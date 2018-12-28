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Что изменится в жизни россиян с 2019 года

, ИА "Амител"
Изменения коснутся и жителей Алтайского края

Фото: otr-online.ru


С 2019 года в России вступает в силу целый ряд законов, которые кардинально изменят жизнь жителей страны. Мы уже писали о налоговых изменениях, вступающих в силу в январе. Расскажем вам о других переменах, ожидающих нас в 2019 году.

1

Изменения в пенсионном законодательстве

Одним из самых обсуждаемых изменений, которые вступят в силу в 2019 году, станет пенсионная реформа. Пенсионный возраст для женщин повысится до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет. Происходить это будет поэтапно — ежегодно пенсионный возраст будет повышаться на год до 2023 года.

Первые, кого коснутся новшества, выйдут на пенсию на льготных условиях. Например, женщины 1964 года рождения и мужчины 1959-го. Для них увеличение возраста составит не год, а шесть месяцев. То есть на пенсию они пойдут не в 55 и 60, а в 55 с половиной и 60 с половиной. На пенсию они пойдут во втором полугодии 2019 года или в первом полугодии 2020. Для женщин 1965-го и мужчин 1960-го годов рождения пенсионный возраст увеличивается не на два, а на полтора года. А вот женщины 1968-го и мужчины 1963 года рождения пойдут на пенсию уже с 60-ти и 65 лет, то есть с установленного законом возраста.

Повышение пенсионного возраста не коснется людей, работавших во вредных или тяжелых условиях труда, в горячих цехах и на подземных работах, получающих социальные и техногенные пенсии (например, чернобыльцы), инвалидов и представителей других категорий, которые были определены законом и раньше.

2

Повышение МРОТ

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда составит 11280 рублей. Повышение составит 117 рублей. В последний раз МРОТ повышали в мае 2018 года, тогда его увеличили до 11163 рублей.

3

Закон для дачников

С 1 января 2019 года вступает в силу новый закон о садоводстве и огородничестве. Сейчас в России действуют девять организационных форм объединений дачников. Со следующего года останутся лишь две: садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) и огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ).

Новый закон позволит строить на садовых участках капитальные сооружения. Люди смогут прописаться на своей даче. Огородники, в свою очередь, смогут построить на своем участке только технические помещения (теплицы и т.д.).

4

Рост тарифов ЖКХ

С января 2019 года в России вырастут тарифы ЖКХ. Тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января 2019 года тарифы вырастут на 1,7%. С 1 июля 2019 года плата за коммунальные услуги вырастет на 2,4% к январю 2020 года. Раньше плата за коммунальные услуги повышалась однократно. Это происходило ежегодно 1 июля и, как правило, в среднем на 4%. Изменения связаны с повышением ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. Постановление правительства направлено на то, чтобы повышение платы за коммунальные услуги в 2019 году не превышало обычный уровень

5

Работодатель оплатит ваш отдых

С 1 января 2019 года организации смогут оплачивать своим работникам затраты на отдых. Те компании, которые оплатят своим сотрудникам турпутевки на российские курорты, могут получить льготы при расчете налога. Лимит расходов не должен превышать 50 тысяч рублей на человека.

6

Невозвратные билеты

С января 2019 года появятся невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Вернуть купленный билет можно только из-за внезапной смерти, болезни или травмы пассажира. Все эти случаи должны быть подтверждены документами. Отметим, что стоимость невозвратных билетов будет ниже.
7
Помощь инвалидам при трудоустройстве
С 1 января 2019 года служба занятости будет обязана оказывать помощь неработающему инвалиду при его трудоустройстве, создавать условия для работы и формировать путь его передвижения от места работы до дома и обратно.  В свою очередь, работодатель при необходимости должен назначить наставника, который поможет инвалиду освоить работу.
8
 Начинающих водителей внесут в специальный реестр
С 1 января 2019 года начинающих автомобилистов будут вносить в федеральный реестр Рособрнадзора. Заносить документы об окончании водительских курсов в федеральный реестр будут автошколы. За невыполнение этого требования будет применяться штраф до 5 тыс. руб. Легитимность свидетельств смогут проверить граждане и инспекторы ГИБДД перед допуском к экзамену.

 

9
Повышение проезда в Барнауле
С 1 января 2019 в Барнауле будут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость проезда за наличный расчет на трамваях, троллейбусах и автобусах будет составлять 23 рубля, на маршрутных такси — 25 рублей. Но если приобрести транспортную карту, то на проезде можно значительно сэкономить. Подробнее читайте здесь.  
10
Мусорная реформа
С 1 января в России заработает новая система обращения с твердыми бытовыми отходами. Региона должны разработать территориальные схемы обращения с отходами и назначить региональных операторов. В Алтайском крае установлено семь зон: барнаульская, бийская, алейская, славгородская, рубцовская, заринская, каменская. Их с 2019 года будет обслуживать свой региональный оператор. Только регоператор (или нанятый им субподрядчик) будет иметь право транспортировать, перерабатывать или захоранивать твердые коммунальные отходы.

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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