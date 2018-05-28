Фото: kremlin.ru
В начале июня состоится традиционная "Прямая линия с Владимиром Путиным". Президент России ответит на вопросы граждан, "касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки", сообщает пресс-служба Кремля.
О том, как задать вопрос главе государства, когда и где пройдет трансляция "Прямой линии" и какие вопросы ранее задавали Путину, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Первая "Прямая линия с Владимиром Путиным" прошла 24 декабря 2001 года. В этом году трансляция пройдет уже в шестнадцатый раз. В 2004-м и 2012-м трансляция не проводилась.
Как задать вопрос Путину?
Задать вопрос можно, позвонив по телефону на номер 8-800-200-40-40 (для граждан России). Также спрашивать можно через SMS и ММS. Необходимо просто отправить сообщение на короткий номер 04040, объем текста не должен превышать 70 знаков.
Кроме того, сообщения принимают от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, там можно отправить текстовый вопрос или прислать видеообращение.
Также можно задать вопрос главе государства через форму обратной связи на официальном сайте прямой линии Moskva-Putinu.ru (москва-путину.рф) или с помощью официального мобильного приложения "Москва — Путину".
А еще пользователи смогут во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией через приложения "Москва — Путину" и "ОК Live".
Для эфира выбирают самые актуальные и интересные вопросы.
В прошлом году вопросы смогли задать 18 женщин и 25 мужчин из студии и разных городов. Это были Мурманск, Иркутск, Калининград, Ульяновская область, Солнечногорск, Краснодар и другие.
Трансляция велась в эфире "Первого канала", телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Вопросы поступали по телефону в колл-центр, на сайт программы, в видеоформате, через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в виде SMS- или MMS-сообщений.
Традиционно президенту задают вопросы, которые затрагивают практически любые сферы жизни страны – экономика, здравоохранение, социальная и международная политика. А еще главе государства жалуются на проблемы, которые, судя по всему, никто, кроме него, решить не в силах.
Ну и куда без личных вопросов. В 2017-м жителей России интересовали такие моменты: "Кого вы планируете оставить после себя?", "Какую самую большую рыбу Вы поймали?", "У кого из мировых лидеров самое крепкое рукопожатие?", "Что Вы делаете в свободное время?".
А вот на вопрос: "Когда президент России будет ездить на отечественном автомобиле?" Путин ответил: "Надеюсь, скоро". Напомним, на инаугурацию президент приехал на отечественном авто.
Комментарии
У меня к нему вопросов нет, он и ответить конкретно не может что с него спрашивать.
Все будет по сценарию 100%. Он даже на дебаты "типа президентские выборы" не ходил верно - очковал.
да и челяди в зале не будет, чтобы кто-нибудь вдруг не тот вопрос не задал..
Вопросы к Президенту есть!Но отвечать будет,как всегда,никакой конкретики,много лишних слов,чтобы не отвечать Конкретно на вопросы.Это делается для того,чтобы мы вопросы не задавали.Если он на них НЕ ГОТОВ ОТВЕЧАТЬ!СТЫДНО может быть!
СТЫДНО может быть!
Не смешите мои тапочки, стыд - это не про них. За 18 лет вранья стыд проходит сам собой..
вопрос у всех один тут конференций не надо.Доколе?
Как же опостылел этот ТИП со своими пустыми постулатами! Уже почт 20 лет Воду в Ступе толчет. Может пора его на дееспособность проверить?
28.05.2018 13:14
- гость ++++++- Это мой ответ на это мероприятие.
Такой формат паренек избрал, чтобы была возможность отвечать только на удобные вопросы, и не отвечать на злободневные. Что бы не говорили его клевреты - струсил и на дебатах не появлялся - там бы его любой размазал, а православный коммунист мог и пригрозить "я тебе челюсть сломаю"...