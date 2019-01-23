22 января пассажир рейса Сургут-Москва попытался захватить борт самолета и направить его вАфганистан. Попытка угона не удалась, пилот воздушного судна посадил самолет в Ханты-Мансийске, никто не пострадал. Amic.ru решил вспомнить самые громкие подобные случаи, произошедшие с 2000 по 2019 год.

25 мая 2000 года.

Самолет авиакомпании Philippine Airlines выполнял рейс из Давао в Манилу. Незадолго до посадки воздушное судно было захвачено мужчиной, который был вооружен гранатой и пистолетом. Он потребовал, чтобы пассажиры сложили все свои ценности в сумку. После этого он потребовал от пилотов снизиться и открыть люк самолета, чтобы он мог покинуть судно на самодельном парашюте. Но в последний момент захватчик запаниковал и его вытолкнул из самолета бортпроводник. Тело грабителя было найдено через три дня — он выжил при падении, но захлебнулся в болоте.

11 ноября 2000 года.

11 ноября самолет Ту-154, следовавший по маршруту Махачкала-Москва, был захвачен террористом-чеченцем. Он потребовал изменить курс и лететь в Тель-Авив. На борту самолета находилось 48 пассажиров и 10 членов экипажа. Самолет принял решение сесть на дозаправку в Баку, после чего воздушное судно вылетело в Израиль. Однако израильские власти запретили борту совершить посадку в Тель-Авиве, поэтому он сел на военной базе Увда. Террорист был захвачен и отправлен в Россию. Угонщиком оказался 27-летний житель Махачкалы Ахмед Амиранов. В момент угона самолета он не имел при себе оружия. Позднее врачи установили, что он болел шизофренией.

15 марта 2001 года.

В этот день авиалайнер Ту-154М авиакомпании "Внуковские авиалинии", который следовал по маршруту Стамбул-Москва, был захвачен тремя чеченцами. На борту самолета находилось 161 пассажир и 12 членов экипажа. Террористы потребовали направить самолет в Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты. После ряда отказов в посадке российскому самолету, его удалось посадить в саудовском городе Медина. Во время переговоров с саудовскими властями террористы потребовали остановить боевые действия в Чечне. В итоге спецслужбы Саудовской Аравии взяли самолет штурмом, в результате захвата был убит один террорист, турецкий пассажир и бортпроводница.

11 сентября 2001 года.

Самый крупный и трагический случай угона самолетов в истории гражданской авиации. Четыре рейсовых пассажирских авиалайнера авиакомпании United Airlines и American Airlines были захвачены террористами. Два лайнера были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один врезался в здание Пентагона, еще один упал в Пенсильвании. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

29 июля 2010 года.

29 июля один из пассажиров самолета Ту-154, прибывший в московский аэропорт "Домодедово" из Минеральных Вод, захватил самолет после приземления. На борту самолета находилось 105 человек, в том числе 7 членов экипажа. Мужчина угрожал взорвать самолет, если ему не обеспечат связь с президентом России. В ходе спецоперации все заложники были освобождены. Позднее выяснилось, что злоумышленником был гражданин Казахстана Магомед Патиев. Захватом самолета он хотел привлечь внимание российских властей к ситуации с расследованием терактов в московском метро в 2010 году. По его словам, органы ФСБ "идут по ложному следу, в то время как он обладает информацией об истинных заказчиках терактов".

24 апрель 2011 года.

Сотрудник постпредства Казахстана при ЮНЕСКО Валерий Толмачев попытался угнать самолет, которые следовал по маршруту Париж-Рим. На борту самолета находился 131 пассажир. Мужчина потребовал лететь в столицу Ливии Триполи и угрожал перерезать стюардессе горло маленьким ножом. Угон самолета не удался, так как злоумышленнику вкололи успокоительное. По прилету в Рим он был задержан итальянской полицией. Позднее выяснилось, что Толмачев страдал от депрессии.

17 февраля 2014 года.

17 февраля на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, летевшего из Эфиопии в Италию произошел инцидент. Второй пилот лайнера дождался, когда командир корабля покинет кабину, заперся в ней и направил самолет в Женеву, где сдался полиции и попросил политического убежища в Швейцарии. На борту находилось 193 пассажира и 8 членов экипажа.

24 марта 2015 года.

Авиалайнер Airbus A320 авиакомпании Germanwings, в котором находились 150 человек, направлялся по маршруту Барселона — Дюссельдорф. Через 30 минут после взлёта самолёт внезапно перешёл в быстрое снижение и ещё через 10 минут врезался в горный склон в Альпах и полностью разрушился. Все находившиеся на его борту 150 человек погибли. По словам следователей, второй пилот, который страдал от депрессии, заблокировал себя в кабине пилотов и направил самолет в горы.

26 марта 2016 года.

Профессор истории Каирского университета угнал самолет авиакомпании Egyptair, который следовал из Александрии в Каир. На борту находились 51 пассажир и семь членов экипажа. Мужчина угрожал командиру и экипажу, что подорвет пояс со взрывчаткой, если самолет не полетит на Кипр. После приземления в Ларнаке, профессор согласился освободить большинство пассажиров и даже сделал селфи с несколькими из них. Мужчина требовал встречи с представителями Евросоюза и освободить женщин из египетских тюрем. В конце концов мужчина добровольно сдался полиции.

22 января 2019 года.

22 января на борту самолета, следующего по маршруту Сургут – Москва, произошел инцидент. Пассажир Павел Шаповалов попытался захватить борт и направить его в Афганистан. Капитан корабля принял решение сделать вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где мужчина и был задержан. Подробнее о случившемся читайте здесь.