Юлия Началова попала в больницу в марте 2019 года?

В начале марта 2019 года в СМИ появилась информация о том, что состояние Юлии Началовой ухудшилось и она была госпитализирована в реанимацию одной из столичных клиник.

Официальные представители певицы сначала отрицали эту информацию, а затем дали комментарий в социальных сетях. Представитель артистки Анна Исаева рассказала на официальной странице Юлии Началовой в instagram.com о том, что с певицей все в порядке, она лишь решила воспользоваться перерывом в работе и пройти плановое обследование. По словам Исаевой, когда СМИ сообщили о ее госпитализации, Юлия была на консультации у известного врача в Риме (на ее странице есть фотографии из этого европейского города).

"Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков), Юлия попала в небольшую неприятность – она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей", – рассказала представитель певицы Анна Исаева.

Она осудила манеру СМИ приписывать звездам страшные болезни и устраивать "пляски на костях".