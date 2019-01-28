23 февраля в 2019 году выпадает на субботу / Фото: krasnodar-sochi.ru

23 февраля в России будут отмечать День защитника Отечества. Рассказываем, на какой день выпадает этот праздник и как долго россияне будут отдыхать.

В 2019 году 23 февраля выпадает на субботу. С 23 февраля выходной будет перенесен на 10 мая 2019 года. Поэтому россияне не получат дополнительных выходных, отдыхать мы будем всего два дня.

Итак, на День защитника Отечества жители страны будут отдыхать следующим образом:

22 февраля, пятница – сокращенный рабочий день;

23 февраля, суббота – День защитника Отечества, выходной день;

24 февраля, воскресенье – выходной день по календарю;

25 февраля, понедельник – рабочий день.

Согласно производственному календарю, всего в феврале 2019 года будет 20 рабочих дней и 8 выходных.