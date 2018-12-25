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Новый год принесет и новые тарифы, и новые законы, и новые налоги. Что касается последнего пункта, то налоговых изменений будет много, но не все они приведут к росту налогов. Подробности рассказали в УФНС России по Алтайскому краю.
Налог на добавленную стоимость с 1 января 2019 года вырастет с 18% до 20%.
По словам главы алтайской налоговой Юрия Куриленко, несмотря на некоторый негативный ажиотаж вокруг этой темы, тяжелых последствий для экономики эксперты не ждут.
В 2019 году в законодательство будет введено понятие предпенсионер.
Теперь льготу по транспортному налогу получат мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, даже если они ещё не являются пенсионерами. Раньше льготу получали только пенсионеры.
Также эта категория будет освобождена от налога на одно жилое помещение определенного вида, гараж, и машино-место, используемое для некоммерческих целей. Плюс налоговый вычет на шесть соток земли, за все, что свыше, будут платить, как и раньше.
Это будет новый налог и пока он действует только в пилотных регионах — Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Когда его введут в Алтайском крае не известно. Но региону стоить быть в курсе. Платить налог придется самозанятым и предпринимателям, которые не имеют наемных работников.
"Сумма налога будет исчисляться налоговым органом на основании информации налогоплательщика в мобильном приложении "Мой налог" по ставкам 4% (при реализации товаров, работ, услуг физическим лицам) и 6% (при реализации товаров (работ, услуг юридическим лицам). Уплата налога производится не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом. Налоговый период — календарный месяц", — пояснили в налоговой.
С нового года плательщики единого сельскохозяйственного налога будут обязаны платить в бюджет НДС, а также составлять и предоставлять в налоговые органы декларации по этому налогу.
"Уплата НДС позволит принимать его к вычету, что ранее было недоступно. Однако, можно плательщик ЕСХН вправе применить освобождение от НДС (ст. 145 НК РФ). Право не платить НДС организации и ИП будут иметь в случае, если сумма полученного за предшествующий налоговый период дохода (без учета НДС) от реализации товаров (работ, услуг), в отношении которых применяется ЕСХН, не превысила в совокупности: за 2018 год — 100 млн рублей", — сообщили в налоговой.
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