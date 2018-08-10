"В Москве объявили, что учебный год начнется позже обычного и торжественные линейки по случаю Дня знаний пройдут 3 сентября. А в Алтайском крае когда?" — с таким вопросом в редакцию ИА "Амител" обратилась жительница Барнаула Ирина.

В министерстве образования и науки Алтайского края сообщили, что менять традицию не будут и торжественные линейки в честь начала учебного года в школах региона состоятся 1 сентября. Такое рекомендательное письмо получили все образовательные учреждения Алтайского края. То есть, если нет каких-то особых причин для переноса торжества, то первый звонок прозвенит во всех школах в субботу, 1 сентября.



Кроме линеек, в образовательных учреждениях традиционно пройдут уроки мужества и классные часы, на которых детям и родителям объявят расписание уроков и расскажут об организационных моментах.

В понедельник, 3 сентября, в школах начнется обычный образовательный процесс.