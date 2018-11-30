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Новые тарифы: как будем платить в общественном транспорте Барнаула

, ИА "Амител"
С Нового года не только новая жизнь, но и новые цены в барнаульских автобусах и новые тарифы на транспортных картах

Фото: Fotobus.msk.ru


С 1 января 2019 в Барнауле будут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость проезда за наличный расчет на трамваях, троллейбусах и автобусах будет составлять 23 рубля, на маршрутных такси — 25 рублей. Но если приобрести транспортную карту, то на проезде можно значительно сэкономить. Тем более что с Нового года в Барнауле вводятся новые, более гибкие и удобные для горожан тарифы. Все подробности — в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Сколько будет стоить проезд по транспортной карте?

Все зависит от тарифного плана, который вы выберете. Например, стоимость одной поездки по тарифному плану "Электронный кошелек" с января 2019 составит 21 рубль на всех видах общественного транспорта, где он действует: трамваях, троллейбусах и автобусах. Таким образом, разница между оплатой по карте и наличной оплатой за одну поездку составит 2 рубля. Сегодня эта разница составляет 1 рубль.

Поскольку тарифов достаточно много, расскажем о них подробнее.

2
"Электронный кошелек"

Стоимость проезда по этому тарифу на трамваях, троллейбусах и автобусах с 1 января 2019 года составит 21 рубль. На маршрутных такси — в соответствии со стоимостью, установленной перевозчиком. Пополнить карту можно в любое время на сумму от 1 рубля до 14 тысяч. Данный тариф позволяет оплатить проезд нескольких пассажиров и провоз багажа.

Активировать тарифный план можно на карты вида "Транспортная", а также на транспортные брелоки и браслеты.

3
Проездной билет для граждан

Стоимость билета — 1100 рублей сразу за месяц. Действует для трамваев и троллейбусов. В автобусах не действует. В течение календарного месяца можно ездить без ограничений. Заплатить за себя и другого гражданина с помощью этого проездного нельзя, также нельзя заплатить и за багаж.

Активировать тарифный план "Проездной билет" можно на карты вида "Транспортная", а также на транспортные брелоки и браслеты. Пополнить карту можно с 15 числа месяца, предшествующего месяцу пополнения, до 14 числа (включительно) месяца, на который пополняется.

4
Проездные билеты для школьников и студентов

Действуют только в трамваях и троллейбусах. Стоимость — 450 рублей. Активировать тарифный план можно только на карты вида "Школьная".

Пополнить можно с 15 числа месяца, предшествующего месяцу пополнения, до 14 числа (включительно) месяца, на который пополняется.

Важно: для малообеспеченных школьников стоимость проездного билета составит 300 рублей.

Проездной билет для студентов, также только на Горэлектротранспорт, будет стоить 550 рублей. Активировать тарифный план можно только на карты вида "Студенческая".

Важно: проездной билет для малообеспеченных студентов с января 2019 года не действует. Перейти на тарифный план "Проездной билет для студентов" можно с 1 января 2019 года. Для этого нужно, чтобы в декабре 2018 года проездной билет закончил свое действие.

5
Проездной билет для пенсионеров по возрасту

С 1 января 2019 года для этой категории граждан будут действовать два тарифных плана.

Сохраняется проездной билет с неограниченным количеством поездок в течение месяца на всех видах транспорта в черте города и на пригородных маршрутах. Только стоимость его будет с января 600 рублей.

Тарифный план активируется автоматически при пополнении карты на январь 2019 года.

Пополнить можно с 15 числа месяца, предшествующего месяцу пополнения, до 14 числа (включительно) месяца, на который пополняется.

Вводится новый тарифный план: проездной билет на 45 поездок в месяц на всех видах общественного транспорта в черте города. Стоимость этого билета составит 450 рублей.

Оплатить проезд по этому тарифному плану можно только владельцу карты, оплатить провоз багажа нельзя. По истечении календарного месяца остаток поездок аннулируется.

В администрации Барнаула подчеркнули, что, "несмотря на ограниченное количество поездок, стоимость данного тарифного плана ниже на 25%, что является существенным условием для большинства граждан". Кроме этого, согласно данным электронной системы оплаты и учета проезда, 45 поездок — самое оптимальное значение для граждан.

Важно: перейти с тарифного плана "Проездной билет для пенсионеров по возрасту" без ограничения количества поездок на лимитированный с количеством 45 поездок можно с 1 января 2019 года. Для этого нужно, чтобы в декабре 2018 года проездной билет закончил свое действие, а пополнение карты в декабре 2018 года (на январь 2019 года) не осуществлялось. Активировать тарифный план можно только на карты вида "Пенсионная".

7
Единый проездной билет на 60 дней

С 1 января 2019 года начинает действовать новый тарифный план "Единый проездной билет на 60 дней" с лимитом 20 или 42 поездки.

Билет с лимитом 20 поездок будет стоить 400 рублей. Действует при оплате поездок только в черте города на трамваях, троллейбусах, автобусах. Как понятно из названия, рассчитан на 20 поездок в течение 60 дней с момента пополнения транспортной карты. По истечении 60 дней остаток поездок аннулируется.

Но можно повторно пополнить карту. В этом случае поездки суммируются, а срок действия карты продляется до 60 дней с момента пополнения.

Максимально возможный баланс карты — 40 поездок.

При пополнении карты более чем на 40 поездок излишек поездок аннулируется.

Билет с лимитом 42 поездки обойдется барнаульцам в 840 рублей. Также действует только в черте города. А по истечении 60 дней остаток поездок аннулируется.

В случае повторного пополнения карты поездки суммируются, а срок действия карты продляется до 60 дней с момента пополнения.

Максимально возможный баланс карты — 84 поездки.

Активировать данные тарифные планы можно на карты вида "Транспортная", а также на транспортные брелоки и браслеты. Пополнить можно в любое время.

8
Какие тарифные планы отменяются?

С 1 января 2019 года отменяется проездной билет для малообеспеченных студентов. Этой категории граждан предлагается перевестись на тарифный план "Проездной билет для студентов". При этом самым оптимальным периодом для смены тарифного плана является период с 1 по 14 января 2019 года (включительно), так как необходимо докатать проездной билет на декабрь 2018 года. Функция пополнения транспортных карт на январь 2019 года для тарифного плана "Проездной билет для малообеспеченных студентов" с 15 декабря 2018 не действует.

Также с 1 января 2019 года прекращает свое действие тарифный план "Проездной билет на автотранспорт" на 50 поездок в течение календарного месяца. Сменить этот план на другой можно с 15 декабря 2018 года. Перед этим граждан просят убедиться, что на карте не осталось поездок, так как при смене тарифного плана остаток поездок на карте аннулируется.

Важно: гражданам, которые заранее пополнили транспортные карты с типом тарифного плана "Проездной билет" на январь 2019 года, необходимо обратиться в МУП "Центртранс" г. Барнаула (пр-кт Ленина, 6), так как данные транспортные карты с января 2019 года к оплате проезда приниматься не будут. Это связано с тем, что действующие в 2018 году тарифные планы с 01.01.2019 прекращают свое действие, а для того, чтобы сменить тарифный план, необходимо, чтобы транспортная карта не была пополнена.

9
Где купить транспортную карту и как ей пользоваться?

Транспортная карта — бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта, которая позволяет оплатить проезд на общественном транспорте города Барнаула. После приобретения транспортную карту нужно пополнять раз в месяц на необходимую сумму в зависимости от выбранного вами тарифа. Чтобы оплатить проезд картой, необходимо просто приложить ее к считывающему устройству кондуктора или водителя.

Приобрести транспортные карты можно в газетных киосках в районах города. На сайте МУП "Центртранс" размещена карта точек продажи таких карт, которая составляет 23 пункта. Пополнить их можно в этих же киосках или же в 84 банкоматах Сбербанка.

Читайте также в сюжете: Новые тарифы в автобусах Барнаула
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.11.2018 11:39
- гость -

если приобрести транспортную карту

а цену транспортной карты случаем не подняли, так-же 100 рублей стоит?

ежели не подняли, то окупаемость транспортной карты сократилась в 2 раза - теперь она окупается за 50 поездок вместо 100, как было до повышения цены проезда, и это позитив...

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30.11.2018 11:50
- гость -

Читала, читала... То есть я покупаю транспортную карту, допустим, с тарифом за 840 рублей. Допустим, я ее пополняю (можно один раз). 1680 рублей, и еще я должна следить, чтобы поездки не сгорели. Дальше карта, как я понимаю, аннулируется. То есть 84 поездки мне обойдутся в 1780 рублей (это если цену карты не подняли) - 21,19 за поездку. Или я чего-то не поняла?

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30.11.2018 11:52
- гость -

А еще на ЖКХ, бензин, еду! Ура-ура-ура!

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