число.
Получается, что отдыхаем мы в эти даты:
- 9 июня (суббота) — рабочий день (перенос выходного на 11 июня);
- 10 июня (воскресенье) — выходной день;
- 11 июня (понедельник) — праздничный выходной день (перенос с 9 июня);
- 12 июня (вторник) — праздничный выходной день.
Комментарии
странный праздник. но три выходных это гуд