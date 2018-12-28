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С 2019 года в России вступает в силу целый ряд законов, которые кардинально изменят жизнь жителей страны. Мы уже писали о налоговых изменениях, вступающих в силу в январе. Расскажем вам о других переменах, ожидающих нас в 2019 году.
Изменения в пенсионном законодательстве
Одним из самых обсуждаемых изменений, которые вступят в силу в 2019 году, станет пенсионная реформа. Пенсионный возраст для женщин повысится до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет. Происходить это будет поэтапно — ежегодно пенсионный возраст будет повышаться на год до 2023 года.
Первые, кого коснутся новшества, выйдут на пенсию на льготных условиях. Например, женщины 1964 года рождения и мужчины 1959-го. Для них увеличение возраста составит не год, а шесть месяцев. То есть на пенсию они пойдут не в 55 и 60, а в 55 с половиной и 60 с половиной. На пенсию они пойдут во втором полугодии 2019 года или в первом полугодии 2020. Для женщин 1965-го и мужчин 1960-го годов рождения пенсионный возраст увеличивается не на два, а на полтора года. А вот женщины 1968-го и мужчины 1963 года рождения пойдут на пенсию уже с 60-ти и 65 лет, то есть с установленного законом возраста.
Повышение пенсионного возраста не коснется людей, работавших во вредных или тяжелых условиях труда, в горячих цехах и на подземных работах, получающих социальные и техногенные пенсии (например, чернобыльцы), инвалидов и представителей других категорий, которые были определены законом и раньше.
Повышение МРОТ
С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда составит 11280 рублей. Повышение составит 117 рублей. В последний раз МРОТ повышали в мае 2018 года, тогда его увеличили до 11163 рублей.
Закон для дачников
С 1 января 2019 года вступает в силу новый закон о садоводстве и огородничестве. Сейчас в России действуют девять организационных форм объединений дачников. Со следующего года останутся лишь две: садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) и огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ).
Новый закон позволит строить на садовых участках капитальные сооружения. Люди смогут прописаться на своей даче. Огородники, в свою очередь, смогут построить на своем участке только технические помещения (теплицы и т.д.).
Рост тарифов ЖКХ
С января 2019 года в России вырастут тарифы ЖКХ. Тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января 2019 года тарифы вырастут на 1,7%. С 1 июля 2019 года плата за коммунальные услуги вырастет на 2,4% к январю 2020 года. Раньше плата за коммунальные услуги повышалась однократно. Это происходило ежегодно 1 июля и, как правило, в среднем на 4%. Изменения связаны с повышением ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. Постановление правительства направлено на то, чтобы повышение платы за коммунальные услуги в 2019 году не превышало обычный уровень
Работодатель оплатит ваш отдых
С 1 января 2019 года организации смогут оплачивать своим работникам затраты на отдых. Те компании, которые оплатят своим сотрудникам турпутевки на российские курорты, могут получить льготы при расчете налога. Лимит расходов не должен превышать 50 тысяч рублей на человека.
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