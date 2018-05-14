После череды майских праздников дополнительного выходного придется ждать почти месяц. Да и перед длинным уикендом придется поработать лишний день. Рассказываем, как будем отдыхать на День России.

1 Когда отмечают День России? Ежегодно 12 июня мы празднуем День России или День независимости России. Это общероссийский праздник. Он официально является выходным.

2 Как отдыхаем? В 2018 году 12 июня выпадает на вторник. Россиян ждут три выходных дня подряд: 10, 11 и 12 июня. Это возможно благодаря переносу выходного с субботы, 9 июня, на понедельник, 11-е число.

3 Получается, что рабочая неделя перед праздником будет длинной? Да, рабочая неделя будет длиннее на один день. Работать придется в субботу. Хорошо, что она будет сокращенной.

4 Памятка трудящимся Получается, что отдыхаем мы в эти даты: - 9 июня (суббота) — рабочий день (перенос выходного на 11 июня); - 10 июня (воскресенье) — выходной день; - 11 июня (понедельник) — праздничный выходной день (перенос с 9 июня); - 12 июня (вторник) — праздничный выходной день.