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Какие налоговые изменения ждут россиян в 2019 году

, ИА "Амител"
Почти все новшеств коснуться и Алтайского края

Фото: bookmaker-ratings.ru


Новый год принесет и новые тарифы, и новые законы, и новые налоги. Что касается последнего пункта, то налоговых изменений будет много, но не все они приведут к росту налогов. Подробности рассказали в УФНС России по Алтайскому краю.

1
Рост ставки НДС

Налог на добавленную стоимость с 1 января 2019 года вырастет с 18% до 20%.

По словам главы алтайской налоговой Юрия Куриленко, несмотря на некоторый негативный ажиотаж вокруг этой темы, тяжелых последствий для экономики эксперты не ждут.

2
Предпенсионеры получат льготы

В 2019 году в законодательство будет введено понятие предпенсионер.

Теперь льготу по транспортному налогу получат мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, даже если они ещё не являются пенсионерами. Раньше льготу получали только пенсионеры.

Также эта категория будет освобождена от налога на одно жилое помещение определенного вида, гараж, и машино-место, используемое для некоммерческих целей. Плюс налоговый вычет на шесть соток земли, за все, что свыше, будут платить, как и раньше.

3
Иначе будет исчисляться налог на имущество физлиц
В Алтайском крае 2019 год станет годом подготовки к новому исчислению налога на имущество. С 2020 года он будет рассчитываться не по инвентаризационной стоимости, а из кадастровой. С этого момента платить за имущество придется всем. Пока же от этой обязанности освобождены жители квартир, построенных после 2013 года, просто потому что инвентаризационная стоимость на них не была рассчитана.
Читайте также: Имущественный налог на Алтае посчитают из кадастровой стоимости с 2020 года
4
Применение онлайн-касс
До 1 июля 2019 года на онлайн-кассы в регионе должны перейти ещё почти 30 тысяч субъектов предпринимательства. Это мелкий бизнес, который работает в сфере предоставления услуг и осуществляют торговлю без привлечения наемных работников.
5
За налоги можно будет платить авансом
С 2019 года граждане смогут вносить авансовые платеж по своим имущественным налогам. Средства, перечисленные в любом размере, будут списываться при наступлении сроков уплаты налогов, либо в счет уплаты недоимки по указанным налогам, задолженности по соответствующим пеням.
6
Налог для самозанятых

Это будет новый налог и пока он действует только в пилотных регионах —  Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Когда его введут в Алтайском крае не известно. Но региону стоить быть в курсе. Платить налог придется самозанятым и предпринимателям, которые не имеют наемных работников.

"Сумма налога будет исчисляться налоговым органом на основании информации налогоплательщика в мобильном приложении "Мой налог" по ставкам 4% (при реализации товаров, работ, услуг физическим лицам) и 6% (при реализации товаров (работ, услуг юридическим лицам). Уплата налога производится не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом. Налоговый период — календарный месяц", — пояснили в налоговой.

7
НДС на ЕСХН

С нового года плательщики единого сельскохозяйственного налога будут обязаны платить в бюджет НДС, а также составлять и предоставлять в налоговые органы декларации по этому налогу.

"Уплата НДС позволит принимать его к вычету, что ранее было недоступно. Однако, можно плательщик ЕСХН вправе применить освобождение от НДС (ст. 145 НК РФ). Право не платить НДС организации и ИП будут иметь в случае, если сумма полученного за предшествующий налоговый период дохода (без учета НДС) от реализации товаров (работ, услуг), в отношении которых применяется ЕСХН, не превысила в совокупности: за 2018 год — 100 млн рублей", — сообщили в налоговой.

8
Отмена налога на движимое имущество организаций
С 1 января 2019 года движимое имущество организаций не будет облагаться налогом на имущество. Движимые активы исключат из объектов налогообложения. Сюда относятся здания, сооружения, которые прочно связаны с землей, объекты незавершенного строительства и единый недвижимый комплекс.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.12.2018 07:44
- гость -

Два последних раздела пьяный написАл?

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