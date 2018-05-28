Первые ЕГЭ школьники будут писать в понедельник, 28 мая. Выпускники сдают информатику и географию. Сколько человек выбрали эти дисциплины в Алтайском крае, какое минимальное количество баллов надо набрать и когда пройдет следующий экзамен, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
ЕГЭ по информатике и ИКТ продлится 3 часа 55 минут. А вот по географии времени на решение будет меньше – всего три часа.
С собой в классы разрешено брать непрограммируемый калькулятор, линейки и транспортиры.
Всего участниками ЕГЭ в этом году станут 12,9 тыс. человек, из них 11,8 тыс. человек — выпускники текущего года, сообщает министерство образования и науки Алтайского края.
Самым популярным предметом стало обществознание. Его предпочли сдавать 55% участников, физику – 24%, историю – 22%, биологию – 20%, химию – почти 12%. Увеличилось количество выпускников, выбравших экзамены по некоторым иностранным языкам. Так, в 2018 году 4 участника пожелали сдать ЕГЭ по французскому языку, 2 – по испанскому.
Русский и математика не в счет. Их необходимо сдавать всем выпускникам для получения аттестата. Другие учебные предметы они выбирают на добровольной основе для поступления в вузы.
В регионе открыто 96 пунктов проведения экзаменов. Они оснащены металлодетекторами, в них организовано видеонаблюдение в режиме онлайн, используется технология печати контрольных измерительных материалов и сканирование работ участников непосредственно в ППЭ. Для повышения прозрачности и объективности проведения ЕГЭ в Алтайском крае расширяется корпус общественных наблюдателей.
Принципиальных изменений в содержании ЕГЭ в 2018 году нет. Только в экзамене по русскому языку добавилось одно задание в части проверки знаний лексических норм.
По литературе более строго будут оцениваться речевые ошибки. В ЕГЭ по физике добавилось задание по астрофизике, а в химии – одно задание повышенной сложности. В экзамене по обществознанию изменения совсем незначительные. Выпускникам необходимо ознакомиться с новыми критериями в заданиях с развернутым ответом. Они принесут ещё больше первичных баллов.
Так, 1 июня пройдет ЕГЭ по математике (профильный уровень), 4 июня – по химии и истории, а 6 июня выпускники будут сдавать русский язык.
В субботу, 9 июня, и в среду, 13 июня, сдают ЕГЭ по иностранным языкам (устно).
Обществознание стоит на 14 июня. А 18-го пройдет единый государственный экзамен по биологии и иностранным языкам (письменно).
20 июня (среда) выпускники пишут ЕГЭ по литературе и физике.
Полное расписание смотрите здесь.
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