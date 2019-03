Как я люблю этот чудесный город!! Рим дня меня — это эмоции , вкуснейшая 🥘 еда , мода , архитектура , фонтаны , испанская лестница , Греко кафе, где Н.В. Гоголь писал " Мертвые души " кофе ☕️и Джелатто 🍦🍦🍮, сладкий итальянский язык , люди , жесты , спагетти 🍝 и конечно же ощущение праздника 🤗 ) Где вы любите бывать ??? И что для вас этот город или страна ?? 🌈💫🌎#б#юлияначалова #италия #Рим #fashion #worldwide_moods Отдельное Спасибо @fulondflow 🙏🙏❤️

A post shared by Юлия Началова (@julianachalova) on Mar 10, 2019 at 8:14pm PDT