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Это вам не носки: подборка небанальных подарков к 23 Февраля

, ИА "Амител"
Подобрали идеи для подарка на День защитника Отечества

Фото: buket-online.com

Фото: buket-online.com


Приближается День защитника Отечества и все женщины находятся в активном поиске подарков для своих мужчин. А чтобы в очередной раз это не был набор носков или галстуков, предлагаем вам подборку оригинальных подарков, которые точно порадуют вашего мужчину.

1. Поход в боулинг или бильярд

Хорошим и небанальным подарком для вашего мужчины может стать поход в боулинг или бильярдную. Организовать такой подарок будет совсем несложно, а азарт победы сделает проведенное время запоминающимся и интересным.

2. Поход в картинг-клуб

Все мужчины любят машины, гонки, скорость. Поэтому поход в картинг-клуб запомнится вашему защитнику надолго. Правда, пойти на длительное время не получится, поэтому вам, скорее всего, придется продумать еще какой-то досуг на этот праздник.

3. Поездка на снегоходах

23 февраля – это самый конец зимы, и снега на улицах становится все меньше, но именно это и есть отличный повод провести этот день по-зимнему. Поездка на снегоходах сделает этот день незабываемым и полным впечатлений. А после снегоходов вы можете продолжить празднование горячим чаем и вкусными блюдами в каком-нибудь уютном кафе.

4. Поход в барбершоп

В последнее время очень модными стали парикмахерские для мужчин. Там вашему мужчине могут оформить не только модную стрижку, но и подстричь и уложить бороду или усы. Вдобавок в таких местах царит очень мужская, брутальная атмосфера, что станет только приятным дополнением в этот праздник.

5. Съедобные букеты

Все мы знаем, что мужчины – большие любители вкусно поесть. Совершенно неожиданным и приятным подарком для мужчин станет букет, но не из цветов, а из чего-то съедобного. Такой "мужской букет" может сочетать в себе необычные ингредиенты: колбасу, рыбу, алкоголь, конфеты, овощи, сыры, орехи, хлеб и многое другое. Да и сделать такой букет можно своими руками, предварительно закупив все необходимые для него составляющие.

6. Набор автомобилиста

Владельцам автомобиля можно подарить подарочный набор, в который будут входить моющие средства для автомобиля, ароматизаторы, очистители салона, чернители резины и многое другое.

7. Билет на концерт

Билет на концерт любимого исполнителя или группы станет отличным подарком для вашего защитника. Поход на концерт запомнится вашему мужчине, а также зарядит его положительными эмоциями и энергией.

8. Поездка за город

Совместная поездка на курорт, в санаторий или просто в другой город станет отличным подарком для вашего защитника.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

20.02.2019 14:19
- гость -

Более банальных подарков не придумаешь. А вообще "замечательная" идея подарить поездку или поход куда-нибудь вместе с собой в попутчицы. Нет чтобы путевку в Тайланд на одного или с другом.

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